Antrenorul Serenei Williams dezvăluie motivul retragerii americancei de la Australian Open: Complicaţii după naştere

Antrenorul Serenei Williams, Patrick Mouratoglou, a dezvaluit motivul real pentru care sportiva a decis sa nu participe la Australian Open 2018. Potrivit spuselor lui Mouratoglou, Serena a acuzat complicatii dupa nastere, iar din acest motiv a avut de suferit. "Cand a nascut, lucrurile nu au decurs asa cum isi astepta, a avut anumite complicatii. Copilul a fost perfect, dar ea a avut anumite probleme dupa ce a nascut. Iar aceste probleme medicale au amanat momentul in care s-a intors la antrenamente", a spus Mouratoglou, potrivit Tennis Magazine.

Serena a participat la turneul demonstrativ de la Abu Dhabi in urma cu mai bine de o saptamana, iar Mouratoglou spune ca acesta a fost testul decisiv pentru Serena. "A vrut sa joace un meci intreg pentru a vedea exact unde se afla si si-a dat seama ca nu este pregatita", a afirmat Mouratoglou despre infrangerea Serenei in fata Jelenei Ostapenko, anunţă ziare.com. Antrenorul francez anticipeaza asadar ca Serena ar putea reveni pe teren in luna martie, la Indian Wells.