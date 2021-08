Anya Taylor-Joy confirmă că va juca într-o nouă versiune a clasicului horror 'Nosferatu'

Actriţa Anya Taylor-Joy, una dintre tinerele promisiuni de la Hollywood, a confirmat marţi că va juca în noua versiune a clasicului horror "Nosferatu", care va fi regizată de Robert Eggers, relatează EFE.

Tânăra actriţă, născută în Statele Unite, cu descendenţă argentiniană şi spaniolă, a declarat într-un interviu acordat ziarului Los Angeles Times că, printre viitoarele sale proiecte, se numără şi un remake al filmului "Nosferatu", potrivit agerpres.ro.

"Toţi prietenii mei mi-au sups: 'Ce faci? Ia o pauză... de odihnă''', a povestit tânăra actriţă. "Dar personajele sunt mult prea bune. Nu aş fi în stare să refuz. Prefer să merg înainte şi să dau ce-i mai bun din mine", a adăugat ea.

Versiunea originală a filmului "Nosferatu" (1922), regizată de F.W. Murnau, a devenit un simbol al cinemaului expresionist german, iar în centrul acţiunii se află un terifiant vampir.

Primele informaţii despre noul film au apărut în august 2017, când s-a aflat că actriţa este în negocieri pentru a deveni protagonista noului lungmetraj. Este vorba despre un nou proiect alături de Eggers, regizor alături de care a mai lucrat în "The Witch" (2015), pelicula care a consacrat-o.

Tânăra actriţă va putea fi văzută curând pe ecrane şi în "The Northman", unde joacă alături de vedete precum Nicole Kidman, Willem Dafoe, Ethan Hawke, Alexander Skarsgard şi Bjork.

Anya Taylor-Joy, în vârstă de 25 de ani, a devenit una dintre actriţele emblematice ale industriei audiovizuale, după ce a triumfat în rolul unei tinere şahiste de geniu în serialul de succes "The Queen's Gambit". Pentru acest rol, a fost recompensată anul acesta cu Globul de Aur pentru cea mai bună actriţă într-o miniserie.

Cu rolul din "The Queen's Gambit", aspiră de asemenea la un premiu Emmy pentru cea mai bună actriţă într-o miserie, la ediţia care se va desfăşura pe 19 septembrie.În aceeaşi categorie mai sunt nominalizate Kate Winslet ("Mare of Easttown"), Cynthia Erivo ("Genius: Aretha"), Elizabeth Olsen ("WandaVision") şi Michaela Coel ("I May Destroy You").

În afară de "The Queen's Gambit", tânăra actriţă a mai jucat în "Split" (2016) şi "Glass" (2019), ambele în regia lui M. Night Shyamalan. A jucat, de asemenea, în "Emma" (2020), o nouă versiune inspirată din cartea cu acelaşi nume a lui Jane Austen, şi în noul film din seria X-Men, "The New Mutants" (2020).

Printre proiectele sale viitoare figurează, pe lângă "Nosferatu" şi "The Northman", filmul de acţiune "Furiosa", un prequel la spectaculosul "Mad Max: Fury Road" (2015), care îl va avea din nou ca regizor pe George Miller.