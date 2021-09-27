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ANUNȚ al Consiliului de Administrație al ȘCOLII GIMNAZIALE FRIDOLIN

Fridolin
Fridolin

Consiliul de administrație al ȘCOLII GIMNAZIALE FRIDOLIN, cu sediul în București, str. Făgăraș nr.9-13, sector 1,  Bucuresti,  tel. 0722 502 522, anunță organizarea concursului pentru ocuparea următoarelor posturi didactice/catedre titularizabile in asociere cu urmatoarele unitati de învatamant particular:

ȘCOALA PRIMARĂ HELIKON; GRĂDINIȚA MOTANUL ÎNCĂLȚAT; GRĂDINIȚA MARY POPPINS; ȘCOALA PRIMARĂ CONIL; GRĂDINIȚA DOROTHY; GRĂDINIȚA PP ZUM ZUM; GRĂDINIȚA PP RAY KINDERGARTEN; GRĂDINIȚA PN, PP MICII POZNASI; GRĂDINIȚA ALPHABET HOUSE; GRĂDINIȚA ȘTRUMFIȘOR; ȘCOALA GIMNAZIALĂ  JUST 4 KIDS; GRĂDINIȚA PP FUN-TASTIC KIDS; GRĂDINIȚA PANDA; GRĂDINIȚA CU PN ȘI PP  MINITERRA KINDERGARTEN; GRĂDINIȚA CU PP ȘTRUMFII; GRĂDINIȚA PP MARIA NATALIA; ȘCOALA GIMNAZIALĂ VICTOR VÂLCOVICI; GRĂDINIȚA  LA TURN;  GRĂDINIȚA HAPPY KIDS; GRĂDINIȚA OLGA GUDYNN INTERNATIONAL SCHOOL; GRĂDINIȚA PP ALTINA; ȘCOALA PRIMARĂ ECHILIBRIA MONTESSORI EDUCATION; ȘCOALA PRIMARĂ HANSEL UND GRETEL; ȘCOALA PRIMARĂ  MONTESSANO; GRĂDINIȚA CAMI; GRĂDINIȚA EUROKID; ȘCOALA GIMNAZIALĂ ZEPPELIN SCHULE; GRĂDINIȚA IOANID; GRĂDINIȚA DEGEȚICA ROYAL PALACE; GRĂDINIȚA COMPANIA MICĂ; GRĂDINIȚA SANO VITA ACTIVE KIDS; GRĂDINIȚA LITTLE DIAMONDS; ȘCOALA GIMNAZIALĂ FRIDOLIN; GRĂDINIȚA ZORI DE ZI; GRĂDINIȚA LITTLE PRINCESS; GRĂDINIȚA DEGEȚICA, SCOALA PRIMARĂ HAPPY STARS, GRĂDINIŢA MY FIRST ENGLISH ADVENTURE.

1. Învățător/institutor pentru învățământul primar/profesor pentru învățământul preșcolar

93 posturi titularizabile

2. Învățător/institutor pentru învățământul primar/profesor pentru învățământul primar

21 posturi titularizabile

3. Învățător/institutor pentru învățământul primar/profesor pentru  învățământul primar (limba germană)

2 posturi titularizabile

4. Profesor (limba germană maternă).

2 posturi titularizabile

 

Concursul se va desfășura conform următorului grafic:

  1. Înregistrarea cererilor la secretariatul unității – 12 –14 octombrie 2020 între orele 09:00 – 16:00;
  2. Afișarea listei candidaților admiși pentru susținerea probelor de concurs – 16 octombrie 2020;
  3. Proba scrisă – 29 octombrie 2020;
  4. Afisarea rezultatelor – 30 octombrie 2020
  5. Depunerea contestațiilor – 30 octombrie 2020
  6. Afișarea rezultatelor finale și repartizarea candidaților – 30 octombrie 2020

Se pot înscrie la concurs absolvenţi cu diplomă ai învăţământului superior, postliceal sau mediu care au înscrise pe diplomă/diplome specializarea/specializările corespunzătoare posturilor didactice/catedrelor respective conform Centralizatorului privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, precum şi probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar.

Proba scrisă se susţine în specializarea/specializările postului/catedrei, conform Centralizatorului, după programele valabile, specifice pentru concurs.

