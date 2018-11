Membru PSD, apel către liderii din partid în al 12-lea ceas: 'Dacă nu azi, când? Dacă nu voi, cine?' - Se cere înlăturarea lui Liviu Dragnea

Sorin Ilieșiu, membru PSD, face un apel către colegii din partid în contextul în care CEx-ul PSD se reunește astăzi, începând cu ora 11.00. Fostul senator cere înlăturarea lui Liviu Dragnea de la conducerea partidului și propune liderilor PSD să o voteze ca președinte interimar al PSD pe Gabriela Firea.

„România trebuie să-și fructifice la maximum șansa istorică de a prezida Consiliul Uniunii Europene. Nu ne vom mai întâlni cu această șansă decât peste 14 ani și nu avem voie s-o ratăm. Dimpotrivă: România trebuie să prezideze în mod briliant Consiliul Uniunii Europene. Este obligatoriu ca țara noastră să demonstreze calități reale de lider european și internațional – așa cum era odată grație unor premieri pe care-i voi enumera mai jos, dar și datorită unor miniștri de externe precum Alecsandri, Kogălniceanu, Sturdza, Brătianu, Maiorescu, Averescu, Take Ionescu, I.Gh.Duca, Duiliu Zamfirescu, Barbu Știrbei, Titulescu sau Corneliu Mănescu.

Se cuvine ca România să fie privită ca a șasea putere a Uniunii Europene – adică exact așa cum e de fapt din perspectiva resurselor. România trebuie să fie recunoscută ca o țară a cărei voce să fie ascultată cu respect și ale cărei inițiative să contribuie la reformarea autentică a Uniunii astfel încât să devină lider mondial al democrației, al civilizației și al bunăstării. România trebuie să acționeze pentru revenirea Marii Britanii în Uniunea Europeană – garanție a reformării profunde și a salvării acesteia. România are obligația de a lupta pentru integrarea Republicii Moldova și a Ucrainei în U.E. pentru a face astfel posibilă reunificarea României în hotarele ei etnice. Pentru ca toate acestea să devină realitate, România are nevoie de un premier de talie europeană.

Dar de când e premier, Viorica Dăncilă ne-a avertizat prin nenumărate gafe și probe de incompetență și incultură, că e total incapabilă de a prezida Consiliul Uniunii așa cum s-ar cuveni.

Vinovată pentru această situație nu e Viorica Dăncilă. Pentru că „de unde nu-i, nici Dumnezeu nu cere!”. Vinovat e Liviu Dragnea care a pus-o în rolul de premier-marionetă care-i execută orbește ordinele.

Așadar, Consiliul Uniunii Europene va prezidat atât de premierul-marionetă al României cât și de premierul ei real, păpușarul Dragnea, „blestemul și cancerul României” sau altfel spus: corupție la cel mai înalt nivel, dictatură, antidemocrație, nedreptate, minciună și iresponsabilitate. Dragnea nu ar ezita „să dea foc” țării și Europei ca să scape de dosare și ca să-și mărească averea.

Suntem peste 500.000 de membri PSD cinstiți. De ce să fie în fruntea României și a Europei singurul membru PSD cu două dosare de mare corupție? Oficiul European de Luptă Anti-Fraudă solicită recuperarea unui prejudiciu de 21 de milioane de Euro. Dacă Dragnea e nevinovat, de ce nu cere să fie judecat azi în dosarele lui de mare corupție?

Prin tot ceea ce înseamnă „Dragnea”, România e subminată în cel mai înalt grad, chiar de Centenar.

Am putea oare, acum, la Centenar, să facem sacrilegiul de a-i compara pe premierul real al României, Dragnea, și pe cel formal, Dăncilă, cu prim-miniștrii care-au făcut România Mare și modernă: Brătianu, Nicolae Iorga, Take Ionescu, Octavian Goga, Vaida Voevod, mareșalul Averescu, I.Gh. Duca, Armand Călinescu?

Crede oare cineva care nu e nebun că Premierul Dragnea-Dăncilă ar fi de talia europeană a cancelarilor germani Konrad Adenauer, Willy Brandt, Helmut Schmidt, Helmut Kohl sau Angela Merkel? ...Crede cineva care e în toate mințile că Marioneta-Dăncilă-și-Păpușarul-Dragnea ar fi măcar la glezna premierilor britanici Chamberlain, Churchill, Wilson sau Margaret Thatcher? ...Crede cineva, chiar și în stare ebrietate extremă, că Dragnea-mascat-în-Dăncilă ar putea juca rolul premierilor francezi Clemenceau, Aristide Briand, Raymond Poincaré (devenit președinte al Franței), Charles de Gaulle (devenit și el președinte), Pompidou (devenit președinte) sau Chirac (devenit președinte)?

Dar toate aceste mostre de umor negru și grotesc ne aruncă în abisul derizoriului și reprezintă de fapt o autoflagelare națională.

Lideri ai PSD!, măcar acum, în al 12-lea ceas, trebuie să demonstrăm că România nu e țara care, chiar la propriul Centenar, să batjocorească Uniunea Europeană obligând-o să se lase condusă de jenanta marionetă a celui care ar exporta la Bruxelles boala molipsitoare și incurabilă denumită „Dragnea - blestemul și cancerul României”.

