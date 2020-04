Arhiepiscopul Casian al Dunării de Jos: 'Cea care ne uneşte pe toţi este partea duhovnicească și spirituală'

De Izvorul Tămăduirii, Arhiepiscopul Casian al Dunării de Jos a oficiat Sfânta Liturghie la Biserica româno-elenă „Buna Vestire” din municipiul Brăila.

Până în acest an, când au fost impuse restricții anti-Covid-19, Biserica devenea loc de pelerinaj pentru mii de credincioşi atât din eparhie, cât şi din întreaga ţară care veneau cu credinţă aici pentru a primi din apa sfinţită izvorâtă din izvorul aflat sub Sfântul Altar. Izvorul acesta se deschide o dată pe an, la praznicul închinat Maicii Domnului din Vinerea Luminată, potrivit basilica.ro.

Citește și: Alertă! Școlile nu se mai redeschid în anul acesta școlar! Anunțul făcut de Klaus Iohannis!

În omilia sa, Părintele Arhiepiscop a făcut câteva precizări pe marginea textului biblic de la Ioan care a fost citit vineri.

„Mântuitorul Hristos este Cuvântul care S-a întrupat pentru a readuce înapoi persoanele umane la starea lor de fii ai lui Dumnezeu şi fraţi între ei cu aceeaşi obârşie divină sigură, deoarece obârşia umană este diferită în funcţie de neam şi de părinţi. Cea care ne uneşte pe toţi este partea duhovnicească şi spirituală”, a spus ierarhul.

Totodată, Înaltpreasfinţia Sa a prezentat istoria sărbătorii, precum şi minunile săvârşite la Izvorul Tămăduirii de lângă Constantinopol.

Citește și: Klaus Iohannis anunță noi reguli! Când vor putea ieși din casă persoanele cu vârsta de peste 65 de ani

Cu prilejul acestei sărbători, au fost pregătite 20.000 de sticle cu agheasmă de jumătate de litru fiecare şi, după slujbă, acestea au fost oferite la domiciliu credincioşilor brăileni, cu sprijinul voluntarilor parohiali.

Arhiepiscopul Dunării de Jos a mers personal la casele câtorva credincioşi pentru a le oferi agheasma.