Nu au dreptul să participe la concurs persoanele care au fost înlăturate din învăţământ printr-o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală, persoanele care nu prezintă un document medical din care să reiasă faptul că nu există incompatibilităţi de ordin medical cu funcţia didactică, precum şi persoanele care au fost eliminate pentru fraudă sau tentativă de fraudă în cadrul concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunea 2020.

La cererea de înscriere la concurs vor fi atașate următoarele documente:

  • Copii de pe actele de studii, foaia matricolă şi certificat profesional (ultimul pentru absolvenţii liceului pedagogic);
  • 1') Absolvenţii care au susţinut examenul de licenţă/absolvire în 2021 vor prezenta copia adeverinţei de la instituţia de învăţământ superior/postliceal/mediu din care să rezulte că au susţinut examenul de licenţă, media de absolvire a facultăţii/şcolii postliceale/liceului pedagogic, specializarea dobândită, media anilor de studii şi faptul că pe parcursul efectuării studiilor s-a frecventat şi promovat modulul pedagogic;
  • Copii de pe certificatele de obţinere a gradelor didactice;
  • Copii de pe certificatele de naştere şi căsătorie (pentru solicitanţii care şi-au schimbat numele);
  • Copie de pe actul de titularizare in invatamant (daca este cazul);
  • Copia Deciziei inspectoratului şcolar sau a întreprinderii de întrerupere a activităţii (dacă este cazul);
  • Copie de pe fila din buletinul sau cartea de identitate cu domiciliul;
  • Adeverinţa din care să rezulte vechimea efectivă în învăţământ (dacă este cazul);
  • Copie de pe carnetul de muncă şi/sau copia filei corespunzătoare din registrul general de evidenţă a salariaţilor;
  • Avizul medical din care să rezulte ca este apt(ă) pentru a preda în învăţământ;
  • Cazier judiciar.
  • Declaraţie pe proprie răspundere „că nu desfăşor activităţi incompatibile cu demnitatea funcţiei didactice şi nu am fost îndepărtat din învăţământ pentru motive disciplinare sau printr-o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală.”

Concursul se va desfășura conform prevederilor Metodologiei de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în unitățile de învățământ particular din învățământul preuniversitar, aprobată prin OMECTS nr. 5625/2012.

