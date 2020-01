Apariție inedită! Gabriela Firea și Costel Alexe au îngropat securea războiului

Primarul Capitalei și ministrul Mediului au apărut miercuri într-o conferință de presă comună, după ce au fost protagoniștii unui scandal public de-a lungul mai multor zile. Ministrul Mediului, Costel Alexe, a anunţat miercuri că a stabilit cu Primăria Capitalei ca până în data de 27 ianuarie să-i fie transmise informaţiile privind proiectul EU Pilot şi groapa de gunoi de la Chiajna, pentru a le trimite Comisiei Europene în vederea închiderii procedurii de pre infringement. În ultimele zile, Firea și Alexe au avut un schimb dur de replici, iar Firea a zis că a depus o plângere împotriva ministrului Mediului pentru afirmația acestuia ca bucureștenii trebuie să poarte mască pentru că „respiră otravă” în Capitală. Firea a precizat că plângerea a fost depusă pentru că ministrul Costel Alexe a indus panică în rândul populației.

"Azi am avut a doua şedinţă a Comitetului Naţional pentru Deşeuri, cu două obiective principale. Unul a fost prima discuţie pe procedura de infringement pe care România o are azi pe gropile vechi de deşeuri la nivel naţional şi un al doilea subiect de discuţie, constructiv, a fost etapa de pre infringement în care se află România privind gropile de gunoi din Bucureşti. A fost discuţie constructivă în care sper că vom face paşi importanţi în perioada următoare. Am stabilit cu Primăria generală a Capitalei ca până în data de 27 ianuarie să ne fie transmise informaţiile privind proiectul EU Pilot şi groapa de gunoi de la Chiajna pe care să le transmitem Comisiei Europene cu speranţa că procedura de pre infringement va fi închisă", a explicat Alexe, după întâlnirea cu primarul Capitalei şi cu primarii de sectoare, potrivit Agerpres.

„Am răspuns prezent solicitării ministrului de a ne întâlni în şedinţa Comitetului Naţional al Mediului. Am fost impresionată de interesul echipei de a se lupta cu poluarea. Azi am vorbit despre gropile de gunoi. Cum ştiţi, primăria Capitalei are 2 contracte semnate în 1999, cu Iridex şi EcoSud. I-am comunicat dlui ministru că sunt mai multe sesizări din partea cetăţenilor privind mirosul de acolo. Dl Alexe ne-a garantat tot sprijinul atât în vederea unor analize şi a altor cercetări pentru a vedea în ce măsură cetăţenii din apropiere suferă din cauza gropilor de gunoi. Contractele de salubrizare au fost semnate, pe alocuri, pe 20 de ani şi este greu să fie reziliate în cazul unor neconcordanţe", a spus și Gabriela Firea

Alexe s-a declarat mulţumit de faptul că autorităţile publice locale şi Primăria Capitalei au fost de acord pentru găsirea unor soluţii, astfel încât procesul de colectare şi reciclare a deşeurilor să devină unul eficient.

"Mă bucur că autorităţile publice locale şi Primăria generală a Capitalei achiesează la faptul că trebuie să găsim soluţii astfel încât colectarea şi reciclarea deşeurilor de la nivel Capitalei să fie un proces cât se poate de eficient. Azi trebuie să atingem această ţintă de 50% la nivel naţional şi suntem la 13,81% şi la Bucureşti la 9%, dar am stabilit cu primarii de sector şi cu Primăria generală a Capitalei că ne vom întâlni pe acest subiect săptămâna viitoare, iar autorităţile publice locale şi-au luat angajamentul că vor propune soluţii să rezolve această problemă", a spus ministrul.

Ministrul Mediului a precizat că a stabilit cu primarul Capitalei, Gabriela Firea, ca săptămâna viitoare să existe o soluţie propusă de Primăria municipiului Bucureşti referitoare la devierea deşeurilor de la două din cele trei gropi de gunoi, unde gradul de depozitare este unul foarte ridicat.

