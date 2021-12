OPINIE | Panica generată de Omicron aruncă Europa într-o zonă foarte întunecată

Fraser Nelson a publicat un editorial în The Telegraph pe care îl redă blacknews.ro. Iată mai jos câteva puncte de vedere pe care le are Nelson.

„Marea Britanie a devenit noua Suedie în timp ce alte guverne se întrec pentru a implementa politici dure.

Am putea fi tentaţi să spunem că este vorba de soartă, dar Marea Britanie poate fi cel mai bun loc din Europa pentru a petrece acest Crăciun. Piețele de iarnă din Bavaria sunt închise, bistrourile din Franța nu vor lăsa pe nimeni să intre fără permis sanitar, Belgia a interzis petrecerile private, iar pub-urile irlandeze sunt toate sub restricție. Dar în Marea Britanie, cei vaccinați și cei nevaccinati se pot plimba, pot munci, pot mâncă și bea oriunde doresc. Dacă varianta omicron nu schimbă totul, s-ar putea să vedem în noul an că am învins virusul și am susținut valorile fundamentale ale libertății.

Lucrurile stau destul de diferit în Germania, unde spitalele se umplu cu pacienţi și guvernul ia în considerare închiderea celor nevaccinați. Olaf Scholz, noul cancelar, este în favoarea vaccinurilor obligatorii, iar Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, sugerează ca cei 27 de membri ai UE să ia în considerare să facă același lucru. Libertatea nu ar trebui!

Ar fi un argument mai ușor dacă știința ar susține-o, dar studiile de până acum fac acest caz dificil de apărat. Vaccinurile oferă o protecție puternică împotriva infectărilor grave, dar nu oferă nicio garanție împotriva dobândirii sau transmiterii virusului. Acest lucru face imposibil să se declare că un restaurant plin de meseni vaccinaţi este „în siguranță”. Argumentul ‘N-ai vaccin, nu munceşti’ se confruntă și cu cazul celor nevaccinaţi, dar care au avut virusul. Un studiu israelian efectuat pe 750.000 de oameni a arătat că imunitatea naturală a fost mult mai puternică decât imunitatea dobândită prin vaccin. Deci, din ce motive poate fi anulată o persoană cu imunitate post-Covid?

În Franța, pașapoartele pentru vaccinuri au reușit să reducă decalajul dintre tineri și bătrâni. Dar în Scoția s-au dovedit a nu avea succes, ratele de vaccinare nu au crescut mai repede decât în ​​Anglia, după anunțarea programului lui Nicola Sturgeon. Oricine își propune să îngreuneze viața celor neinjectați ar trebui să fie sincer și cu privire la cine tind să fie: minorități etnice, săraci și ceilalți marginalizați.

Oamenii nevaccinați cu care se confruntă acum Angela Merkel în ultimul său act de cancelar sunt mult mai probabil să locuiască în fosta ei Germanie de Est, unde Alternativa pentru Germania (AfD), populiștii, sunt cei mai puternici. Un sondaj a constatat că jumătate dintre germanii nevaccinați au votat pentru AfD la ultimele alegeri. Aceasta corespunde unei tendințe. În toată Europa, cauza anti-izolvare tinde să fie preluată de populiștii eurosceptici care găsesc modalități directe de a-și exprima obiecțiile. Acest lucru a complicat dezbaterea, politicienii văzând adesea fețele oponenților lor politici în diferitele proteste.

Sosirea mementourilor face ideea de constrângere și mai dificilă: dacă sunt necesare revaccinări la fiecare trei până la șase luni, cum va afecta asta pașapoartele pentru vaccin? Vor trebui oamenii să primească fiecare booster pentru a-și menține dreptul de a se bucura de libertate? Otto Schily, ministru în guvernul lui Gerhard Schröder, a subliniat ieri că nici măcar China comunistă nu ia în considerare vaccinurile obligatorii. Deci, a întrebat el, unde va duce ideea lui Merkel? Va ceda acum domnul Scholz în fața avocaților activiști care susțin pedepse cu închisoarea pentru cei care refuză vaccinul?

Politica tuturor acestor lucruri este la fel de divizată în Italia, care se află acum la a 19-a săptămână consecutivă de proteste anti-restricție. Săptămâna viitoare va introduce un „permis super verde” unde un test negativ nu mai este suficient. Austria va începe să amendeze persoanele nevaccinate din februarie, așa cum va face Grecia luna viitoare (dar doar pensionarii). Chiar și Suedia, care a sfidat lumea atât de mult timp respingând purtarea măștilor și a blocajelor, a cedat acum în faţa pașapoartelor verzi. Marea Britanie începe să arate ca noua Suedia: păstrează-ți calmul și continuă.

Sajid Javid, ministrul britanic al Sănătății, a exclus categoric vaccinarea obligatorie, considerând-o nu doar neliberală, ci și contraproductivă. „Dacă faceți vaccinul atractiv, oamenii îl vor dori”, spune un înalt oficial. „Dacă începem să amenințăm oamenii, totul se schimbă foarte repede. Marea Britanie are măști de față în transportul public chiar acum. Și, deocamdată, nu prea multe alte restricţii.”

Continuarea editorialului poate fi citită pe blacknews.ro.