Anunț-șoc: Radu Banciu spune ADIO emisiunii după 8 ani de zile: 'Este decizia mea şi numai a mea, nu poate să fie schimbată de nimeni'

Radu Banciu a anunţat că emisiunea "Lumea lui Banciu", de la B1 TV, se va încheia în curând, iar decizia îi aparţine în totalitate. Anunţul a venit după ce Banciu a citit în emisiunea din 4 iulie o scrisoare primită de la un fan din SUA. "Părerea mea este că emisiunea pe care o realizaţi de ceva vreme e cea mai bună analiză, iertată-mi fie exprimarea, a rahaturilor politice şi nu numai, care se întâmplă în România. Ca să nu lungesc, vom rămâne prieteni fideli ai emisiunii, atât timp cât veţi rămâne aşa, adică imparţiali şi oneşti", scria un telespectator.

Emoții pentru sute de mii de elevi - Primele rezultate ale bacalaureatului vor fi publicate azi

Radu Banciu a rostit apoi următoarele cuvinte: "Eh, nu vom mai rămâne multă vreme aşa, pentru că nu o să mai fim, în orice caz. Dar astăzi, pentru că este o zi de sărbătoare, şi pentru că încă nu m-am consultat cu cine trebuie, nu o să intru în amănunte.

Dar, în orice caz, n-o s-o mai lungim, dragi prieteni. Şi vă spun asta absolut calm şi liniştit. Este un anunţ final. Deci, această emisiune nu va mai continua la un moment dat. Decizia este deja luată şi ea se va termina. Dar, până când o vom duce la sfârşit, o să fim exact aşa cum am fost până acum. Nu se va schimba nimic, doar că am luat deja această decizie, care-mi aparţine numai mie, nu m-am consultat cu nimeni.

O anunţ public în această seară, în direct, fără să intru în amănunte, pentru că este zi de sărbătoare. Este decizia mea şi numai a mea, nu poate să fie schimbată de nimeni“.

Emisiunea de revista presei "Lumea lui Banciu" este difuzată de B1 TV din 2011.