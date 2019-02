Aprovizionarea cu apă a solului, în cultura grâului de toamnă, în limite satisfăcătoare în majoritatea zonelor

Aprovizionarea cu apă a solului pe profilul 0-100 cm, în cultura grâului de toamnă, se va încadra în limite satisfăcătoare, apropiate de optim şi optime, în majoritatea zonelor de cultură, conform prognozei agrometeorologice pentru intervalul 2 - 8 februarie, publicate de Administraţia Naţională de Meteorologie, scrie Agerpres.

ANM menţionează că local, în sud-estul, estul, centrul şi vestul ţării, conţinutul de umiditate din sol va prezenta valori scăzute şi deosebit de scăzute, seceta pedologică fiind moderată şi puternică.În ceea ce priveşte starea de vegetaţie a culturilor agricole, ANM semnalează că în majoritatea regiunilor agricole la culturile de câmp şi speciile pomi-viticole se va continua stadiul de repaus biologic."Pe fondul temperaturilor maxime mai ridicate din aer şi sol, la cerealierele de toamnă semănate în epoca optimă din zonele de câmpie vor fi posibile reluări lente şi temporare ale proceselor vegetative. Culturile de orz şi grâu de toamnă vor înregistra fazele de formare a frunzei a treia şi înfrăţire (30-100%), iar la cele înfiinţate după data de 20 octombrie 2018, răsărirea şi apariţia frunzei a treia (10-100%). În sudul, sud-estul, estul, centrul şi vestul ţării, rapiţa înfiinţată în perioada optimă îşi va continua dezvoltarea aparatului foliar (6-9 frunze), uniformitatea şi vigurozitatea culturilor fiind pe ansamblu medie şi slabă", se precizează în prognoza Administraţiei Naţionale de Meteorologie.De asemenea, în toate plantaţiile pomicole şi viticole se va menţine stadiul de repaus biologic, speciile fiind bine adaptate la condiţiile de iernare.În zilele fără precipitaţii, lucrările agricole specifice acestei perioade (arături, fertilizări, tăieri în vii şi livezi etc.) se vor putea desfăşura, pe ansamblu, normal.Potrivit ANM, în intervalul 2-8 februarie, pe ansamblu, va predomina un regim termic al aerului mai ridicat decât în mod obişnuit, chiar deosebit de ridicat, în cea mai mare parte a ţării. Temperatura medie diurnă a aerului se va încadra între 0-13 grade C, abaterile termice pozitive fiind de 1 -11 grade C, în majoritatea zonelor de cultură. Temperatura maximă a aerului va fi cuprinsă între 4 - 17 grade C, pe aproape întreg teritoriul agricol. Temperatura minimă a aerului se va situa între -4 şi 8 grade C la nivelul întregii ţări, valori mai scăzute fiind posibile în zonele depresionare, unde vor fi condiţii de producere a îngheţului superficial la sol.Se întrevăd precipitaţii predominant sub formă de ploi locale în majoritatea regiunilor, acestea fiind însoţite de intensificări temporare ale vântului. Local, vor fi condiţii de producere a ceţii, asociată cu burniţă.