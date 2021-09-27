ANUNȚ al Consiliului de Administrație al ȘCOLII GIMNAZIALE FRIDOLIN

Consiliul de administrație al ȘCOLII GIMNAZIALE FRIDOLIN, cu sediul în București, str. Făgăraș nr.9-13, sector 1, Bucuresti, tel. 0722 502 522, anunță organizarea concursului pentru ocuparea următoarelor posturi didactice/catedre titularizabile in asociere cu urmatoarele unitati de învatamant particular:
ȘCOALA PRIMARĂ HELIKON; GRĂDINIȚA MOTANUL ÎNCĂLȚAT; GRĂDINIȚA MARY POPPINS; ȘCOALA PRIMARĂ CONIL; GRĂDINIȚA DOROTHY; GRĂDINIȚA PP ZUM ZUM; GRĂDINIȚA PP RAY KINDERGARTEN; GRĂDINIȚA PN, PP MICII POZNASI; GRĂDINIȚA ALPHABET HOUSE; GRĂDINIȚA ȘTRUMFIȘOR; ȘCOALA GIMNAZIALĂ JUST 4 KIDS; GRĂDINIȚA PP FUN-TASTIC KIDS; GRĂDINIȚA PANDA; GRĂDINIȚA CU PN ȘI PP MINITERRA KINDERGARTEN; GRĂDINIȚA CU PP ȘTRUMFII; GRĂDINIȚA PP MARIA NATALIA; ȘCOALA GIMNAZIALĂ VICTOR VÂLCOVICI; GRĂDINIȚA LA TURN; GRĂDINIȚA HAPPY KIDS; GRĂDINIȚA OLGA GUDYNN INTERNATIONAL SCHOOL; GRĂDINIȚA PP ALTINA; ȘCOALA PRIMARĂ ECHILIBRIA MONTESSORI EDUCATION; ȘCOALA PRIMARĂ HANSEL UND GRETEL; ȘCOALA PRIMARĂ MONTESSANO; GRĂDINIȚA CAMI; GRĂDINIȚA EUROKID; ȘCOALA GIMNAZIALĂ ZEPPELIN SCHULE; GRĂDINIȚA IOANID; GRĂDINIȚA DEGEȚICA ROYAL PALACE; GRĂDINIȚA COMPANIA MICĂ; GRĂDINIȚA SANO VITA ACTIVE KIDS; GRĂDINIȚA LITTLE DIAMONDS; ȘCOALA GIMNAZIALĂ FRIDOLIN; GRĂDINIȚA ZORI DE ZI; GRĂDINIȚA LITTLE PRINCESS; GRĂDINIȚA DEGEȚICA, SCOALA PRIMARĂ HAPPY STARS, GRĂDINIŢA MY FIRST ENGLISH ADVENTURE.
|
1. Învățător/institutor pentru învățământul primar/profesor pentru învățământul preșcolar
93 posturi titularizabile
|
2. Învățător/institutor pentru învățământul primar/profesor pentru învățământul primar
21 posturi titularizabile
|
3. Învățător/institutor pentru învățământul primar/profesor pentru învățământul primar (limba germană)
2 posturi titularizabile
|
4. Profesor (limba germană maternă).
2 posturi titularizabile
Concursul se va desfășura conform următorului grafic:
- Înregistrarea cererilor la secretariatul unității – 12 –14 octombrie 2020 între orele 09:00 – 16:00;
- Afișarea listei candidaților admiși pentru susținerea probelor de concurs – 16 octombrie 2020;
- Proba scrisă – 29 octombrie 2020;
- Afisarea rezultatelor – 30 octombrie 2020
- Depunerea contestațiilor – 30 octombrie 2020
- Afișarea rezultatelor finale și repartizarea candidaților – 30 octombrie 2020
Se pot înscrie la concurs absolvenţi cu diplomă ai învăţământului superior, postliceal sau mediu care au înscrise pe diplomă/diplome specializarea/specializările corespunzătoare posturilor didactice/catedrelor respective conform Centralizatorului privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, precum şi probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar.
Proba scrisă se susţine în specializarea/specializările postului/catedrei, conform Centralizatorului, după programele valabile, specifice pentru concurs.
Nu au dreptul să participe la concurs persoanele care au fost înlăturate din învăţământ printr-o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală, persoanele care nu prezintă un document medical din care să reiasă faptul că nu există incompatibilităţi de ordin medical cu funcţia didactică, precum şi persoanele care au fost eliminate pentru fraudă sau tentativă de fraudă în cadrul concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunea 2020.