DIRECTOR,

ALINA ȚIPȚERIU

LISTA POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR VACANTE/REZERVATE PROPUSE PENTRU OCUPARE PRIN CONCURS
Nr. crt. Unitatea de invatamant
(Unitatea de invatamant cu statut juridic)
(Alte unitati de invatamant cu statut juridic)		 Nivelul de invatamant Disciplina Numarul de ore trunchi comun/ cdș Detalii Statutul Viabilitatea Modalitatea de ocupare:
1. pentru angajare pe perioada determinata
2. pentru angajare pe perioada nedeterminata		 Post:
1. complet
2. incomplet
3. pentru nevazatori		 Proba practica Probele orale la limba de predare Avizele si atestatele:
1. de culte
2. de alternativa
3. Inspectoratului General al Politiei (IGP)/ Autoritatii Rutiere Romane (ARR)
4. educatie speciala
5. HIV
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 ȘCOALA GIMNAZIALĂ FRIDOLIN, Municipiul București PRIMAR ÎNVĂȚĂTOR/INSTITUTOR PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR (IN LIMBA GERMANĂ) 25/0 VACANT 4 ANGAJARE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ POST COMPLET DA NU
2 ȘCOALA GIMNAZIALĂ FRIDOLIN, Municipiul București GIMNAZIAL PROFESOR LIMBA GERMANĂ MATERNĂ 18/0 VACANT 4 ANGAJARE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ POST COMPLET DA NU
3 ȘCOALA GIMNAZIALĂ FRIDOLIN, Municipiul București GIMNAZIAL PROFESOR LIMBA GERMANĂ MATERNĂ 18/0 VACANT 4 ANGAJARE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ POST COMPLET DA NU
4 ȘCOALA PRIMARĂ HELIKON, Municipiul București PRIMAR ÎNVĂȚĂTOR/INSTITUTOR PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR (IN LIMBA ROMÂNĂ) 25/0 VACANT 4 ANGAJARE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ POST COMPLET NU NU
5 ȘCOALA PRIMARĂ HELIKON, Municipiul București PRIMAR ÎNVĂȚĂTOR/INSTITUTOR PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR (IN LIMBA ROMÂNĂ) 25/0 VACANT 4 ANGAJARE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ POST COMPLET NU NU
6 ȘCOALA PRIMARĂ HELIKON, Municipiul București PRIMAR ÎNVĂȚĂTOR/INSTITUTOR PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR (IN LIMBA ROMÂNĂ) 25/0 VACANT 4 ANGAJARE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ POST COMPLET NU NU
7 ȘCOALA PRIMARĂ HELIKON, Municipiul București PRIMAR ÎNVĂȚĂTOR/INSTITUTOR PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR (IN LIMBA ROMÂNĂ) 25/0 VACANT 4 ANGAJARE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ POST COMPLET NU NU
8 ȘCOALA PRIMARĂ HELIKON, Municipiul București PRIMAR ÎNVĂȚĂTOR/INSTITUTOR PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR (IN LIMBA ROMÂNĂ) 25/0 VACANT 4 ANGAJARE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ POST COMPLET NU NU
9 ȘCOALA PRIMARĂ HELIKON, Municipiul București PRIMAR ÎNVĂȚĂTOR/INSTITUTOR PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR (IN LIMBA ROMÂNĂ) 25/0 VACANT 4 ANGAJARE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ POST COMPLET NU NU
10 ȘCOALA PRIMARĂ HELIKON, Municipiul București PRIMAR ÎNVĂȚĂTOR/INSTITUTOR PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR (IN LIMBA ROMÂNĂ) 25/0 VACANT 4 ANGAJARE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ POST COMPLET NU NU
11 ȘCOALA PRIMARĂ HELIKON, Municipiul București PRIMAR ÎNVĂȚĂTOR/INSTITUTOR PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR (IN LIMBA ROMÂNĂ) 25/0 VACANT 4 ANGAJARE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ POST COMPLET NU NU
12 ȘCOALA PRIMARĂ HELIKON, Municipiul București PRIMAR ÎNVĂȚĂTOR/INSTITUTOR PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR (IN LIMBA ROMÂNĂ) 25/0 VACANT 4 ANGAJARE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ POST COMPLET NU NU
13 ȘCOALA PRIMARĂ HELIKON, Municipiul București PRIMAR ÎNVĂȚĂTOR/INSTITUTOR PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR (IN LIMBA ROMÂNĂ) 25/0 VACANT 4 ANGAJARE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ POST COMPLET NU NU
