Aristidis Soiledis, fundașul de la FCSB: 'Pot să joc și atacant dacă este nevoie'

Aristidis Soiledis, fundașul grec în vârstă de 28 de ani, a ajuns la FCSB îm august 2018, după ce a fost transferat de la rivala din Liga 1, FC Botoșani. În acest sezon, apărătorul a evoluat în 12 meciuri pentru vicecampioana României și a declarat că este dispus să facă orice pentru echipa sa, anunță MEDIAFAX.

"Pentru prima oară în viaţa mea, am jucat atât fundaş central, cât şi mijlocaş central, dar cred că dacă joci cu mintea şi ai experienţă, poate fi uşor. Cel mai important este să joc şi să ajut echipa, aşa că pentru mine nu este o problemă dacă joc pe alt post.

Nu a avut altă soluţie antrenorul, m-a rugat să joc acolo aşa că am acceptat, nu e nicio problemă pentru mine. Prefer să evoluez pe postul meu, dar nu am nicio problemă, pot să joc și atacant dacă este nevoie. Asta este meseria mea, pentru asta sunt plătit, aşa că trebuie să dau totul pe orice poziţie aş evolua. Am jucat aproape în toate meciurile, fie că am făcut-o pentru 10 minute sau pe toată durata.

(n.red. - Becali a declarat că Panţîru e cel mai bun fundaş stânga din Europa) Este părerea patronului. Nu ştiu dacă este cel mai bun jucător din Europa, dar este un fotbalist bun, tânăr, puternic", a declarat Aristidis Soiledis.

Partida Voluntari - FCSB din etapa cu numărul 18 nu s-a jucat din cauza condițiilor meteo, meciul urmând a fi reprogramat la o dată viitoare.