La cererea de înscriere la concurs vor fi atașate următoarele documente:
- Copii de pe actele de studii, foaia matricolă şi certificat profesional (ultimul pentru absolvenţii liceului pedagogic);
- 1') Absolvenţii care au susţinut examenul de licenţă/absolvire în 2021 vor prezenta copia adeverinţei de la instituţia de învăţământ superior/postliceal/mediu din care să rezulte că au susţinut examenul de licenţă, media de absolvire a facultăţii/şcolii postliceale/liceului pedagogic, specializarea dobândită, media anilor de studii şi faptul că pe parcursul efectuării studiilor s-a frecventat şi promovat modulul pedagogic;
- Copii de pe certificatele de obţinere a gradelor didactice;
- Copii de pe certificatele de naştere şi căsătorie (pentru solicitanţii care şi-au schimbat numele);
- Copie de pe actul de titularizare in invatamant (daca este cazul);
- Copia Deciziei inspectoratului şcolar sau a întreprinderii de întrerupere a activităţii (dacă este cazul);
- Copie de pe fila din buletinul sau cartea de identitate cu domiciliul;
- Adeverinţa din care să rezulte vechimea efectivă în învăţământ (dacă este cazul);
- Copie de pe carnetul de muncă şi/sau copia filei corespunzătoare din registrul general de evidenţă a salariaţilor;
- Avizul medical din care să rezulte ca este apt(ă) pentru a preda în învăţământ;
- Cazier judiciar.
- Declaraţie pe proprie răspundere „că nu desfăşor activităţi incompatibile cu demnitatea funcţiei didactice şi nu am fost îndepărtat din învăţământ pentru motive disciplinare sau printr-o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală.”
Concursul se va desfășura conform prevederilor Metodologiei de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în unitățile de învățământ particular din învățământul preuniversitar, aprobată prin OMECTS nr. 5625/2012.
DIRECTOR,
ALINA ȚIPȚERIU
|LISTA POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR VACANTE/REZERVATE PROPUSE PENTRU OCUPARE PRIN CONCURS
|Nr. crt.
|Unitatea de invatamant
(Unitatea de invatamant cu statut juridic)
(Alte unitati de invatamant cu statut juridic)
|Nivelul de invatamant
|Disciplina
|Numarul de ore trunchi comun/ cdș
|Detalii
|Statutul
|Viabilitatea
|Modalitatea de ocupare:
1. pentru angajare pe perioada determinata
2. pentru angajare pe perioada nedeterminata
|Post:
1. complet
2. incomplet
3. pentru nevazatori
|Proba practica
|Probele orale la limba de predare
|Avizele si atestatele:
1. de culte
2. de alternativa
3. Inspectoratului General al Politiei (IGP)/ Autoritatii Rutiere Romane (ARR)
4. educatie speciala
5. HIV
|0
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|1
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ FRIDOLIN, Municipiul București
|PRIMAR
|ÎNVĂȚĂTOR/INSTITUTOR PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR (IN LIMBA GERMANĂ)
|25/0
|VACANT
|4
|ANGAJARE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ
|POST COMPLET
|DA
|NU
|2
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ FRIDOLIN, Municipiul București
|GIMNAZIAL
|PROFESOR LIMBA GERMANĂ MATERNĂ
|18/0
|VACANT
|4
|ANGAJARE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ
|POST COMPLET
|DA
|NU
|3
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ FRIDOLIN, Municipiul București
|GIMNAZIAL
|PROFESOR LIMBA GERMANĂ MATERNĂ
|18/0
|VACANT
|4
|ANGAJARE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ
|POST COMPLET
|DA
|NU
|4
|ȘCOALA PRIMARĂ HELIKON, Municipiul București
|PRIMAR
|ÎNVĂȚĂTOR/INSTITUTOR PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR (IN LIMBA ROMÂNĂ)
|25/0
|VACANT
|4
|ANGAJARE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ
|POST COMPLET
|NU
|NU
|5
|ȘCOALA PRIMARĂ HELIKON, Municipiul București
|PRIMAR