14 GRĂDINIȚA MOTANUL ÎNCĂLȚAT, Pitești, Jud. Argeș PREȘCOLAR EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU INVATAMANTUL PREȘCOLAR/PROFESOR PENTRU INVATAMANTUL PREȘCOLAR (IN LIMBA ROMÂNĂ) 25/0 VACANT 4 ANGAJARE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ POST COMPLET NU NU
15 GRĂDINIȚA MOTANUL ÎNCĂLȚAT, Pitești, Jud. Argeș PREȘCOLAR EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU INVATAMANTUL PREȘCOLAR/PROFESOR PENTRU INVATAMANTUL PREȘCOLAR (IN LIMBA ROMÂNĂ) 25/0 VACANT 4 ANGAJARE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ POST COMPLET NU NU
16 GRĂDINIȚA MARY POPPINS, Municipiul București PREȘCOLAR EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU INVATAMANTUL PREȘCOLAR/PROFESOR PENTRU INVATAMANTUL PREȘCOLAR (IN LIMBA ROMÂNĂ) 25/0 VACANT 4 ANGAJARE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ POST COMPLET NU NU
17 GRĂDINIȚA MARY POPPINS, Municipiul București PREȘCOLAR EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU INVATAMANTUL PREȘCOLAR/PROFESOR PENTRU INVATAMANTUL PREȘCOLAR (IN LIMBA ROMÂNĂ) 25/0 VACANT 4 ANGAJARE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ POST COMPLET NU NU
18 ȘCOALA PRIMARĂ CONIL, Municipiul București PRIMAR ÎNVĂȚĂTOR/INSTITUTOR PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR (IN LIMBA ROMÂNĂ) 25/0 VACANT 4 ANGAJARE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ POST COMPLET NU NU
19 ȘCOALA PRIMARĂ CONIL, Municipiul București PRIMAR ÎNVĂȚĂTOR/INSTITUTOR PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR (IN LIMBA ROMÂNĂ) 25/0 VACANT 4 ANGAJARE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ POST COMPLET NU NU
20 GRĂDINIȚA DOROTHY, Târgoviște, Jud. Dâmbovița PREȘCOLAR EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU INVATAMANTUL PREȘCOLAR/PROFESOR PENTRU INVATAMANTUL PREȘCOLAR (IN LIMBA ROMÂNĂ) 25/0 VACANT 4 ANGAJARE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ POST COMPLET NU NU
21 GRĂDINIȚA PP ZUM ZUM, Municipiul București PREȘCOLAR EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU INVATAMANTUL PREȘCOLAR/PROFESOR PENTRU INVATAMANTUL PREȘCOLAR (IN LIMBA ROMÂNĂ) 25/0 VACANT 4 ANGAJARE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ POST COMPLET NU NU
22 GRĂDINIȚA PP ZUM ZUM, Municipiul București PREȘCOLAR EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU INVATAMANTUL PREȘCOLAR/PROFESOR PENTRU INVATAMANTUL PREȘCOLAR (IN LIMBA ROMÂNĂ) 25/0 VACANT 4 ANGAJARE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ POST COMPLET NU NU
23 GRĂDINIȚA PP ZUM ZUM, Municipiul București PREȘCOLAR EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU INVATAMANTUL PREȘCOLAR/PROFESOR PENTRU INVATAMANTUL PREȘCOLAR (IN LIMBA ROMÂNĂ) 25/0 VACANT 4 ANGAJARE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ POST COMPLET NU NU
24 GRĂDINIȚA PP ZUM ZUM, Municipiul București PREȘCOLAR EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU INVATAMANTUL PREȘCOLAR/PROFESOR PENTRU INVATAMANTUL PREȘCOLAR (IN LIMBA ROMÂNĂ) 25/0 VACANT 4 ANGAJARE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ POST COMPLET NU NU
25 GRĂDINIȚA PP RAY KINDERGARTEN, Ștefănești, jud. Argeș PREȘCOLAR EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU INVATAMANTUL PREȘCOLAR/PROFESOR PENTRU INVATAMANTUL PREȘCOLAR (IN LIMBA ROMÂNĂ) 25/0 VACANT 4 ANGAJARE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ POST COMPLET NU NU
26 GRĂDINIȚA PP RAY KINDERGARTEN, Ștefănești, jud. Argeș PREȘCOLAR EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU INVATAMANTUL PREȘCOLAR/PROFESOR PENTRU INVATAMANTUL PREȘCOLAR (IN LIMBA ROMÂNĂ) 25/0 VACANT 4 ANGAJARE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ POST COMPLET NU NU
