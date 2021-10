Arafat: L-ați lăsa pe unul de pe Facebook să vă opereze? Și atunci de ce îi dați voie să vă spună să nu vă vaccinați?

Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, secretarul de stat în MAI Raed Arafat, a criticat vineri decizia a 70% din români care au ales să creadă mesajele anti-vaccin de pe Facebook în loc să aibă încredere în medici.

„Suntem unde suntem acum pentru ca nu am ascultat sfaturile celor care se pricep in acest domeniu si am preferat sa ascultam alte persoane care nu au nimic de-a face cu acest domeniu si care au insistat ca oamenii sa nu se vaccineze. O parte importanta din populatie a refuzat sa foloseasca arma care i s-a pus gratuit la dispozitie, vaccinul. Asta e un aspect pe care trebuie sa-l subliniem si sa spunem de ce suntem aici. Centre de vaccinare cu capacitate de 100.000 de vaccinari pe zi au facut 3.000 pe zi. Vaccinuri aduse pentru toate populatia Romaniei a trebuit sa le donam sau sa le vindem ca sa nu expire. Asta e problema de ce suntem aici.

Imi pare foarte rau pentru toti care pierd acum familie, prieteni, e foarte rau ca pierd, dar au avut totul la indemna lor si au preferat sa asculte pe unii si altii care au zis efectiv lucruri care nu au nicio baza stiintifica pe FB si la TV, in loc sa asculte medicii, INSP-ul. Au crezut ca INSP ii pacaleste. Dar o persoana fara studii medicale nu ii pacaleste cand le zice sa nu se vaccineze? Faceti un exercitiu de imaginatie. L-ati lasa pe unul de pe FB sa va taie, sa va opereze, pe masa de operatie? Si atunci de ce ii dati voie sa va spuna sa nu va vaccinati?”, a declarat Raed Arafat.