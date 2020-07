Aproximativ jumătate dintre filmele proiectate anul acesta la Festivalul de la Toronto, regizate de femei: 'Quo Vadis, Aïda?', co-producţie România, în lineu

Aproximativ jumătate dintre filmele care vor fi proiectate anul acesta la Festivalul de la Toronto sunt regizate de femei, iar ”Quo Vadis, Aïda?”, semnat de Jasmila Žbanić, co-producţie România, este inclus în lineup, anunță news.ro.

Este prima dată în 45 de ani de la debutul festivalului când procentul regizoarelor este aproape de jumătate.

Pentru ediţia din 2020, care va debuta pe 10 septembrie şi se va încheia pe 19 septembrie, au fost alese filme regizate sau co-regizate de femei în proporţie de 46%, faţă de 36%, cât au reprezentat anul trecut.

Lineup-ul include titluri realizate de ​Roseanne Liang​ (“Shadow In The Cloud​”), Tracey Deer​ (“Beans”), Sonia Kennebeck​ (“Enemies of the State”), Chloé Zhao​ (“Nomadland”), precum şi debuturile în lungmetraj ale actriţelor Regina King (“One Night in Miami”) şi Halle Berry (“Bruised”).

A fost selectat şi ”Încotro, Aida?/ Quo Vadis, Aïda?”, regizat de J​asmila Žbanić (B​osnia şi Herţegovina, N​orvegia, Olanda, Austria, România, Franţa, Germania, Polonia, Turcia).

Regizoarea şi scenarista bosniacă Jasmila Žbanić, premiată cu Ursul de Aur la Berlinala din 2006, a primit pentru proiectul „Încotro, Aida”, co-produs de Digital Cube, cea mai mare finanţare din partea Centrului Naţional al Cinematografiei la sesiunea I/2018 a concursului de proiecte.

Proiectul lui Žbanić a primit cel mai mare punctaj, 73,85, şi suma de 1,84 milioane de lei din partea CNC.

Filmul este inclus şi în competiţia Festivalului de Film de la Veneţia, care va avea loc în septembrie.

Lungmetrajul „David Byrne’s American Utopia”, regizat de Spike Lee pentru HBO, va deschide, pe 10 septembrie, a 45-a ediţie a Toronto Film Festival.

Festivalul Internaţional de Film de la Toronto, unde marele premiu este acordat de public, marchează începutul sezonului premiilor din industria cinematografică. Ediţia de anul acesta va avea loc atât online, cât şi offline.