Lideri ai PSD!, vă întreb dacă aveți dreptul să comiteți un asemenea sacrilegiu când suntem de fapt țara miraculoasă care după Marea noastră Unire l-am dat lumii pe Iuliu Maniu –– reper al democrației în Europa totalitară fascistă, nazistă sau comunistă; ...și am mai dat lumii zeci sau sute de martiri din închisorile comuniste care vor fi trecuți în rândul sfinților sau deja beatificați precum Vladimir Ghyka și Anton Durcovici; tot după Marea Unire am dat lumii oameni de cultură precum Brâncuși, Enescu, Blaga, Cioran, Eliade, Eugen Ionescu, Victor Brauner, Marcel Iancu, Maria Tănase, Paul Celan, Benjamin Fondane (Barbu Fundoianu), Arsenie Boca, Țuțea, Steinhardt, Celibidache, Noica, Elie Wiesel; tot după Marea Unire am dat lumii numeroși oameni de știință precum Traian Vuia, Coandă, Babeş, Antipa, Racoviţă, Bothezat, Edeleanu, D.Pompeiu, Anastase Dragomir, I.Cantacuzino, Gh.Marinescu, Vasilescu-Karpen, Paulescu, Thoma Ionescu, Lalescu, Stoilov, Hermann Oberth, Hurmuzescu, Procopiu, Ştefania Mărăcineanu, Onicescu, Hulubei, Spacu, Al.Proca, Odobleja, Hortolomei, Neniţescu, Moisil, Ana Aslan (menționez că nu am inclus mai sus personalități ilustre care sunt în viață).

Întreaga lume trebuie să știe că nu suntem o țară „de mâna doua”. Dar cu Dragnea-mascat-în-Dăncilă cocoțați în fruntea Europei am ajunge o țară „de mâna șaptea”.

Lideri ai PSD!, nu aveți voie să preschimbați Centenarul Marii noastre Uniri în Începutul Sfârșitului nostru!

Cu cât amânați mai mult să tăiați răul de la rădăcină, cu atât ne afundăm în mocirlă, trăgând după noi România. ...Dar așa ceva ar însemna un păcat de moarte, iar asemenea păcate nu se iartă nici la Judecata de Apoi!

Lideri ai PSD!, la ședința de azi a conducerii PSD, Dragnea trebuie înlăturat. Iar acest lucru e posibil doar printr-un vot secret nefraudat de Dragnea. Conform statutului PSD, alegerea și demiterea tuturor liderilor se face prin vot secret chiar și la cel mai mic nivel, darmite la cel mai mare. Dragnea nu are curajul votului secret pentru că știe că majoritatea îl detestă.

Lideri ai PSD!, vă propun s-o votați azi, ca președinte interimar al PSD, pe Gabriela Firea, singurul membru (încă) al PSD care poate salva România propunând câteva variante de premier de calibru european. În majoritatea sondajelor din ultimii ani, e politicianul care beneficiază de cea mai mare încredere la nivel național, mai mare decât președintele țării, și mult mai mare decât președintele PSD, care tocmai de aceea vrea s-o omoare politic. Încă un atu al Gabrielei Firea: beneficiază de cel mai mare număr de voturi ale românilor, după președintele României.

Dar să nu uităm esențialul: la ultimele alegeri din București, Gabriela Firea a fost „locomotiva” care a reușit să tragă după ea șase vagoane, respectiv candidații la primăriile celor șase sectoare ale Capitalei. Poate că niciunul n-ar fi câștigat fără „locomotiva Firea”. Să nu uităm că după un sfert de secol de speranțe în zadar, „locomotiva Firea” a făcut posibil ceea ce părea imposibil: PSD a câștigat primăria generală a Bucureștiului, toate sectoarele Capitalei și majoritatea în Consiliile acesteia! Și, nu în ultimul rând, să nu uităm că fără „locomotiva Firea”, PSD n-ar fi reușit scorul uriaș de 47% la ultimele alegeri parlamentare.

Lideri ai PSD!, trebuie spuneți obligatoriu azi, cu voce tare, clar și răspicat, exact ceea ce gândiți! Cine tace, consimte. Eu unul nu pot consimți la batjocorirea României de către români, chiar la Centenarul ei. Înaintașii mei au murit sau erau gata să moară pentru a face posibilă Marea Unire și pentru a o păstra: (1) Străbunul meu după tată, avocatul Ioan Buteanu, a fost alături de Avram Iancu lider al revoluţiei naţionale din Transilvania din 1848-1849, tribun al Legiunii „Auraria Gemina”, prefect al Zărandului, ucis prin spânzurare, fără judecată, de colaboratorul lui Kossuth Lajos, maiorul Hatvani Imre, în 23 mai 1849. (2) Bunicul meu după mamă, Vasile Mureşan, secretar general al primăriei Baia-Mare, urma să fie spânzurat în octombrie 1944 în centrul oraşului, împreună cu trei ierarhi ai Bisericii Române Unite cu Roma, pentru activitate împotriva autorităților maghiare fasciste; din fericire, armata română a eliberat oraşul chiar înainte de data prevăzută pentru spânzurare. (3) Tot în timpul ocupației maghiare a Ardealului de nord și de est, tatăl meu, Victor Ilieşiu, a fost, între anii 1941-1944, responsabilul paginii „Grai şi suflet românesc” din ziarul „Tribuna Ardealului”, fiind cenzurat şi hărţuit de autorităţile maghiare fasciste.

Se răsucesc în mormânt eroii României când văd în ce hal a ajuns țara pentru care s-au jertfit!”, este apelul lui Ilieșiu.