Antrenorul lui Real Madrid, declarație ȘOCANTĂ, după meciul pierdut în Supercupa Europei

Tehnicianul Julen Lopetegui a declarat, miercuri seară, că jucătorii echipei Real Madrid trebuie să înveţe din greşelile de la meciul cu Atletico Madrid, din Supercupa Europei, pentru a avea succes în campionatul Spaniei, care începe duminică. El a explicat că cea mai importantă competiție pentru Real Madrid, în acest sezon, va fi La Liga, asta în condițiile în care Madridul a luat de trei ori la rând Uefa Champions League.

"Într-o finală, greşelile fac diferenţa. Poate noi am avut prea multă încredere în noi. Atletico a obţinut o victorie meritată. Am reuşit să ne revenim rapid după primul gol încasat, am fost aproape de 3-1, dar ei au făcut 2-2 la o acţiune nefericită. Trebuie să învăţăm din greşeli şi să le evităm. Trebuie să ne pregătim bine, să ne reîncărăm bateriile şi să ştim că cea mai importantă competiţie, campionatul, începe duminică", a spus Lopetegui.

Deţinătoarea Ligii Europa, Atletico Madrid, a câştigat, miercuri, la Tallinn, Supercupa Europei, după ce a învins, cu scorul de 4-2 (1-1, 2-2), după prelungiri, formaţia Real Madrid, câştigătoarea Ligii Campionilor. Real Madrid câştigase ultimele două ediţii ale Supercupei Europei. Atletico Madrid a mai câştigat trofeul în 2010 şi 2012, de fiecare dată în calitate de deţinătoare a Ligii Europa. De altfel, Atletico era ultima câştigătoare a Ligii Europa care se impusese în Supercupă, în 2012.

În Estonia, au marcat Benzema '27, Sergio Ramos '63 (p), respectiv Diego Costa '1, '79, Saul '98 şi Koke '104.