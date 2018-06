Anunțată de Victor Ponta drept viitorul premier, Corina Crețu răspunde provocării: 'Susţin si voi susţine, în continuare, România'

Comisarul european Corina Creţu a fost vehiculată în mediile politice pentru funcţii politice importante în România. S-a speculat, mai ales de Victor Ponta, că ar putea prelua funcţia de premier sau chiar să candideze la alegerile prezidenţiale.

Corina Crețu a pus capăt zvonurilor cu privire la faptul că ar urmări funcții politice importante în România în perioada imediat următoare. Speculațiilor și formulelor politice prin care ar viza funcția de șef al guvernului sau candidatura pentru funcția de președinte al țării, comisarul european le răspunde, negând toate acestea.

Vezi și: Tăriceanu: Participăm la mitingul PSD; protestăm faţă de abuzurile care s-au petrecut în justiţie în ultimii ani

„Asa cum am mai spus şi cu alte ocazii, mandatul de comisar european pentru politica regională reprezintă pentru mine o onoare şi o responsabilitate imensă, şi intenţionez să-l duc la bun sfârşit, cu succes, preocuparea mea fiind ca la final de mandat, să pot lăsa în urmă, o politică de coeziune pentru perioada 2020-2027 mai puternică şi mai uşor de accesat, la îndemâna tuturor statelor membre”, a declarat comisarul european al României, Corina Crețu.

De asemenea, Corina Crețu a mai adăugat: „Prin urmare, am rugămintea să nu mai folosiţi numele meu în bătălii politice interne. Nici funcţia de preşedinte şi nici cea de premier nu intră sub nicio formă în planurile mele de viitor. Susţin si voi susţine în continuare România aşa cum am făcut-o de fiecare dată, din prima zi a mandatului meu, indiferent care a fost culoarea politică a partidului aflat la guvernare”.