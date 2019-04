Antrenorul Mauricio Pochettino crede că Manchester City este favorită la câştigarea Ligii Campionilor

Deşi Tottenham a învins Manchester City, scor 1-0, în turul sferturilor Ligii Campionilor, antrenorul Mauricio Pochettino consideră că echipa pregătită de Pep Guardiola rămâne favorită la câştigarea trofeului, informează News.ro.

"Am făcut un meci bun, sunt foarte mulţumit, deşi Manchester City rămâne favorită la câştigarea Ligii Campionilor. Faptul că am câştigat ne dă încredere, mă bucur pentru jucători, rezultatul este enorm. Son a meritat să înscrie. El este mereu zâmbitor, are atitudinea bună şi talent. Dacă este un jucător care merită acest gol, atunci Son este acesta", a declarat Pochettino.

Formaţia Tottenham Hotspur a învins, marţi seară, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, echipa Manchester City, într-un meci din prima manşă a sferturilor de finală ale Ligii Campionilor.

Golul a fost marcat de Son, în minutul 78.

În minutul 13, Sergio Aguero (Manchester City) a ratat un penalti.

Returul este programat în 17 aprilie, la Manchester.