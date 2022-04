Antrenorul lui Bayern Munchen: E o înfrângere meritată, nu am fost buni

Antrenorul Julian Nagelsmann a declarat că înfrângerea suferită de echipa lui, Bayern Munchen, în meciul cu Villarreal din Liga Campionilor a fost una meritată.

"E o înfrângere meritată, nu am fost buni. În prima repriză am avut prea puţină energie, nu ne-am creat ocazii şi am cedat controlul. La eroarea lui Manuel Neuer (n.r. - o repunere în joc greşită a balonului), am avut noroc", a spus el potrivit AFP, citat de news.ro.

Tehnicianul Unai Emery a vorbit despre un meci aproape perfect făcut de echipa lui, Villarreal.

"Încercăm să concuram şi să ajungem în semifinale. Am făcut un meci aproape perfect în seara asta. Ar fi fost perfect dacă am fi obţinut un avantaj mai mare. Nu ne vom bucura că am câştigat, pentru că am fi putut uneori să jucăm mai bine. Vrem să fim exigenţi şi să facem un pas înainte. Săptămâna viitoare ne va fi mai greu", a declarat Emery.

Villarreal a învins, miercuri, pe teren porpriu, cu scorul de 1-0, echipa Bayern Munchen, în manşa I a sferturilor de finală ale Ligii Campionilor. Returul va avea loc la 12 aprilie.