|ÎNVĂȚĂTOR/INSTITUTOR PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR (IN LIMBA ROMÂNĂ)
|25/0
|VACANT
|4
|ANGAJARE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ
|POST COMPLET
|NU
|NU
|6
|ȘCOALA PRIMARĂ HELIKON, Municipiul București
|PRIMAR
|ÎNVĂȚĂTOR/INSTITUTOR PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR (IN LIMBA ROMÂNĂ)
|25/0
|VACANT
|4
|ANGAJARE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ
|POST COMPLET
|NU
|NU
|7
|ȘCOALA PRIMARĂ HELIKON, Municipiul București
|PRIMAR
|ÎNVĂȚĂTOR/INSTITUTOR PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR (IN LIMBA ROMÂNĂ)
|25/0
|VACANT
|4
|ANGAJARE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ
|POST COMPLET
|NU
|NU
|8
|ȘCOALA PRIMARĂ HELIKON, Municipiul București
|PRIMAR
|ÎNVĂȚĂTOR/INSTITUTOR PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR (IN LIMBA ROMÂNĂ)
|25/0
|VACANT
|4
|ANGAJARE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ
|POST COMPLET
|NU
|NU
|9
|ȘCOALA PRIMARĂ HELIKON, Municipiul București
|PRIMAR
|ÎNVĂȚĂTOR/INSTITUTOR PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR (IN LIMBA ROMÂNĂ)
|25/0
|VACANT
|4
|ANGAJARE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ
|POST COMPLET
|NU
|NU
|10
|ȘCOALA PRIMARĂ HELIKON, Municipiul București
|PRIMAR
|ÎNVĂȚĂTOR/INSTITUTOR PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR (IN LIMBA ROMÂNĂ)
|25/0
|VACANT
|4
|ANGAJARE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ
|POST COMPLET
|NU
|NU
|11
|ȘCOALA PRIMARĂ HELIKON, Municipiul București
|PRIMAR
|ÎNVĂȚĂTOR/INSTITUTOR PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR (IN LIMBA ROMÂNĂ)
|25/0
|VACANT
|4
|ANGAJARE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ
|POST COMPLET
|NU
|NU
|12
|ȘCOALA PRIMARĂ HELIKON, Municipiul București
|PRIMAR
|ÎNVĂȚĂTOR/INSTITUTOR PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR (IN LIMBA ROMÂNĂ)
|25/0
|VACANT
|4
|ANGAJARE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ
|POST COMPLET
|NU
|NU
|13
|ȘCOALA PRIMARĂ HELIKON, Municipiul București
|PRIMAR
|ÎNVĂȚĂTOR/INSTITUTOR PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR (IN LIMBA ROMÂNĂ)
|25/0
|VACANT
|4
|ANGAJARE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ
|POST COMPLET
|NU
|NU
|14
|GRĂDINIȚA MOTANUL ÎNCĂLȚAT, Pitești, Jud. Argeș
|PREȘCOLAR
|EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU INVATAMANTUL PREȘCOLAR/PROFESOR PENTRU INVATAMANTUL PREȘCOLAR (IN LIMBA ROMÂNĂ)
|25/0
|VACANT
|4
|ANGAJARE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ
|POST COMPLET
|NU
|NU
|15
|GRĂDINIȚA MOTANUL ÎNCĂLȚAT, Pitești, Jud. Argeș
|PREȘCOLAR
|EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU INVATAMANTUL PREȘCOLAR/PROFESOR PENTRU INVATAMANTUL PREȘCOLAR (IN LIMBA ROMÂNĂ)
|25/0
|VACANT
|4
|ANGAJARE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ
|POST COMPLET
|NU
|NU
|16
|GRĂDINIȚA MARY POPPINS, Municipiul București
|PREȘCOLAR
|EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU INVATAMANTUL PREȘCOLAR/PROFESOR PENTRU INVATAMANTUL PREȘCOLAR (IN LIMBA ROMÂNĂ)
|25/0
|VACANT
|4
|ANGAJARE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ
|POST COMPLET
|NU
|NU
|17
|GRĂDINIȚA MARY POPPINS, Municipiul București
|PREȘCOLAR
|EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU INVATAMANTUL PREȘCOLAR/PROFESOR PENTRU INVATAMANTUL PREȘCOLAR (IN LIMBA ROMÂNĂ)
|25/0
|VACANT
|4
|ANGAJARE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ
|POST COMPLET
|NU
|NU
|18
|ȘCOALA PRIMARĂ CONIL, Municipiul București
|PRIMAR
|ÎNVĂȚĂTOR/INSTITUTOR PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR (IN LIMBA ROMÂNĂ)
|25/0
|VACANT
|4
|ANGAJARE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ
|POST COMPLET
|NU
|NU
|19
