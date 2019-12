Antrenorul Răzvan Lucescu, după Flamengo-Al Hilal, 3-1: 'Suntem triști, dar și mândri de ce am realizat până acum'

Echipa pregătită de antrenorul român Răzvan Lucescu, Al Hilal, a ratat calificarea în finala Campionatului Mondial al Cluburilor. Gruparea din Arabia Saudită a fost învinsă de Flamengo, cu scorul de 1-3, iar Răzvan Lucescu a precizat că este trist, dar mândru de realizările jucătorilor săi, anunță MEDIAFAX.

"A fost un meci bun, care a făcut o propagandă foarte bună fotbalului, în special, din zona asta. Un fotbal care este tratat cu multă superficialitate de oameni de fotbal, din România nu mai vorbesc, dar și din Europa. Am arătat că putem ține piept unei forțe mari, câștigătoarei Copei Libertadores.

A fost un meci în care am dominat prima repriză, am început foarte bine, am marcat, nu ne-am închis și n-am marcat un al doilea gol. În a doua repriză lucrurile s-au echilibrat, s-a jucat mai mult pe contre, care au convenit mai mult echipei adverse, unde sunt jucători mai rapizi și mai tehnici.

Noi am ajuns la aceste meciuri cu probleme și s-au văzut, nu a fost aceeași situație ca în finala Ligii Campionilor Asiei, am avut probleme cu doi fundași.

Flamengo are o experiență deosebită și tot timpul trebuia să fim pregătiți, disponibili, să reacționăm și să alergi.

Cu toate astea nu pot spune că Flamengo a creat foarte multe ocazii, a avut patru situații, a avut una și în prima repriză, dar au marcat acele trei, iar noi nu am fructificat mai mult ocaziile noastre.

Suntem așa mândri, chiar dacă suntem triști, pentru că era o oportunitate extraordinară. Dar suntem mândri că am lăsat o impresie foarte frumoasă în aceste două meciuri și confirmăm ceea ce am făcut în Liga Campionilor.

Rămâne un regret, că nu am ajuns în finală, pentru că nu știm ce va fi la anul, poate nu mai există o altă șansă.

Eu, personal, sunt puțin trist, dar conștient de lucrurile bune pe care le-am făcut, sunt mândru de ce am realizat și că trezim puțin la realitate pe cei care contestă fotbalul din această zonă. Este mult, mult, mult peste fotbalul din România", a spus Răzvan Lucescu, la Digi Sport, despre meciul din semifinalele Campionatului Mondial al Cluburilor, în fața celor de la Flamengo.

Pentru Al Hilal urmează finala mică, la 21 decembrie, de la ora 16:30, acolo unde o va întâlni pe echipa care va pierde în a doua semifinală a turneului, care va avea loc miercuri seară, 18 decembrie, de la ora 19:30, între Liverpool și Monterrey.