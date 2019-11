Anunțul din Guvern care dă fiori reci României: Riscăm să pierdem o sumă fabuloasă din fonduri europene

Marcel Boloş, Ministrul Fondurilor Europene a declarat joi, că din ultimele informaţii riscul de dezangajare este de aproape 600 de milioane de euro, jumătate din sumă fiind la nivelul Programului Operaţional Regional. "Ne mobilizăm cu toate forţele pentru ca să evităm acest risc", a spus Boloş.

"Pe termen scurt avem de evitat riscul de dezangajare, într-adevăr suma la ultima raportare este de aproximativ 600 de milioane de euro, din care cea mai mare parte, de 300 de milioane de euro, este la nivelul Programului Operaţional Regional. De la momentul în care am fost investiţi ca membri ai Guvernului şi eu personal am avut întâlniri cu reprezentanţii autorităţilor de management. Chiar în cursul zilei de ieri am fost la Ministerul Dezvoltării Regionale unde am vrut să ne asigurăm că am luat toate măsurile care sunt necesare pentru ca acest risc de dezangajare, de pierdere a banilor, să poată fi diminuat cât mai mult şi dacă fixăm ca şi obiectiv de performanţă să tindem spre zero pierdere de bani europeni.(...) Ne mobilizăm cu toate forţele pentru ca să evităm acest risc de dezangajare care este prioritatea numărul unu pe termen scurt", a spus ministrul, conform Mediafax.

Acesta a mai anunţat că în exerciţiul bugetar 2021-2027 România are la dispoziţie 30,5 miliarde de euro prin Politica de Coeziune.

De asemenea, aveam ca obiectiv prioritar (...) în exerciţul bugetar 2020-2027 în Politica de Coeziune care s-a despărţit de Politica Agrară Română, România are 30,5 miliarde de euro. Nu mai avem voie să repetăm lecţiile pe care le-am învăţat prost până în momentul de faţă. De ce? Pentru că am avut întârzieri în negocierea acestor documente programatice cu Comisia Europenă şi acesta a dus la întârzierile la care astăzi suntem martori şi perioadele de implementare ale proiectelor s-au scurtat foarte mult", a mai declarat Marcel Boloş.

Marcel Boloș a preluat oficial, joi, postul de ministru al Fondurilor Europene.