|ȘCOALA PRIMARĂ CONIL, Municipiul București
|PRIMAR
|ÎNVĂȚĂTOR/INSTITUTOR PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR (IN LIMBA ROMÂNĂ)
|25/0
|VACANT
|4
|ANGAJARE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ
|POST COMPLET
|NU
|NU
|20
|GRĂDINIȚA DOROTHY, Târgoviște, Jud. Dâmbovița
|PREȘCOLAR
|EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU INVATAMANTUL PREȘCOLAR/PROFESOR PENTRU INVATAMANTUL PREȘCOLAR (IN LIMBA ROMÂNĂ)
|25/0
|VACANT
|4
|ANGAJARE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ
|POST COMPLET
|NU
|NU
|21
|GRĂDINIȚA PP ZUM ZUM, Municipiul București
|PREȘCOLAR
|EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU INVATAMANTUL PREȘCOLAR/PROFESOR PENTRU INVATAMANTUL PREȘCOLAR (IN LIMBA ROMÂNĂ)
|25/0
|VACANT
|4
|ANGAJARE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ
|POST COMPLET
|NU
|NU
|22
|GRĂDINIȚA PP ZUM ZUM, Municipiul București
|PREȘCOLAR
|EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU INVATAMANTUL PREȘCOLAR/PROFESOR PENTRU INVATAMANTUL PREȘCOLAR (IN LIMBA ROMÂNĂ)
|25/0
|VACANT
|4
|ANGAJARE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ
|POST COMPLET
|NU
|NU
|23
|GRĂDINIȚA PP ZUM ZUM, Municipiul București
|PREȘCOLAR
|EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU INVATAMANTUL PREȘCOLAR/PROFESOR PENTRU INVATAMANTUL PREȘCOLAR (IN LIMBA ROMÂNĂ)
|25/0
|VACANT
|4
|ANGAJARE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ
|POST COMPLET
|NU
|NU
|24
|GRĂDINIȚA PP ZUM ZUM, Municipiul București
|PREȘCOLAR
|EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU INVATAMANTUL PREȘCOLAR/PROFESOR PENTRU INVATAMANTUL PREȘCOLAR (IN LIMBA ROMÂNĂ)
|25/0
|VACANT
|4
|ANGAJARE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ
|POST COMPLET
|NU
|NU
|25
|GRĂDINIȚA PP RAY KINDERGARTEN, Ștefănești, jud. Argeș
|PREȘCOLAR
|EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU INVATAMANTUL PREȘCOLAR/PROFESOR PENTRU INVATAMANTUL PREȘCOLAR (IN LIMBA ROMÂNĂ)
|25/0
|VACANT
|4
|ANGAJARE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ
|POST COMPLET
|NU
|NU
|26
|GRĂDINIȚA PP RAY KINDERGARTEN, Ștefănești, jud. Argeș
|PREȘCOLAR
|EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU INVATAMANTUL PREȘCOLAR/PROFESOR PENTRU INVATAMANTUL PREȘCOLAR (IN LIMBA ROMÂNĂ)
|25/0
|VACANT
|4
|ANGAJARE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ
|POST COMPLET
|NU
|NU
|27
|GRĂDINIȚA PP RAY KINDERGARTEN, Ștefănești, jud. Argeș
|PREȘCOLAR
|EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU INVATAMANTUL PREȘCOLAR/PROFESOR PENTRU INVATAMANTUL PREȘCOLAR (IN LIMBA ROMÂNĂ)
|25/0
|VACANT
|4
|ANGAJARE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ
|POST COMPLET
|NU
|NU
|28
|GRĂDINIȚA PN, PP MICII POZNAȘI, Municipiul București
|PREȘCOLAR
|EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU INVATAMANTUL PREȘCOLAR/PROFESOR PENTRU INVATAMANTUL PREȘCOLAR (IN LIMBA ROMÂNĂ)
|25/0
|VACANT
|4
|ANGAJARE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ
|POST COMPLET
|NU
|NU
|29
|GRĂDINIȚA ALPHABET HOUSE, Voluntari, Jud. Ilfov
|PREȘCOLAR
|EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU INVATAMANTUL PREȘCOLAR/PROFESOR PENTRU INVATAMANTUL PREȘCOLAR (IN LIMBA ROMÂNĂ)
|25/0
|VACANT
|4
|ANGAJARE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ
|POST COMPLET
|NU
|NU
|30
|GRĂDINIȚA ALPHABET HOUSE, Voluntari, Jud. Ilfov
|PREȘCOLAR
|EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU INVATAMANTUL PREȘCOLAR/PROFESOR PENTRU INVATAMANTUL PREȘCOLAR (IN LIMBA ROMÂNĂ)
|25/0
|VACANT
|4
|ANGAJARE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ
|POST COMPLET
|NU
|NU
|31
|GRĂDINIȚA STRUMFIȘOR, Municipiul București
|PREȘCOLAR
|EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU INVATAMANTUL PREȘCOLAR/PROFESOR PENTRU INVATAMANTUL PREȘCOLAR (IN LIMBA ROMÂNĂ)
