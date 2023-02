Antrenorul lui Flamengo a criticat arbitrajul lui Istvan Kovacs de la Cupa Mondială a Cluburilor

Al Hilal s-a impus graţie celor două penalty-uri acordate de arbitrul Istvan Kovacs (4, 45+9), ambele transformate de Salem Al Dawsari, şi prin reuşita argentinianului Luciano Vietto (70), având şi avantajul superiorităţii numerice, după eliminarea lui Gerson (45+8) de la echipa braziliană. Golurile campioanei Americii de Sud au fost reuşite de Pedro (20, 90+1).''Eram pregătiţi să jucăm cu Al Hilal, dar nu eram pregătiţi pentru un arbitraj care nu a fost la standardele competiţiei. A fost o lipsă foarte mare de criterii, a fost un arbitraj provocator şi dacă nu ar fi existat personalitatea jucătorilor noştri, sunt convins că am fi încheiat jocul cu mai multe cartonaşe roşii'', a declarat Pereira, marţi, într-o conferinţă de presă la Tanger.Pereira a sugerat că arbitrul nu a i-a oprit pe jucătorii lui Al Hilal să tragă de timp şi a avut criterii diferite la acordarea cartonaşelor. Flamengo a fost avertizată cu patru cartonaşe galbene în prima repriză şi trei în cea secundă, în timp ce Al Hilal a primit doar trei în tot meciul.''A fost permisiv la fiecare tragere de timp. Singurele şanse de gol ale lui Al Hilal din prima repriză au fost cele din penalty. De aceea, dacă meciul se termina '11' contra '11', noi am fi fost echipa mai bună. Am avut acţiuni dar nu am reuşit să le concretizăm în goluri. În repriza secundă, cu un om mai puţin, nu am fost apatici, dar e greu să joci în inferioritate'', a adăugat Pereira.Antrenorul lui Al Hilal, argentinianul Ramon Diaz, l-a contrazis pe Pereira şi a susţinut că loviturile de la 11 m au fost corect acordate.''Flamengo a fost surprinsă de calitatea noastră şi cât de pregătiţi am fost, mental şi strategic. Flamengo nu se aştepta să ne schimbăm sistemul de joc de la un 4-3-3 la un 4-4-1-1, cu Luciano Vietto mijlocaş ofensiv. Vietto a fost ca o nălucă în spatele mijlocaşilor lor de susţinere, de care şi-a dat seama că nu vor rezista la provocări. Şi a fost strălucitor, scoţând două penalty-uri şi marcând un gol grozav pentru noi'', a spus Diaz la conferinţa de presă.În finala, programată pe 11 februarie, Al Hilal, prima echipă saudită care a ajuns în această fază, o va întâlni pe Real Madrid sau pe Al Ahly Cairo, care se vor înfrunta, miercuri, la Rabat, în a doua semifinală.Flamengo a devenit astfel a patra echipă braziliană şi a şasea deţinătoare a trofeului Copa Libertadores care nu reuşeşte calificarea în finala Cupei Mondiale a Cluburilor.