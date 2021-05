Antrenorul Universităţii Craiova: era clar că vom ajunge în finală, dar asta este importantă doar dacă o câştigi

Antrenorul Universităţii Craiova, Marinos Ouzounidis, a declarat, miercuri seară, că echipa sa ştia încă din meciul tur cu Viitorul Pandurii Târgu Jiu că va ajunge în finala Cupei României, subliniind însă că acest meci este important doar dacă îl câştigi.

"După rezultatul din tur, era clar că vom ajunge în finală. Am folosit jucători care nu prea au mai evoluat. De unii sunt mulţumit, de alţii nu. Normal că nu au avut ritmul dorit, am făcut cadouri adversarilor. Suntem mulţumiţi că jucăm în finală, dar asta este importantă doar dacă o câştigi. O finală este o finală, e un singur meci, nu ştii ce se va întâmpla. Meciurile cu CFR şi FCSB trebuie să le jucăm pentru noi şi să ne pregătim pentru finală. Titlul este greu de obţinut, am făcut greşeli, dar am înţeles nişte lucruri pentru sezonul viitor", a declarat Ouzounidis la Digisport.

Formaţia Universitatea Craiova s-a calificat, miercuri seară, în finala Cupei României, după ce a remizat, scor 2-2, în deplasare, cu Viitorul Pandurii Târgu Jiu, în manşa secundă a semifinalelor, scrie News.ro.

În tur, scorul a fost 3-0 pentru craioveni.

În cealaltă semifinală, Astra Giurgiu a trecut de Dinamo, după 1-0 în tur şi 5-5 în retur în urma loviturilor de departajare.

Finala va avea loc la 22 mai, la Ploieşti, când, probabil, va fi primul meci cu spectatori după ce fanii nu au mai avut acces pe arene în România, din martie 2020, din cauza pandemiei de coronavirus.