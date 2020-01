ANUNŢ înainte de moţiunea de cenzură: PSD se întoarce la guvernare

Secretarul general al PSD, Paul Stănescu, a declarat, joi, la conferinţa judeţeană extraordinară a PSD Giurgiu, că are convingerea că moţiunea de cenzură va trece şi Guvernul liberal va pica, iar PSD va fi din nou la guvernare.

"Sunt foarte onorat că sunt astăzi, aici, la prietenul meu Niculae Bădălău şi la cea mai puternică organizaţie, pentru că în ultimele două cicluri de alegeri organizaţia PSD Giurgiu nu s-a bătut pentru un loc pe podium, ci pentru locul unu, cu Teleorman şi cu Olt, aşa că e greu să vă dea cineva sfaturi din punct de vedere politic. Acum, cel mai important pentru noi este ca moţiunea de cenzură pe care am depus-o astăzi să treacă. Eu am convingerea că va trece şi Guvernul va pica. Aşa cum am auzit, astăzi aici aveţi 90% din drumuri asfaltate, apă, canal, deci un judeţ în care s-a muncit şi de aceea votul s-a întors. (...) Dacă aţi făcut atâtea lucruri bune, totuşi nu aţi avut mână prea bună la parlamentare, pentru că un deputat a plecat pe la Neamţ şi altul a plecat la alt partid şi e esenţial ca parlamentarii aleşi să fie printre noi, pentru că fiecare vot se numără şi foarte mult ţin la lucrul acesta, ca parlamentarii aleşi să fie fideli organizaţiei din care fac parte. E jenant să iei un deputat şi să se mute dintr-un judeţ în altul, mai jos de atât ce poate să fie, dar dacă vom fi solidari vom câştiga alegerile", a declarat Paul Stănescu, potrivit Agerpres

El a adăugat faptul că schimbarea regulilor privind alegerile locale este "atac la democraţie şi la statul de drept" şi speră să nu se schimbe regulile în timpul jocului, dar "asta nu înseamnă că celor de la PSD le este frică" şi a subliniat că "PSD va fi din nou la guvernare".



"Am pierdut guvernarea, am făcut foarte multe greşeli, dar şi lucruri bune. Acest guvern nu are nicio viziune faţă de administraţiile locale şi faţă de noi proiecte de dezvoltare. Ceea ce fac ei e atac la democraţie şi la statul de drept. În judeţul nostru preocuparea noastră a fost să respectăm cetăţeanul şi dacă în momentul următor sunt alegeri, 99% din primarii pe care îi avem acum câştigă. Şi noi, ca echipă, am fost o echipă performantă. Judeţul Giurgiu a a început să arate ca un judeţ în care trăieşti decent", a declarat şi preşedintele PSD Giurgiu, senatorul Niculae Bădălău.



Social-democraţii participanţi la conferinţa judeţeană extraordinară şi-au votat reprezentanţii la Congresul PSD, judeţul Giurgiu urmând a fi reprezentat de 39 de delegaţi.



La conferinţa judeţeană extraordinară au mai participat preşedintele executiv al PSD Giurgiu şi preşedinte al Consiliului Judeţean, Marian Mina, senatorul PSD Cristian Marciu, deputatul PSD Elena Dinu, precum şi primarii din judeţ.



Preşedintele organizaţiei municipale a PSD Giurgiu, primarul municipiului Giurgiu, Nicolae Barbu, nu a fost prezent la lucrările conferinţei din cauza situaţiei generate de apariţia unor cazuri de gripă.