Apelul unui senator pentru PNL: Toate alegerile să fie mutate în 2021 și organizate în două tururi

Senatorul Lucian Iliescu (PMP) face un apel la Klaus Iohannis, Ludovic Orban și Marcel Vela să aibă curaj să ia măsurile necesare în actuala criză sanitară și economică și menționează că în locul lor ar amana toate alegerile pentru 2021 si as pregati un larg pachet politic:

„Domnilor Iohanis, Orban, Vela,

Romanii au inteles starea de urgenta.

Nu iesim aiurea pe strazi, ne protejam, nu mergem la biserica in noaptea Invierii, intr-o propozitie, suntem un popor cuminte si ascultator. Asa suntem noi, romanii.

Am inteles cum e cu covid-ul asta. Se ia, se da, daca nu te protejezi. Avem putine testari in raport cu tarile din Europa, probabil multi asimptomatici care habar nu au ca sunt pozitivi si si-au revenit natural sau datorita vaccinului obligatoriu din copilarie anti-tbc.

In cazul plecarii la munca in Germania, am observat sa legile sunt aleatorii. Eu sunt in asentimentul oamenilor si ii inteleg dar conditiile de imbarcare au incalcat ordonanta militara. Cine raspunde pentru asta?

Romania asteapta ordonantele militare economice.

Putin curaj si anuntati inceperea lucrului dupa Sarbatorile Pascale.

Hai sa sprijinim economia si sa aducem oamenii la munca, protejati (masti obligatorii in spatiile publice si la locul de munca, dezinfectanti de maini in fiecare unitate publica si in birouri)

La greu oamenii au vazut ce merge si ce nu.

Hai cu reforma in administratie.

Curaj!

In 1989 eram 23 milioane si 2800 comune.

In 2020 suntem 15 milioane si tot 2800 comune. Nu e ciudat? Poate merg 1800.

Hai, curaj!

Hai cu reforma in agricultura, sanatate si educatie.

Hai sa demaram investitiile alea in infrastructura, cu SF-urile facute si para facute in ultimii ani. Le avem. Ce mai asteptam?

Hai si dati un mesaj pentru banci sa nu stopeze creditarea.

Hai sa plafonam pensiile speciale.

Puteti intra in istorie. Este egal cu zero pentru Romania, daca nu reformati intreg sistemul. Acum aveti parghii legale si sprijinul romanilor care asteapta cuminti sa va etalati talentul guvernamental.

Atentie, nu aveti mult timp la dispozitie!

In locul vostru, ca bravi romani, as amana toate alegerile pentru 2021 si as pregati totul: alegerea primarilor si a presedintilor de CJ in doua tururi, 300 parlamentari, modificarea constitutiei, regionalizarea. Se poate, daca mai vrem ceva de la tara noastra. Trebuie sa trecem criza si dupa sa ne gandim la lupta politica.

Hai, conducatori, fiecare zi e o zi pierduta”, a scris senatorul Lucian Iliescu pe pagina sa de Facebook.

