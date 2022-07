Aproape 400.000 de ucraineni au părăsit deja teritoriile ocupate prin Zaporojie

De la începutul invaziei ruseşti la scară largă, aproximativ 400.000 de ucraineni au părăsit teritoriile ocupate prin oraşul Zaporojie, transmite Ukrinform, potrivit news.ro

"Înainte aveam un hub general care primea persoanele strămutate din toate regiunile, dar acum am decis să creăm hub-uri separate pentru fiecare district. Am deschis deja hub-uri pentru locuitorii din districtele Melitopol, Vasylivka, Polohy şi Berdiansk. Un hub pentru Mariupol a fost creat cu mult timp în urmă. Organismele de autoguvernare locală relevante se ocupă de aceste hub-uri. Noi am creat condiţiile, iar ei se ocupă de cazarea persoanelor strămutate", a explicat şeful Administraţiei militare regionale Zaporojie.