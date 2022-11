Apel disperat lansat de un medic celebru: 'Nu îmi mai oferiți orice fel de bun, de la bani la ciocolată! Dumnezeu mi-a dat întotdeauna mai mult înapoi!'

Cristian Costea, medic gastroenterolog la Spitalul Judeţean din Satu Mare, le cere pacienţilor săi să nu-i mai propună cadouri sau bani. Costea este unul dintre cei mai apreciaţi medici din România, iar de curând a avut o intervenţie în premieră. „Mai bine insistați pentru servicii mai bune, pentru condiții mai bune atât pentru noi, cât și pentru voi, pentru aparate mai performante”, transmite medicul.

„Pe aceasta cale ma alatur initiativei recente a unor colegi si VA ROG, NU ma mai jigniti oferindu-mi orice fel de bun de la bani la ciocolata, carne, oua, tuica (si aveti imaginatie bogata) dupa ce v-am vazut pe dumneavoastra ca pacient sau pe cineva din familia dumneavoastra, indiferent unde in sistemtul de stat sau privat! Dupa cum bine stiti tratamentul si investigatiile in Spitalul de stat sunt GRATUITE si in sistemul privat le platiti la adevarata lor valoare de cele mai multe ori, deci nu ii nevoie sa mai fiti si “atenti”!!

E ANORMAL, IMORAL, AMORAL, ILEGAL, IAR LEGEA ESTE UNA PENTRU TOTI!!

Este mult de discutat… vina este in ambele tabere si a celor care dau si a celor care primesc… cred insa ca ne putem vindeca… ca putem ierta trecutul si construi un viitor mai bun impreuna!

AM CONSTIINTA si imi fac meseria asa cum am jurat si visat… iubesc ceea ce fac, dar va rog nu ma obligati sa urlu pe coridoare, sa va dau afara, sa ma rog de voi sa va luati lucrurile acasa!

Am tot ce imi trebuie si daca nu am o sa muncesc si mai mult ca sa am ceea ce imi doresc, la fel ca voi toti! Stiu ce inseamna sa nu ai (chiar stiu!!!) si am inceput sa cunosc si ce inseamna sa ai! Daca fac anumite proceduri si la Clinica privata si nu vi le pun sa le platiti nu trebuie sa va simtiti datori… spuneti un “Multumesc” si imi este suficient… Dumnezeu mi -a dat intotdeauna mai mult inapoi… El stie de ce!!

Mai bine insistati pentru servicii mai bune, pentru conditii mai bune atat pentru noi cat si pentru voi, pentru aparate mai performante…. Multumiti cu “Multumesc”

TREBUIE SA SPUNETI STOP!”, a precizat Cristian Costea, pe pagina sa de Facebook.