Arabia Saudită scrie ISTORIE: Cea mai mare companie petrolieră din lume e gata pentru a fi listată la bursă

Saudi Aramco este pregătită pentru Oferta Publică Iniţială (IPO), dar momentul tranzacţiei va fi decis de acţionarul său unic, Guvernul Arabiei Saudite, a afirmat luni Khalid al-Dabbagh, vicepreşedinte responsabil de finanţe, strategie şi dezvoltare, transmite Reuters potrivit Agerpres.

"Vom anunţa IPO în funcţie de percepţia Guvernului în ceea ce priveşte condiţiile optime de pe piaţă", a afirmat oficialul, la prezentarea rezultatelor financiare.Oficialii din Arabia Saudită au declarat că Executivul intenţionează să listeze la bursă un pachet de 5% din acţiunile Aramco în 2020-2021, în cadrul procesului de diversificare a economiei şi reducere a dependenţei de veniturile din petrol.Aramco este cea mai mare companie petrolieră din lume, cu rezerve de ţiţei de aproximativ 265 de miliarde de barili, sau 15% din depozitele mondiale de petrol. Listarea ar putea genera suma de 100 de miliarde de dolari în ceea ce ar urma să fie cel mai mare IPO din lume. Suma de 100 de miliarde de dolari este bazată pe o evaluare a companiei Aramco la 2.000 de miliarde de dolari, dar unii analişti cred că preţul final va fi mult mai scăzut.

Saudi Aramco şi-a menţinut poziţia de cea mai profitabilă companie din lume, chiar dacă a raportat un declin de 12% al profitului net în primul semestru din acest an, la 46,9 miliarde de dolari, din cauza preţului mai scăzut al ţiţeiului.



Comparativ, Apple Inc, cea mai profitabilă companie listată din lume, a înregistrat în primul semestru al anului său financiar un profit net de 31,5 miliarde de dolari.



Luni, Aramco a informat că veniturile sale totale generate, inclusiv alte venituri legate de vânzări, au scăzut la 163,88 miliarde de dolari în primele şase luni din acest an, de la 167,68 miliarde de dolari în perioada similară din 2018, din cauza preţului mai scăzut al ţiţeiului şi a reducerii producţiei.



Rivalele Aramco, gigantul american Exxon Mobil Corp şi grupul anglo-olandez Royal Dutch Shell, au înregistrat în primul semestru din acest an câştiguri de 5,5 miliarde de dolari şi, respectiv, 8,8 miliarde de dolari.



"În pofida preţului mai scăzut al ţiţeiului, în prima parte din 2019, am continuat să avem rezultate robuste şi un flux solid de numerar, datorită performanţei noastre operaţionale consistente şi a disciplinei fiscale", a afirmat preşedintele şi directorul general al Aramco, Amin Nasser.



Compania a anunţat recent că intenţionează să-şi majoreze investiţiile în rafinare şi petrochimie pentru a-şi asigura noi pieţe, pe fondul încetinirii cererii de ţiţei.