"Ca şi ministru al Mediului sper că şi autorităţile locale sunt pe aceeaşi lungime de undă. Nu trebuie să ajungem nici măcar o secundă ca Bucureştiul să fie invadat de gunoaie. Autorităţile publice locale să vina cu aceste propuneri iar eu, ca ministru al Mediului mi-am luat angajamentul că vom face tot ce trebuie să facă autoritatea de mediu să sprijinim propunerea şi iniţiativa autorităţilor publice locale. Am convenit, de asemenea, să venim în sprijinul autorităţilor locale din România şi vom demara la nivel de minister o amplă campanie de informare şi conştientizare a cetăţenilor români privind colectarea selectivă a deşeurilor ca un procent cât mai mare să ajungă să fie reciclate", a mai afirmat Costel Alexe.

Miercuri a avut loc la Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor (MMAP) întâlnirea Comitetului Naţional pentru Deşeuri, la care au participat atât primarul Capitalei, cât şi primarii de sectoare.

Conform datelor Ministerului Mediului, România trebuie să închidă 54 de depozite de deşeuri neconforme, dintre care 15 municipale şi 29 depozite de deşeuri periculoase şi nepericuloase.

În calitate de stat membru al Uniunii Europene, România are de îndeplinit, până în 2020, conform directivelor europene, următoarele obiective: minimum 50% rată de reutilizare şi reciclare din masa totală a cantităţilor de deşeuri (hârtie, metal, plastic şi sticlă), minimum 70% nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială de minimum 70% din masa cantităţilor de deşeuri ne-periculoase provenite din activităţi de construcţie şi demolări, 60% valorificare a deşeurilor de ambalaje din total ambalaje introduse pe piaţa naţională. De asemenea, ţara noastră va trebui să atingă, anual, o cantitate colectată de deşeuri electronice de 4 kg/locuitor şi să colecteze separat bio-deşeurile în vederea compostării şi fermentării acestora.

România a negociat 36 de condiţionalităţi ex-ante, acceptate de Guvern în anul 2014. Întârzierea îndeplinirii condiţionalităţilor poate duce la suspendarea integrală sau parţială a plăţilor aferente Programelor Operaţionale care sunt vizate de respectivele clauze preliminare. Data de 31 decembrie 2016 era termenul limită până la care România trebuia să îndeplinească toate aceste condiţionalităţi.

Comisia Europeană a decis, în data de 15 februarie 2017, să acţioneze în judecată România la Curtea Europeană de Justiţie (CEJ), pentru că autorităţile nu au reuşit să închidă 68 de depozite municipale de deşeuri neconforme, care reprezintă un risc serios pentru sănătatea oamenilor şi mediu.

Ulterior, în data de 27 aprilie 2017, Comisia Europeană (CE) a trimis România în faţa Curţii de Justiţie a UE pentru neîndeplinirea obligaţiei de a revizui şi adopta Planul Naţional de Gestionare a Deşeurilor şi programul de prevenire a generării de deşeuri, în conformitate cu obiectivele Directivei-cadru privind deşeurile (Directiva 2008/98/CE) şi ale economiei circulare.

Conform forului european, autorităţile române trebuiau să revizuiască şi să actualizeze acest Plan, cel târziu în 2013. Comisia a iniţiat procedura de constatare a neîndeplinirii obligaţiilor în septembrie 2015 şi a trimis României un aviz motivat în mai 2016, solicitându-le autorităţilor să adopte rapid aceste instrumente de baza prevăzute de legislaţia în materie de deşeuri.

Executivul comunitar afirma că România este unul dintre cele mai neperformante state membre în ceea ce priveşte gestionarea deşeurilor municipale solide. În 2015, aceasta a înregistrat cea mai mare rata de depozitare a deşeurilor din UE, mai exact 72%, cu mult peste media UE de 25,6%.

Pe data de 22 decembrie 2017, Hotărârea de Guvern privind Planul Naţional de Gestionare a Deşeurilor (PNGD) a fost aprobată în şedinţa Executivului, acest lucru conducând la închiderea unei proceduri de infringement aflată în fază contencioasă.