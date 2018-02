Anunțul a fost făcut! România, pași uriași pentru aderarea la un organism internațional: 'Este cel mai important obiectiv al României, după NATO și UE'

Senatorul PNL, Daniel Zamfir, a anunțat luni că a avut o întrevedere cu secretarul general al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD), Angel Gurria, cu care a discutat despre posibilitatea ca România să fie invitată să adere la acest organism internațional, la sfârșitul lunii mai 2018.

„(...) Am avut o întâlnire cu secretarul general al organizației, cu dl Angel Gurria, în care am discutat posibilitatea ca România să fie invitată să adere la acest organism, la sfârșitul lunii mai al acestui an. Vrea să știți că este al treilea obiectiv al României, după aderarea la NATO și UE. Acum am avut o discuție și cu președintele Senatului în legătură cu acest obiectiv. Urmează ca să ia legătura și cu președintele Camerei Deputaților, cu prim ministrul, ca să avem un obiectiv major al României, ca la sesiunea din luna mai România să fie invitată să adere la acest organism internațional. Este cel mai important obiectiv al României, după NATO și UE”, a spus senatorul PNL, Daniel Zamfir.