Stelian Tănase, scenariu TULBURĂTOR: planul nebunesc al lui Liviu Dragnea

Analistul politic Stelian Tănase susține că odată cu violențele din Piața Victoriei și acțiunile de până acum ale PSD, acest partid va fi izolat în plan european, ceea ce ar putea determina Uniunea Europeană să sară România la președinția UE. Ca efect, pe termen lung, asta ar putea conduce la o schimbare a intereselor României în plan internațional.

”Când cade Guvernul? Cind vrea Dragnea! Atunci cind guvernul nu mai e susținut de popor, e cazul să fie schimbat poporul! zice cinic Bertolt Brech după răscoala muncitorilor din Berlin, iunie 1953. Cred că biata VV Dăncilă este acum în această situație. Asta or fi vrut să facă jandarmii vineri 10 august? Să alunge poporul din Piata Victoriei și să-l inlocuiască cu telerormaneni care o vor premier pe VV Dăncilă!? De ce nu!? La mintea care o are respectiva este f posibil, mai ales că nici nu gindeste cu capul ei ci cu al lui Liviu Dragnea. D-na VV Dăncilă este de vineri seara persona non grata in Europa. Rog pe cineva care are acces la ea să îi traducă expresia.

Pe scurt nu va mai fi primită în nicio cancelarie, nu va avea vizite oficiale in străinatate, la Bruxelles cariera ei s-a sfîrșit. Astfel România e izolată, spre bucuria lui Liviu Dragnea&Co. Cum ar trebuie să preia președinția UE la 1 ianuarie, chestiunea se complică. Am impresia că Bruxelles va prefera să retragă președinția României. Efectul! Decizia va crea în lumea românească un sentiment de frustrare, numărul euroscepticilor va creste exponențial. Pe acest fond se pot schimba alianțele României – dacă ei nu ne vor și ne jignesc mîndria națională, plecăm!

Cui ii pasă că la 1 ianuarie România nu va mai prezida UE? !? Lui Liviu Dragnea? Nu! Lui VV Dăncilă! Nu. Ei sunt bucurosi pentru ca nu sunt interesați de prezența României în continuare în UE. Asta de cînd pesediștii și-au dat seama că nu pot fura banii din fonduri europene. Așa că ducă-se dracu! Ei ar vrea să IMG_0712scoată România din UE sau măcar România să fie tratată diferit de celelalte state. Rigorile democrației si cele din tratatele semnate in 2007 sunt prea drastice. Lor le place mai mult să se apropie de Erdogan si Putin, pe o așa-zisă confrerie a țărilor Mării Negre. Aici democrația nu este o valoare, dimpotrivă.

Care ar fi scopul ascuns al manevrei ? Cîteva persoane să scape de problemele cu justiția și putere lor personala să se întărească și să le fie garantată. În Turcia și Rusia problema e deja rezolvată. Soluția sună așa – Cine este cu Putin si Erdogan nu pățește nimic, poate să fure cît poftește și se IMG_0654bucură de onoruri. Sputnik nu incenteaza cu laudele la adresa lui Dragnea.

PSD pretinde că vineri Iohannis (susținător al apartenentei la UE și NATO ) a încercat să dea o lovitura de stat. Scopul – demiterea guvernului VV Dăncilă, din motivele arătate mai sus. Să fim clari- Iohannis cf Constitutiei nu poate demite guvernul, nici măcar un ministru. In plus PSD are o majoritate confortabilă în Parlament și face ce vrea. Adevărul e mai simplu- PSD este interesat în schimbarea guvernului prezidat de VV Dăncila care a ratat toate țintele și nu are pic de trecere pe nicăieri. Problema este că nu vrea să lase impresia că o face la presiunea străzii, ca să nu pară o bătălie pierdută. Dar o va schimba încă în aceasta toamnă făcînd pe victima presiunilor externe. Dacă Liviu Dragnea ar putea să fie el prim-ministru, ar face-o de mîine. Ăsta e mesajul.”, scrie Stelian Tănase, conform Corectnews.