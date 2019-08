Apare site-ul care îţi livrează maşina cumpărată la uşă; Ce maşini vor putea găsi românii pe platforma media

Firma Trading Channel a anunţat, joi, că lansează masinipestoc.ro, o investiţie iniţială de 70.000 euro, aceasta fiind prima platformă online din România de unde clienţii poţi comanda, plăti şi primi maşina dorită printr-un proces complet digitalizat, potrivit NEWS.ro.

Maşinile provin de pe pieţele care la momentul pre-comenzii pe stoc aveau cele mai bune cotaţii din Europa, ajungând astfel la preţuri mai bune comparativ cu dealerii tradiţionali, potrivit companiei.

Citeşte şi: Societăţile de service auto trag semnalul de alarmă; City Insurance e pe butuci iar ASF nu face nimic

Platforma oferă peste 500 de maşini disponibile pe stoc, dotările fiind printre cele mai căutate de clienţii din România. Mai mult, fiind o platformă multi-brand, se pot compara modele aparţinând mai multor producători, un beneficiu care nu se regaseşte în modelul tradiţional de business din domeniul auto.

'Am realizat această platformă din pasiune pentru maşini, având în spate o experienţă de peste 18 ani în industria auto. Ne-am uitat în piaţă şi am văzut că lipseşte acest model de afaceri şi astfel am creat astfel primul dealer digital de maşini noi din Romania. Investiţia iniţială a fost de aproximativ 70.000 euro', a declarat Florin Tudor, Managing Partner masinipestoc.ro.

Procesul de vânzare este în 6 paşi: clientul alege maşina, achită taxa de rezervare de 500 euro, contractul este transmis digital, primeşte notificarea de livrare, achită restul de plată, maşina aşteaptă la punctul de livrare sau este livrată direct acasă, în general, în 10 zile.

Lângă specificaţia fiecărei maşini există o simulare de rate, platforma putând intermedia o finanţare în condiţiile generale propuse pe site, agreată cu viitorul proprietar la momentul semnării contractului, potrivit companiei.