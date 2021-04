Apare un nou serial despre scandalul 'Watergate'

Actorul britanic Dan Stevens, cunoscut din serialul "Downton Abbey", îl va înlocui pe Armie Hammer, protagonistul unui scandal izbucnit recent la Hollywood, după ce a fost acuzat de viol şi de publicarea unor mesaje online cu conţinut sexual explicit, într-un nou serial produs de postul Starz, "Gaslit", dedicat scandalului "Watergate" şi în care vor juca Julia Roberts şi Sean Penn, informează site-ul revistei Variety.

Julia Roberts o va interpreta pe Martha Mitchell, o starletă din Arkansas, una dintre primele persoane care au dezvăluit implicarea preşedintelui Richard Nixon în scandalul "Watergate", în pofida legăturii sale cu administraţia americană prin intermediul soţului ei, procurorul general John Mitchell, care va fi interpretat de Sean Penn.

Dan Stevens va interpreta personajul John Dean. Descris ca un şmecher parvenit, John Dean este un tânăr consilier de la Casa Albă care pendulează între ambiţiile şi frământările lui interne, provocate de ideea de a minţi pentru a îl proteja pe preşedintele Statelor Unite. Armie Hammer fusese iniţial distribuit în acest rol, însă producătorii au anunţat că starul american, acuzat recent de viol şi abuzuri sexuale în spaţiul online, nu mai face parte din distribuţia proiectului.

Dan Stevens a devenit cunoscut după ce a jucat în celebrul serial britanic "Downton Abbey" şi, apoi, în serialul american "Legion". S-a remarcat şi în alte producţii de televiziune, precum "High Maintenance" şi "Kipo and the Age of Wonderbeasts". În ceea ce priveşte filmele pentru marile ecrane, starul britanic a putut fi văzut de curând în lungmetrajul "I Am Your Man", după ce a interpretat unul dintre rolurile principale din remake-ul live-action produs de Disney "Beauty and the Beast". El a jucat recent şi în filmul "Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga", produs de Netflix.

Serialul "Gaslit" va avea la bază podcast-ul narativ "Slow Burn", produs de publicaţia Slate. Show-ul TV va fi coordonat de Robbie Pickering şi regizat de Matt Ross, care va fi şi producător executiv. Scenariul va fi scris de Robbie Pickering, Amelia Gray, Alberto Roldan, Anayat Fakhraie, Uzoamaka Maduka şi Sofya Levitsky-Weitz.