Antrenorul Pep Guardiola (Manchester City) s-a plâns că fanii au aruncat cu monede în el la Liverpool

Banca lui City a celebrat energic golul marcat de Phil Foden în minutul 53, înainte însă ca să fie anulat după intervenţia VAR.Guardiola a fost nemulţumit de decizie şi, chiar înainte ca arbitrul Anthony Taylor să consulte monitorul de pe teren, el s-a întors şi le-a reproşat ceva fanilor din tribune.După partidă, antrenorul lui City a povestit despre modul în care au vrut să se răzbune fanii lui Liverpool: ''Data viitoare vor trebuie să încerce mai bine, acum nu au reuşit. Au încercat, dar nu au reuşit. Am fost luat la ţintă (cu monede) în autocar cu ani în urmă, dar nu de data aceasta''.Erling Haaland a fost penalizat pentru un fault asupra lui Fabinho, în construcţia fazei din care Foden a marcat dintr-un unghi strâns, o decizie de care Guardiola nu a fost mulţumit de după meci.''Acesta este Anfield. Arbitrul a vorbit cu asistentul meu şi Jurgen înainte de meci şi a spus: 'Astăzi nu vor fi faulturi' şi meciul a curs, a curs, cu excepţia golului marcat de noi. Am pierdut din cauza unei greşeli şi am jucat contra uneia dintre cele mai bune echipe din lume. Este atât de strâns şi marjele sunt atât de fine'', a adăugat Guardiola.