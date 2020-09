Antreprenor din Timișoara: 'Nicolae Robu a pierdut alegerile pe aroganţă, pe autosuficienţă, un spirit care e la modă în PSD'

Unul din cei mai importanţi antreprenori din Timişoara, Adrian Cionca, spune că Nicolae Robu a pierdut alegerile„pe aroganţă, pe autosuficienţă, pe un spirit care e la modă în PSD, dar îl găsim şi în PNL”, potrivit Mediafax.

Adrian Cionca, unul dintre cei mai importanţi antreprenori din zonă, ştie motivul acestei înfrângeri. Ca dezvoltator imobiliar, a făcut sute de drumuri la Primărie, pentru autorizaţiile de construcţie. S-a lovit de nepotisme şi de documente eliberate preferenţial.

Spune că oraşul se dezvoltă haotic, în lipsa unui nou Plan Urbanistic General.

„Domnul Robu a pierdut pe aroganţă, a pierdut pe autosuficienţă, pe un spirit care e la modă în PSD, dar îl găsim şi în PNL: baroni locali. El s-a crezut stăpânul oraşului şi iată că oraşul l-a taxat. Oraşul i-a demonstrat că nu este el stăpânul”, este de părere Adrian Cionca, antreprenor.

Planul Urbanistic al Timişoarei a fost elaborat în mai 2002. SC Planewerk SRL din Cluj elaborează noul PUG. Contractul pentru noul PUG este de 450.000 de euro şi a fost încheiat în 2010.

Adrian Cionca are o cifră de afaceri de 40 de milioane de euro. A construit 1.400 de case şi apartamente.

Omul de afaceri declară că, în lipsa unui PUG nou, oraşul se dezvoltă haotic.

„Cel puţin în materie de urbanism, unde consider că mă pricep sau am contact zilnic, a demonstrat-o. A demonstrat prin faptul că n-avem PUG. Faptul că Primăria Timişoara nu are PUG este şi datorită lui. Eu, la mine în firmă, când îmi doresc cu adevărat să implementez ceva, mă ţin de capul subordonaţilor mei, până reuşesc să-i conving că trebuie să facem aia. Domnul Robu, nu doar 4, ci 8 ani de zile, nu a putut să implementeze o chestie pe care o putea face cu uşurinţă”, adaugă el.

La alegerile de duminică, Nicolae Robu (PNL) a obţinut 34,1% dintre voturi, iar Dominic Fritz, 54,88%.