27 GRĂDINIȚA PP RAY KINDERGARTEN, Ștefănești, jud. Argeș PREȘCOLAR EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU INVATAMANTUL PREȘCOLAR/PROFESOR PENTRU INVATAMANTUL PREȘCOLAR (IN LIMBA ROMÂNĂ) 25/0 VACANT 4 ANGAJARE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ POST COMPLET NU NU
28 GRĂDINIȚA PN, PP MICII POZNAȘI, Municipiul București PREȘCOLAR EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU INVATAMANTUL PREȘCOLAR/PROFESOR PENTRU INVATAMANTUL PREȘCOLAR (IN LIMBA ROMÂNĂ) 25/0 VACANT 4 ANGAJARE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ POST COMPLET NU NU
29 GRĂDINIȚA ALPHABET HOUSE, Voluntari, Jud. Ilfov PREȘCOLAR EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU INVATAMANTUL PREȘCOLAR/PROFESOR PENTRU INVATAMANTUL PREȘCOLAR (IN LIMBA ROMÂNĂ) 25/0 VACANT 4 ANGAJARE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ POST COMPLET NU NU
30 GRĂDINIȚA ALPHABET HOUSE, Voluntari, Jud. Ilfov PREȘCOLAR EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU INVATAMANTUL PREȘCOLAR/PROFESOR PENTRU INVATAMANTUL PREȘCOLAR (IN LIMBA ROMÂNĂ) 25/0 VACANT 4 ANGAJARE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ POST COMPLET NU NU
31 GRĂDINIȚA STRUMFIȘOR, Municipiul București PREȘCOLAR EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU INVATAMANTUL PREȘCOLAR/PROFESOR PENTRU INVATAMANTUL PREȘCOLAR (IN LIMBA ROMÂNĂ) 25/0 VACANT 4 ANGAJARE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ POST COMPLET NU NU
32 ȘCOALA GIMNAZIALĂ JUST 4 KIDS, Municipiul București PRIMAR ÎNVĂȚĂTOR/INSTITUTOR PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR (IN LIMBA ROMÂNĂ) 25/0 VACANT 4 ANGAJARE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ POST COMPLET NU NU
33 ȘCOALA GIMNAZIALĂ JUST 4 KIDS, Municipiul București PREȘCOLAR EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU INVATAMANTUL PREȘCOLAR/PROFESOR PENTRU INVATAMANTUL PREȘCOLAR (IN LIMBA ROMÂNĂ) 25/0 VACANT 4 ANGAJARE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ POST COMPLET NU NU
34 GRĂDINIȚA PP FUN-TASTIC KIDS, Municipiul București PREȘCOLAR EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU INVATAMANTUL PREȘCOLAR/PROFESOR PENTRU INVATAMANTUL PREȘCOLAR (IN LIMBA ROMÂNĂ) 25/0 VACANT 4 ANGAJARE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ POST COMPLET NU NU
35 GRĂDINIȚA PANDA, Buftea, Jud. Ilfov PREȘCOLAR EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU INVATAMANTUL PREȘCOLAR/PROFESOR PENTRU INVATAMANTUL PREȘCOLAR (IN LIMBA ROMÂNĂ) 25/0 VACANT 4 ANGAJARE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ POST COMPLET NU NU
36 GRĂDINIȚA PANDA, Buftea, Jud. Ilfov PREȘCOLAR EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU INVATAMANTUL PREȘCOLAR/PROFESOR PENTRU INVATAMANTUL PREȘCOLAR (IN LIMBA ROMÂNĂ) 25/0 VACANT 4 ANGAJARE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ POST COMPLET NU NU
37 GRĂDINIȚA PN, PP MINITERRA KINDERGARTEN, Municipiul București PREȘCOLAR EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU INVATAMANTUL PREȘCOLAR/PROFESOR PENTRU INVATAMANTUL PREȘCOLAR (IN LIMBA ROMÂNĂ) 25/0 VACANT 4 ANGAJARE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ POST COMPLET NU NU
38 GRĂDINIȚA PN, PP MINITERRA KINDERGARTEN, Municipiul București PREȘCOLAR EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU INVATAMANTUL PREȘCOLAR/PROFESOR PENTRU INVATAMANTUL PREȘCOLAR (IN LIMBA ROMÂNĂ) 25/0 VACANT 4 ANGAJARE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ POST COMPLET NU NU
39 GRĂDINIȚA PN, PP MINITERRA KINDERGARTEN, Municipiul București PREȘCOLAR EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU INVATAMANTUL PREȘCOLAR/PROFESOR PENTRU INVATAMANTUL PREȘCOLAR (IN LIMBA ROMÂNĂ) 25/0 VACANT 4 ANGAJARE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ POST COMPLET NU NU