|25/0
|VACANT
|4
|ANGAJARE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ
|POST COMPLET
|NU
|NU
|32
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ JUST 4 KIDS, Municipiul București
|PRIMAR
|ÎNVĂȚĂTOR/INSTITUTOR PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR (IN LIMBA ROMÂNĂ)
|25/0
|VACANT
|4
|ANGAJARE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ
|POST COMPLET
|NU
|NU
|33
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ JUST 4 KIDS, Municipiul București
|PREȘCOLAR
|EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU INVATAMANTUL PREȘCOLAR/PROFESOR PENTRU INVATAMANTUL PREȘCOLAR (IN LIMBA ROMÂNĂ)
|25/0
|VACANT
|4
|ANGAJARE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ
|POST COMPLET
|NU
|NU
|34
|GRĂDINIȚA PP FUN-TASTIC KIDS, Municipiul București
|PREȘCOLAR
|EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU INVATAMANTUL PREȘCOLAR/PROFESOR PENTRU INVATAMANTUL PREȘCOLAR (IN LIMBA ROMÂNĂ)
|25/0
|VACANT
|4
|ANGAJARE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ
|POST COMPLET
|NU
|NU
|35
|GRĂDINIȚA PANDA, Buftea, Jud. Ilfov
|PREȘCOLAR
|EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU INVATAMANTUL PREȘCOLAR/PROFESOR PENTRU INVATAMANTUL PREȘCOLAR (IN LIMBA ROMÂNĂ)
|25/0
|VACANT
|4
|ANGAJARE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ
|POST COMPLET
|NU
|NU
|36
|GRĂDINIȚA PANDA, Buftea, Jud. Ilfov
|PREȘCOLAR
|EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU INVATAMANTUL PREȘCOLAR/PROFESOR PENTRU INVATAMANTUL PREȘCOLAR (IN LIMBA ROMÂNĂ)
|25/0
|VACANT
|4
|ANGAJARE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ
|POST COMPLET
|NU
|NU
|37
|GRĂDINIȚA PN, PP MINITERRA KINDERGARTEN, Municipiul București
|PREȘCOLAR
|EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU INVATAMANTUL PREȘCOLAR/PROFESOR PENTRU INVATAMANTUL PREȘCOLAR (IN LIMBA ROMÂNĂ)
|25/0
|VACANT
|4
|ANGAJARE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ
|POST COMPLET
|NU
|NU
|38
|GRĂDINIȚA PN, PP MINITERRA KINDERGARTEN, Municipiul București
|PREȘCOLAR
|EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU INVATAMANTUL PREȘCOLAR/PROFESOR PENTRU INVATAMANTUL PREȘCOLAR (IN LIMBA ROMÂNĂ)
|25/0
|VACANT
|4
|ANGAJARE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ
|POST COMPLET
|NU
|NU
|39
|GRĂDINIȚA PN, PP MINITERRA KINDERGARTEN, Municipiul București
|PREȘCOLAR
|EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU INVATAMANTUL PREȘCOLAR/PROFESOR PENTRU INVATAMANTUL PREȘCOLAR (IN LIMBA ROMÂNĂ)
|25/0
|VACANT
|4
|ANGAJARE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ
|POST COMPLET
|NU
|NU
|40
|GRĂDINIȚA PN, PP MINITERRA KINDERGARTEN, Municipiul București
|PREȘCOLAR
|EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU INVATAMANTUL PREȘCOLAR/PROFESOR PENTRU INVATAMANTUL PREȘCOLAR (IN LIMBA ROMÂNĂ)
|25/0
|VACANT
|4
|ANGAJARE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ
|POST COMPLET
|NU
|NU
|41
|GRĂDINIȚA PP ȘTRUMFII, Bistrița, Jud. Bistrița Năsăud
|PREȘCOLAR
|EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU INVATAMANTUL PREȘCOLAR/PROFESOR PENTRU INVATAMANTUL PREȘCOLAR (IN LIMBA ROMÂNĂ)
|25/0
|VACANT
|4
|ANGAJARE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ
|POST COMPLET
|NU
|NU
|42
|GRĂDINIȚA PP ȘTRUMFII, Bistrița, Jud. Bistrița Năsăud
|PREȘCOLAR
|EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU INVATAMANTUL PREȘCOLAR/PROFESOR PENTRU INVATAMANTUL PREȘCOLAR (IN LIMBA ROMÂNĂ)
|25/0
|VACANT
|4
|ANGAJARE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ
|POST COMPLET
|NU
|NU
|43
|GRĂDINIȚA PP ȘTRUMFII, Bistrița, Jud. Bistrița Năsăud
|PREȘCOLAR
|EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU INVATAMANTUL PREȘCOLAR/PROFESOR PENTRU INVATAMANTUL PREȘCOLAR (IN LIMBA ROMÂNĂ)
|25/0
|VACANT
|4
|ANGAJARE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ
|POST COMPLET
|NU
|NU
|44
|GRĂDINIȚA PP ȘTRUMFII, Bistrița, Jud. Bistrița Năsăud
|PREȘCOLAR
|EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU INVATAMANTUL PREȘCOLAR/PROFESOR PENTRU INVATAMANTUL PREȘCOLAR (IN LIMBA ROMÂNĂ)
|25/0
|VACANT
|4
|ANGAJARE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ
|POST COMPLET
|NU
|NU
|45
|GRĂDINIȚA PP ȘTRUMFII, Bistrița, Jud. Bistrița Năsăud
|PREȘCOLAR
|EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU INVATAMANTUL PREȘCOLAR/PROFESOR PENTRU INVATAMANTUL PREȘCOLAR (IN LIMBA ROMÂNĂ)
|25/0
|VACANT
|4
|ANGAJARE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ
|POST COMPLET
|NU
|NU
|46
|GRĂDINIȚA PP ȘTRUMFII, Bistrița, Jud. Bistrița Năsăud
|PREȘCOLAR
|EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU INVATAMANTUL PREȘCOLAR/PROFESOR PENTRU INVATAMANTUL PREȘCOLAR (IN LIMBA ROMÂNĂ)
|25/0
|VACANT
|4
|ANGAJARE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ
|POST COMPLET
|NU
|NU
|47
|GRĂDINIȚA PP ȘTRUMFII, Bistrița, Jud. Bistrița Năsăud
|PREȘCOLAR
|EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU INVATAMANTUL PREȘCOLAR/PROFESOR PENTRU INVATAMANTUL PREȘCOLAR (IN LIMBA ROMÂNĂ)
|25/0
|VACANT
|4
|ANGAJARE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ
|POST COMPLET
|NU
|NU
|48
|GRĂDINIȚA PP ȘTRUMFII, Bistrița, Jud. Bistrița Năsăud
|PREȘCOLAR
|EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU INVATAMANTUL PREȘCOLAR/PROFESOR PENTRU INVATAMANTUL PREȘCOLAR (IN LIMBA ROMÂNĂ)
|25/0
|VACANT
|4
|ANGAJARE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ
|POST COMPLET
|NU
|NU
|49
|GRĂDINIȚA PP MARIA NATALIA, Popești-Leordeni, Jud. Ilfov
|PREȘCOLAR
|EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU INVATAMANTUL PREȘCOLAR/PROFESOR PENTRU INVATAMANTUL PREȘCOLAR (IN LIMBA ROMÂNĂ)
|25/0
|VACANT
|4
|ANGAJARE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ
|POST COMPLET
|NU
|NU
|50
|GRĂDINIȚA PP MARIA NATALIA, Popești-Leordeni, Jud. Ilfov
|PREȘCOLAR
|EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU INVATAMANTUL PREȘCOLAR/PROFESOR PENTRU INVATAMANTUL PREȘCOLAR (IN LIMBA ROMÂNĂ)
|25/0
|VACANT
|4
|ANGAJARE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ
|POST COMPLET
|NU
|NU
|51
|GRĂDINIȚA PP MARIA NATALIA, Popești-Leordeni, Jud. Ilfov
|PREȘCOLAR
|EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU INVATAMANTUL PREȘCOLAR/PROFESOR PENTRU INVATAMANTUL PREȘCOLAR (IN LIMBA ROMÂNĂ)
|25/0
|VACANT
|4
|ANGAJARE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ
|POST COMPLET
|NU
|NU
|52
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ VICTOR VÂLCOVICI, Galați
|PREȘCOLAR
|EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU INVATAMANTUL PREȘCOLAR/PROFESOR PENTRU INVATAMANTUL PREȘCOLAR (IN LIMBA ROMÂNĂ)
|25/0
|VACANT
|4
|ANGAJARE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ
|POST COMPLET
|NU
|NU
|53
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ VICTOR VÂLCOVICI, Galați
|PREȘCOLAR
|EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU INVATAMANTUL PREȘCOLAR/PROFESOR PENTRU INVATAMANTUL PREȘCOLAR (IN LIMBA ROMÂNĂ)
|25/0
|VACANT
|4
|ANGAJARE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ
|POST COMPLET
|NU
|NU
|54
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ VICTOR VÂLCOVICI, Galați
|PRIMAR
|ÎNVĂȚĂTOR/INSTITUTOR PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR (IN LIMBA ROMÂNĂ)
|25/0
|VACANT
|4
|ANGAJARE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ
|POST COMPLET
|NU
|NU
|55
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ VICTOR VÂLCOVICI, Galați
