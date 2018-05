Apelul lui Alexandru Cumpănașu, președintele CNMR: Acceptați instructori autorizați pentru protecția datelor doar pe cei acreditați de RENAR

În contextul intrării în vigoare a noului Regulament European privind Protectia Datelor cu Caracter Personal, Coaliția Național pentru Modernizarea României face un apel la toate autoritățile statului român să implementeze noul regulament prin desemnarea de ofițeri pentru protecția datelor și ca aceștia să fie instruiți doar de instructori autorizați de Organismul National de Acreditare - Renar:

"Maine intra in vigoare noul Regulament European privind Protectia Datelor cu Caracter Personal. Este un moment important pemtru protejarea drepturilor cetatenilor. Nu de putine ori suntem sunati pe nr personal de tot felul de firme fara sa ne fi dat numarul de telefon sau sicane din partea unor persoane fizice sau juridice care au ceva de vanzare pentru ca in final nimeni sa nu raspunda. De maine lucrurile se schimba. Astfel CNMR lanseaza un apel public la toti agentii economici si institutiile statului sa isi desemneze Ofiteri pentru Protectia Datelor numai dupa o instruire prealabila. Atragen insa atentia asupra multelor companii "fantoma" infiintate peste noapte "specializate" in furnizarea de astfel de servicii. CNMR recomanda tuturor companiilor si institutiilor sa accepte instruire NUMAI din partea unor furnizori ACREDITATI de Organismul National de Acreditare - Renar. Altfel banii sunt aruncati pe fereastra si fara o certificare a calitatii instruirii exista riscul aplicarii incorecte a Regulamentului", a declarat Alexandru Cumpănașu, președintele CNMR.