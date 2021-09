Arhiepiscopul Mitropolit de Bucureşti, Aurel Percă: Ne aflăm la începutul unui nou an şcolar şi avem înaintea noastră încă multe semne de întrebare

Arhiepiscopul Mitropolit de Bucureşti, Aurel Percă, a transmis luni, în mesajul său la începutul anului şcolar, că sunt încă "multe semne de întrebare, motive de îngrijorare şi întrebări cu privire la modul cum se va desfăşura procesul de învăţământ, pus la încercare de pandemia de coronavirus".

"Ne aflăm la începutul unui nou an şcolar şi avem înaintea noastră încă multe semne de întrebare, motive de îngrijorare şi întrebări cu privire la modul cum se va desfăşura procesul de învăţământ, pus la încercare de pandemia de coronavirus şi de noile ei 'valuri', care ne ameninţă tot mai mult. Am asistat şi asistăm la ample dezbateri referitoare la 'scenariile' de desfăşurare a noului an de învăţământ, care umplu paginile ziarelor şi ocupă spaţii importante în emisiunile celorlalte mijloace de informare în masă. Politicienii, responsabilii din guvern şi din inspectoratele şcolare ar trebui să dea un răspuns, dar mai ales să ofere soluţii satisfăcătoare pentru a avea condiţii normale de şcoală. Pe bună dreptate, suntem cu toţii îngrijoraţi cu privire la viitorul activităţilor şcolare, dar la început de an şcolar încredinţăm toate în mâinile lui Dumnezeu şi cerem lumina Duhului Sfânt, ca să-i călăuzească pe toţi şi să ne ajute să trecem peste toate dificultăţile", a spus Aurel Percă în mesajul său, conform agerpres.

Arhiepiscopul a adăugat că "începuturile poartă întotdeauna în sine trăsăturile şi dimensiunile speranţei"."Din şcolile noastre au ieşit întotdeauna oameni de seamă, care s-au remarcat pentru competenţele profesionale, dar şi pentru angajamentul civic în diferitele domenii ale vieţii umane şi sociale. Fie ca şcoala să ofere, în continuare, ţării noastre şi lumii întregi oameni împliniţi şi integri, capabili să contribuie la progresul şi binele omenirii, atât din punct de vedere profesional, cât şi uman. Şcoala a fost şi va trebui să rămână întotdeauna una dintre realităţile cele mai sănătoase şi mai pline de speranţă pentru ţara noastră, unde trebuie cultivate cele mai bune calităţi umane, unde să se trăiască cu pasiune şi entuziasm misiunea delicată şi serioasă a educaţiei, pentru construirea viitorului societăţii", se mai arată în mesaj.Aurel Percă a menţionat că cea mai importantă provocare educaţională pe care trebuie să o asumăm cu toţii este aceea de a ajuta noile generaţii "să trăiască intens dorinţa de cunoaştere a ceea ce este adevărat şi frumos" şi să înfrunte cu sinceritate "căutarea grea a sensului vieţii"."Împreună trebuie să insistăm pe toate aceste aspecte, cu un angajament generos şi cu iubire. Cu siguranţă, Dumnezeu, Creatorul vieţii, nu va lăsa pe nimeni să fie lipsit de ajutorul său. Prin urmare, încredinţându-vă Lui, vă rog să uniţi rugăciunile voastre cu cele ale păstorilor voştri; în special, rugăciunea voastră, a tinerilor - protagonişti ai educaţiei voastre - este preţioasă şi rodnică. Şi, după elevi, un cuvânt de binecuvântare şi încurajare pentru toţi cei care lucrează în şcoală: directori, profesori, educatori, personal nedidactic şi auxiliar. Fiecăruia, în parte, vă doresc din inimă să fiţi întotdeauna entuziasmaţi de activitatea educaţională. Ştiu că a lucra printre şi pentru noile generaţii, astăzi, nu este o misiune uşoară, dar cu siguranţă este interesantă şi plină de satisfacţii", a afirmat Aurel Percă.