|PRIMAR
|ÎNVĂȚĂTOR/INSTITUTOR PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR (IN LIMBA ROMÂNĂ)
|25/0
|VACANT
|4
|ANGAJARE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ
|POST COMPLET
|NU
|NU
|56
|GRĂDINIȚA LA TURN, Municipiul București
|PREȘCOLAR
|EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU INVATAMANTUL PREȘCOLAR/PROFESOR PENTRU INVATAMANTUL PREȘCOLAR (IN LIMBA ROMÂNĂ)
|25/0
|VACANT
|4
|ANGAJARE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ
|POST COMPLET
|NU
|NU
|57
|GRĂDINIȚA LA TURN, Municipiul București
|PREȘCOLAR
|EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU INVATAMANTUL PREȘCOLAR/PROFESOR PENTRU INVATAMANTUL PREȘCOLAR (IN LIMBA ROMÂNĂ)
|25/0
|VACANT
|4
|ANGAJARE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ
|POST COMPLET
|NU
|NU
|58
|GRĂDINIȚA HAPPY KIDS, Municipiul București
|PREȘCOLAR
|EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU INVATAMANTUL PREȘCOLAR/PROFESOR PENTRU INVATAMANTUL PREȘCOLAR (IN LIMBA ROMÂNĂ)
|25/0
|VACANT
|4
|ANGAJARE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ
|POST COMPLET
|NU
|NU
|59
|GRĂDINIȚA OLGA GUDYNN INTERNATIONA SCHOOL, Voluntari, jud. Ilfov
|PREȘCOLAR
|EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU INVATAMANTUL PREȘCOLAR/PROFESOR PENTRU INVATAMANTUL PREȘCOLAR (IN LIMBA ROMÂNĂ)
|25/0
|VACANT
|4
|ANGAJARE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ
|POST COMPLET
|NU
|NU
|60
|GRĂDINIȚA OLGA GUDYNN INTERNATIONA SCHOOL, Voluntari, jud. Ilfov
|PREȘCOLAR
|EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU INVATAMANTUL PREȘCOLAR/PROFESOR PENTRU INVATAMANTUL PREȘCOLAR (IN LIMBA ROMÂNĂ)
|25/0
|VACANT
|4
|ANGAJARE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ
|POST COMPLET
|NU
|NU
|61
|ȘCOALA PRIMARĂ NOUA GENERAȚIE, Municipiul Constanța
|PRIMAR
|ÎNVĂȚĂTOR/INSTITUTOR PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR (IN LIMBA ROMÂNĂ)
|25/0
|VACANT
|4
|ANGAJARE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ
|POST COMPLET
|NU
|NU
|62
|ȘCOALA PRIMARĂ NOUA GENERAȚIE, Municipiul Constanța
|PRIMAR
|ÎNVĂȚĂTOR/INSTITUTOR PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR (IN LIMBA ROMÂNĂ)
|25/0
|VACANT
|4
|ANGAJARE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ
|POST COMPLET
|NU
|NU
|63
|ȘCOALA PRIMARĂ NOUA GENERAȚIE, Municipiul Constanța
|PRIMAR
|ÎNVĂȚĂTOR/INSTITUTOR PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR (IN LIMBA ROMÂNĂ)
|25/0
|VACANT
|4
|ANGAJARE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ
|POST COMPLET
|NU
|NU
|64
|ȘCOALA PRIMARĂ NOUA GENERAȚIE, Municipiul Constanța
|PRIMAR
|ÎNVĂȚĂTOR/INSTITUTOR PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR (IN LIMBA ROMÂNĂ)
|25/0
|VACANT
|4
|ANGAJARE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ
|POST COMPLET
|NU
|NU
|65
|GRĂDINIȚA PP ALTINA, Municipiul Pitești
|PREȘCOLAR
|EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU INVATAMANTUL PREȘCOLAR/PROFESOR PENTRU INVATAMANTUL PREȘCOLAR (IN LIMBA ROMÂNĂ)
|25/0
|VACANT
|4
|ANGAJARE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ
|POST COMPLET
|NU
|NU
|66
|GRĂDINIȚA PP ALTINA, Municipiul Pitești
|PREȘCOLAR
|EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU INVATAMANTUL PREȘCOLAR/PROFESOR PENTRU INVATAMANTUL PREȘCOLAR (IN LIMBA ROMÂNĂ)
|25/0
|VACANT
|4
|ANGAJARE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ
|POST COMPLET
|NU
|NU
|67
|GRĂDINIȚA PP ALTINA, Municipiul Pitești
|PREȘCOLAR
|EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU INVATAMANTUL PREȘCOLAR/PROFESOR PENTRU INVATAMANTUL PREȘCOLAR (IN LIMBA ROMÂNĂ)
|25/0
|VACANT
|4
|ANGAJARE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ
|POST COMPLET
|NU
|NU
|68
|GRĂDINIȚA PP ALTINA, Municipiul Pitești