40 GRĂDINIȚA PN, PP MINITERRA KINDERGARTEN, Municipiul București PREȘCOLAR EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU INVATAMANTUL PREȘCOLAR/PROFESOR PENTRU INVATAMANTUL PREȘCOLAR (IN LIMBA ROMÂNĂ) 25/0 VACANT 4 ANGAJARE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ POST COMPLET NU NU
41 GRĂDINIȚA PP ȘTRUMFII, Bistrița, Jud. Bistrița Năsăud PREȘCOLAR EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU INVATAMANTUL PREȘCOLAR/PROFESOR PENTRU INVATAMANTUL PREȘCOLAR (IN LIMBA ROMÂNĂ) 25/0 VACANT 4 ANGAJARE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ POST COMPLET NU NU
42 GRĂDINIȚA PP ȘTRUMFII, Bistrița, Jud. Bistrița Năsăud PREȘCOLAR EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU INVATAMANTUL PREȘCOLAR/PROFESOR PENTRU INVATAMANTUL PREȘCOLAR (IN LIMBA ROMÂNĂ) 25/0 VACANT 4 ANGAJARE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ POST COMPLET NU NU
43 GRĂDINIȚA PP ȘTRUMFII, Bistrița, Jud. Bistrița Năsăud PREȘCOLAR EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU INVATAMANTUL PREȘCOLAR/PROFESOR PENTRU INVATAMANTUL PREȘCOLAR (IN LIMBA ROMÂNĂ) 25/0 VACANT 4 ANGAJARE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ POST COMPLET NU NU
44 GRĂDINIȚA PP ȘTRUMFII, Bistrița, Jud. Bistrița Năsăud PREȘCOLAR EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU INVATAMANTUL PREȘCOLAR/PROFESOR PENTRU INVATAMANTUL PREȘCOLAR (IN LIMBA ROMÂNĂ) 25/0 VACANT 4 ANGAJARE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ POST COMPLET NU NU
45 GRĂDINIȚA PP ȘTRUMFII, Bistrița, Jud. Bistrița Năsăud PREȘCOLAR EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU INVATAMANTUL PREȘCOLAR/PROFESOR PENTRU INVATAMANTUL PREȘCOLAR (IN LIMBA ROMÂNĂ) 25/0 VACANT 4 ANGAJARE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ POST COMPLET NU NU
46 GRĂDINIȚA PP ȘTRUMFII, Bistrița, Jud. Bistrița Năsăud PREȘCOLAR EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU INVATAMANTUL PREȘCOLAR/PROFESOR PENTRU INVATAMANTUL PREȘCOLAR (IN LIMBA ROMÂNĂ) 25/0 VACANT 4 ANGAJARE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ POST COMPLET NU NU
47 GRĂDINIȚA PP ȘTRUMFII, Bistrița, Jud. Bistrița Năsăud PREȘCOLAR EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU INVATAMANTUL PREȘCOLAR/PROFESOR PENTRU INVATAMANTUL PREȘCOLAR (IN LIMBA ROMÂNĂ) 25/0 VACANT 4 ANGAJARE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ POST COMPLET NU NU
48 GRĂDINIȚA PP ȘTRUMFII, Bistrița, Jud. Bistrița Năsăud PREȘCOLAR EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU INVATAMANTUL PREȘCOLAR/PROFESOR PENTRU INVATAMANTUL PREȘCOLAR (IN LIMBA ROMÂNĂ) 25/0 VACANT 4 ANGAJARE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ POST COMPLET NU NU
49 GRĂDINIȚA PP MARIA NATALIA, Popești-Leordeni, Jud. Ilfov PREȘCOLAR EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU INVATAMANTUL PREȘCOLAR/PROFESOR PENTRU INVATAMANTUL PREȘCOLAR (IN LIMBA ROMÂNĂ) 25/0 VACANT 4 ANGAJARE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ POST COMPLET NU NU
50 GRĂDINIȚA PP MARIA NATALIA, Popești-Leordeni, Jud. Ilfov PREȘCOLAR EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU INVATAMANTUL PREȘCOLAR/PROFESOR PENTRU INVATAMANTUL PREȘCOLAR (IN LIMBA ROMÂNĂ) 25/0 VACANT 4 ANGAJARE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ POST COMPLET NU NU
51 GRĂDINIȚA PP MARIA NATALIA, Popești-Leordeni, Jud. Ilfov PREȘCOLAR EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU INVATAMANTUL PREȘCOLAR/PROFESOR PENTRU INVATAMANTUL PREȘCOLAR (IN LIMBA ROMÂNĂ) 25/0 VACANT 4 ANGAJARE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ POST COMPLET NU NU
52 ȘCOALA GIMNAZIALĂ VICTOR VÂLCOVICI, Galați PREȘCOLAR EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU INVATAMANTUL PREȘCOLAR/PROFESOR PENTRU INVATAMANTUL PREȘCOLAR (IN LIMBA ROMÂNĂ) 25/0 VACANT 4 ANGAJARE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ POST COMPLET NU NU
