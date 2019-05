Anunț ȘOCANT Soția lui Iker Casillas, Sara Carbonero, are CANCER

Portarul echipei Porto, Iker Casillas, şi-a revenit din infarctul suferit, în urmă cu trei săptămâni, în timpul unui antrenament, dar a trecut din nou prin emoţii.

Sara Carbonero a fost diagnostică cu cancer ovarian şi a suferit deja o intervenţia chirugicală. Din fericire, partenera de viaţă a goalkeeper-ului în vârstă de 38 de ani este bine şi va urma un tratament de refacere, informează mediafax.ro.

"Când încă nu ne-am revenit după un şoc, viaţa ne-a surprins din nou. De data aceasta eu am fost cea vizată de acest cuvânt, format din șase litere, pe care mi-este greu să îl scriu. În urmă cu câteva zile în timpul unui control de rutină, medicii mi-au descoperit o tumoare malignă şi am fost operată. Totul este bine şi din fericire am prins-o din timp, dar mai am câteva luni de bătălie în care trebuie să respect tratamentul. Sunt liniștită și am încredere că totul va fi bine. Știu că drumul va fi greu, dar că va fi un final fericit. Mă bazez pe suportul familiei, prietenilor și pe o echipă bună de medici. Profit pentru a îi ruga pe colegii mei jurnaliști să mă respecte și să mă înțeleagă, așa cum m-au tratat mereu, mai ales în aceste momente dificile și delicate pentru mie și familia mea", a scris Sara Carbonero pe contul ei de Instagram.

În urma acestei postări, Iker Casillas a răspuns mesajul scris de soția lui. "O mare liniștită nu a format niciodată un marinar bun", a fost comentariul portarului.

În același timp și fostul rival al lui Casillas de la Barcelona, Carlos Puyol, a comentat la postarea Sarei Carbonero: "Capul sus, să nu îți faci griji, totul va fi bine!".

Sara, în vârstă de 35 de ani, a făcut anunţul referitor la problemele ei de sănătate, după ce a petrecut alături de Iker Casillas. Luni, 20 mai, fostul portar legendar al celor de la Real Madrid a împlinit 38 de ani. Cuplul are doi copii împreună.