|PREȘCOLAR
|EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU INVATAMANTUL PREȘCOLAR/PROFESOR PENTRU INVATAMANTUL PREȘCOLAR (IN LIMBA ROMÂNĂ)
|25/0
|VACANT
|4
|ANGAJARE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ
|POST COMPLET
|NU
|NU
|69
|GRĂDINIȚA PP ALTINA, Municipiul Pitești
|PREȘCOLAR
|EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU INVATAMANTUL PREȘCOLAR/PROFESOR PENTRU INVATAMANTUL PREȘCOLAR (IN LIMBA ROMÂNĂ)
|25/0
|VACANT
|4
|ANGAJARE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ
|POST COMPLET
|NU
|NU
|70
|Școala Primară Echilibria Montessori Education, Voluntari, Jud. Ilfov
|PREȘCOLAR
|EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU INVATAMANTUL PREȘCOLAR/PROFESOR PENTRU INVATAMANTUL PREȘCOLAR (IN LIMBA ROMÂNĂ)
|25/0
|VACANT
|4
|ANGAJARE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ
|POST COMPLET
|NU
|2. DA
|71
|ȘCOALA PRIMARĂ HANSEL UND GRETEL, Municipiul Iași
|PREȘCOLAR
|EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU INVATAMANTUL PREȘCOLAR/PROFESOR PENTRU INVATAMANTUL PREȘCOLAR (IN LIMBA ROMÂNĂ)
|25/0
|VACANT
|4
|ANGAJARE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ
|POST COMPLET
|NU
|NU
|72
|ȘCOALA PRIMARĂ HANSEL UND GRETEL, Municipiul Iași
|PREȘCOLAR
|EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU INVATAMANTUL PREȘCOLAR/PROFESOR PENTRU INVATAMANTUL PREȘCOLAR (IN LIMBA ROMÂNĂ)
|25/0
|VACANT
|4
|ANGAJARE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ
|POST COMPLET
|NU
|NU
|73
|ȘCOALA PRIMARĂ HANSEL UND GRETEL, Municipiul Iași
|PREȘCOLAR
|EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU INVATAMANTUL PREȘCOLAR/PROFESOR PENTRU INVATAMANTUL PREȘCOLAR (IN LIMBA ROMÂNĂ)
|25/0
|VACANT
|4
|ANGAJARE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ
|POST COMPLET
|NU
|NU
|74
|ȘCOALA PRIMARĂ MONTESSANO, Municipiul București
|PRIMAR
|ÎNVĂȚĂTOR/INSTITUTOR PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR (IN LIMBA ROMÂNĂ)
|25/0
|VACANT
|4
|ANGAJARE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ
|POST COMPLET
|NU
|NU
|75
|GRĂDINIȚA CAMI, Municipiul București
|PREȘCOLAR
|EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU INVATAMANTUL PREȘCOLAR/PROFESOR PENTRU INVATAMANTUL PREȘCOLAR (IN LIMBA ROMÂNĂ)
|25/0
|VACANT
|4
|ANGAJARE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ
|POST COMPLET
|NU
|NU
|76
|GRĂDINIȚA CAMI, Municipiul București
|PREȘCOLAR
|EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU INVATAMANTUL PREȘCOLAR/PROFESOR PENTRU INVATAMANTUL PREȘCOLAR (IN LIMBA ROMÂNĂ)
|25/0
|VACANT
|4
|ANGAJARE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ
|POST COMPLET
|NU
|NU
|77
|GRĂDINIȚA EUROKID, Municipiul București
|PREȘCOLAR
|EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU INVATAMANTUL PREȘCOLAR/PROFESOR PENTRU INVATAMANTUL PREȘCOLAR (IN LIMBA ROMÂNĂ)
|25/0
|VACANT
|4
|ANGAJARE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ
|POST COMPLET
|NU
|NU
|78
|GRĂDINIȚA EUROKID, Municipiul București
|PREȘCOLAR
|EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU INVATAMANTUL PREȘCOLAR/PROFESOR PENTRU INVATAMANTUL PREȘCOLAR (IN LIMBA ROMÂNĂ)
|25/0
|VACANT
|4
|ANGAJARE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ
|POST COMPLET
|NU
|NU
|79
|GRĂDINIȚA EUROKID, Municipiul București
|PREȘCOLAR
|EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU INVATAMANTUL PREȘCOLAR/PROFESOR PENTRU INVATAMANTUL PREȘCOLAR (IN LIMBA ROMÂNĂ)
|25/0
|VACANT
|4
|ANGAJARE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ
|POST COMPLET
|
Nave militare fluviale, elicoptere, scafandri şi infanterişti marini la exerciţiul militar româno-ucrainean 'Riverine 2021'
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