53 ȘCOALA GIMNAZIALĂ VICTOR VÂLCOVICI, Galați PREȘCOLAR EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU INVATAMANTUL PREȘCOLAR/PROFESOR PENTRU INVATAMANTUL PREȘCOLAR (IN LIMBA ROMÂNĂ) 25/0 VACANT 4 ANGAJARE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ POST COMPLET NU NU
54 ȘCOALA GIMNAZIALĂ VICTOR VÂLCOVICI, Galați PRIMAR ÎNVĂȚĂTOR/INSTITUTOR PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR (IN LIMBA ROMÂNĂ) 25/0 VACANT 4 ANGAJARE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ POST COMPLET NU NU
55 ȘCOALA GIMNAZIALĂ VICTOR VÂLCOVICI, Galați PRIMAR ÎNVĂȚĂTOR/INSTITUTOR PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR (IN LIMBA ROMÂNĂ) 25/0 VACANT 4 ANGAJARE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ POST COMPLET NU NU
56 GRĂDINIȚA LA TURN, Municipiul București PREȘCOLAR EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU INVATAMANTUL PREȘCOLAR/PROFESOR PENTRU INVATAMANTUL PREȘCOLAR (IN LIMBA ROMÂNĂ) 25/0 VACANT 4 ANGAJARE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ POST COMPLET NU NU
57 GRĂDINIȚA LA TURN, Municipiul București PREȘCOLAR EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU INVATAMANTUL PREȘCOLAR/PROFESOR PENTRU INVATAMANTUL PREȘCOLAR (IN LIMBA ROMÂNĂ) 25/0 VACANT 4 ANGAJARE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ POST COMPLET NU NU
58 GRĂDINIȚA HAPPY KIDS, Municipiul București PREȘCOLAR EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU INVATAMANTUL PREȘCOLAR/PROFESOR PENTRU INVATAMANTUL PREȘCOLAR (IN LIMBA ROMÂNĂ) 25/0 VACANT 4 ANGAJARE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ POST COMPLET NU NU
59 GRĂDINIȚA OLGA GUDYNN INTERNATIONA SCHOOL, Voluntari, jud. Ilfov PREȘCOLAR EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU INVATAMANTUL PREȘCOLAR/PROFESOR PENTRU INVATAMANTUL PREȘCOLAR (IN LIMBA ROMÂNĂ) 25/0 VACANT 4 ANGAJARE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ POST COMPLET NU NU
60 GRĂDINIȚA OLGA GUDYNN INTERNATIONA SCHOOL, Voluntari, jud. Ilfov PREȘCOLAR EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU INVATAMANTUL PREȘCOLAR/PROFESOR PENTRU INVATAMANTUL PREȘCOLAR (IN LIMBA ROMÂNĂ) 25/0 VACANT 4 ANGAJARE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ POST COMPLET NU NU
61 ȘCOALA PRIMARĂ NOUA GENERAȚIE, Municipiul Constanța PRIMAR ÎNVĂȚĂTOR/INSTITUTOR PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR (IN LIMBA ROMÂNĂ) 25/0 VACANT 4 ANGAJARE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ POST COMPLET NU NU
62 ȘCOALA PRIMARĂ NOUA GENERAȚIE, Municipiul Constanța PRIMAR ÎNVĂȚĂTOR/INSTITUTOR PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR (IN LIMBA ROMÂNĂ) 25/0 VACANT 4 ANGAJARE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ POST COMPLET NU NU
63 ȘCOALA PRIMARĂ NOUA GENERAȚIE, Municipiul Constanța PRIMAR ÎNVĂȚĂTOR/INSTITUTOR PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR (IN LIMBA ROMÂNĂ) 25/0 VACANT 4 ANGAJARE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ POST COMPLET NU NU
64 ȘCOALA PRIMARĂ NOUA GENERAȚIE, Municipiul Constanța PRIMAR ÎNVĂȚĂTOR/INSTITUTOR PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR (IN LIMBA ROMÂNĂ) 25/0 VACANT 4 ANGAJARE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ POST COMPLET NU NU
65 GRĂDINIȚA PP ALTINA, Municipiul Pitești PREȘCOLAR EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU INVATAMANTUL PREȘCOLAR/PROFESOR PENTRU INVATAMANTUL PREȘCOLAR (IN LIMBA ROMÂNĂ) 25/0 VACANT 4 ANGAJARE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ POST COMPLET NU NU
66 GRĂDINIȚA PP ALTINA, Municipiul Pitești PREȘCOLAR EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU INVATAMANTUL PREȘCOLAR/PROFESOR PENTRU INVATAMANTUL PREȘCOLAR (IN LIMBA ROMÂNĂ) 25/0 VACANT 4 ANGAJARE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ POST COMPLET NU NU
