Aradul, Argeşul şi Braşovul au pierdut cei mai mulţi salariaţi în pandemie

Piaţa muncii din România a trecut prin multe încercări în pandemie, astfel că 15 dintre cele 41 de judeţe, în afară de municipul Bucureşti, au înregistrat scăderi ale numărului de salariaţi în perioada octombrie 2019 – octombrie 2021, conform calculelor ZF bazate pe date de la INS.

Cumulat, cele 15 ju­de­ţe au pierdut aproape 18.000 de salariaţi în această perioadă.

„Fiecare judeţ are propriul profil economic, dar credem că impactul provine din trei categorii de factori: existenţa centrelor urbane mari şi, în directă legătură, modul în care se dezvoltă sectorul servicii şi IT&C în acestea, dar şi evoluţia industriei prelucrătoare în anumite judeţe care şi-au bazat dezvoltarea pe acest sector“, a spus pentru ZF Raluca Pârvu, business manager la BPI Group.

Aradul a fost pe primul loc în clasamentul judeţelor care au pierdut cei mai mulţi salariaţi în perioada octombrie 2019 – octombrie 2021, cu o scădere de 4.573 de salariaţi în această perioadă, urmat de Argeş (-4.007 persoane) şi Braşov (-1.314 persoane).

Cele mai mari creşteri ale numărului de salariaţi au fost înregistrate în Municipiul Bucureşti (plus 15.406 persoane), Ilfov (plus 11.700 persoane), Cluj (plus 7.799 de persoane) şi Dolj (plus 5.244 de persoane).

De altfel, salariile din Bucureşti şi Cluj sunt printre cele mai mari din ţară. Un angajat din Bucureşti avea un salariu mediu net de peste 4.600 de lei în octombrie 2021, iar unul din Cluj câştiga un salariu net de aproape 4.300 de lei net, conform datelor de la INS.