67 GRĂDINIȚA PP ALTINA, Municipiul Pitești PREȘCOLAR EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU INVATAMANTUL PREȘCOLAR/PROFESOR PENTRU INVATAMANTUL PREȘCOLAR (IN LIMBA ROMÂNĂ) 25/0 VACANT 4 ANGAJARE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ POST COMPLET NU NU
68 GRĂDINIȚA PP ALTINA, Municipiul Pitești PREȘCOLAR EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU INVATAMANTUL PREȘCOLAR/PROFESOR PENTRU INVATAMANTUL PREȘCOLAR (IN LIMBA ROMÂNĂ) 25/0 VACANT 4 ANGAJARE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ POST COMPLET NU NU
69 GRĂDINIȚA PP ALTINA, Municipiul Pitești PREȘCOLAR EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU INVATAMANTUL PREȘCOLAR/PROFESOR PENTRU INVATAMANTUL PREȘCOLAR (IN LIMBA ROMÂNĂ) 25/0 VACANT 4 ANGAJARE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ POST COMPLET NU NU
70 Școala Primară Echilibria Montessori Education, Voluntari, Jud. Ilfov PREȘCOLAR EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU INVATAMANTUL PREȘCOLAR/PROFESOR PENTRU INVATAMANTUL PREȘCOLAR (IN LIMBA ROMÂNĂ) 25/0 VACANT 4 ANGAJARE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ POST COMPLET NU 2. DA
71 ȘCOALA PRIMARĂ HANSEL UND GRETEL, Municipiul Iași PREȘCOLAR EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU INVATAMANTUL PREȘCOLAR/PROFESOR PENTRU INVATAMANTUL PREȘCOLAR (IN LIMBA ROMÂNĂ) 25/0 VACANT 4 ANGAJARE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ POST COMPLET NU NU
72 ȘCOALA PRIMARĂ HANSEL UND GRETEL, Municipiul Iași PREȘCOLAR EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU INVATAMANTUL PREȘCOLAR/PROFESOR PENTRU INVATAMANTUL PREȘCOLAR (IN LIMBA ROMÂNĂ) 25/0 VACANT 4 ANGAJARE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ POST COMPLET NU NU
73 ȘCOALA PRIMARĂ HANSEL UND GRETEL, Municipiul Iași PREȘCOLAR EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU INVATAMANTUL PREȘCOLAR/PROFESOR PENTRU INVATAMANTUL PREȘCOLAR (IN LIMBA ROMÂNĂ) 25/0 VACANT 4 ANGAJARE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ POST COMPLET NU NU
74 ȘCOALA PRIMARĂ MONTESSANO, Municipiul București PRIMAR ÎNVĂȚĂTOR/INSTITUTOR PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR (IN LIMBA ROMÂNĂ) 25/0 VACANT 4 ANGAJARE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ POST COMPLET NU NU
75 GRĂDINIȚA CAMI, Municipiul București PREȘCOLAR EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU INVATAMANTUL PREȘCOLAR/PROFESOR PENTRU INVATAMANTUL PREȘCOLAR (IN LIMBA ROMÂNĂ) 25/0 VACANT 4 ANGAJARE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ POST COMPLET NU NU
76 GRĂDINIȚA CAMI, Municipiul București PREȘCOLAR EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU INVATAMANTUL PREȘCOLAR/PROFESOR PENTRU INVATAMANTUL PREȘCOLAR (IN LIMBA ROMÂNĂ) 25/0 VACANT 4 ANGAJARE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ POST COMPLET NU NU
77 GRĂDINIȚA EUROKID, Municipiul București PREȘCOLAR EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU INVATAMANTUL PREȘCOLAR/PROFESOR PENTRU INVATAMANTUL PREȘCOLAR (IN LIMBA ROMÂNĂ) 25/0 VACANT 4 ANGAJARE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ POST COMPLET NU NU
78 GRĂDINIȚA EUROKID, Municipiul București PREȘCOLAR EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU INVATAMANTUL PREȘCOLAR/PROFESOR PENTRU INVATAMANTUL PREȘCOLAR (IN LIMBA ROMÂNĂ) 25/0 VACANT 4 ANGAJARE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ POST COMPLET NU NU
79 GRĂDINIȚA EUROKID, Municipiul București PREȘCOLAR EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU INVATAMANTUL PREȘCOLAR/PROFESOR PENTRU INVATAMANTUL PREȘCOLAR (IN LIMBA ROMÂNĂ) 25/0 VACANT 4 ANGAJARE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ POST COMPLET
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