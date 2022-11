Rusia ar putea folosi arma electromagnetică în Ucraina. Efectele EMP ar fi catastrofale anunță un veteran al US Special Forces

Preşedintele ANAF, Lucian Heiuș: ‘Este o zonă în care în România s-a cam evitat să se intre. Întotdeauna am mers și am controlat persoanele juridice, am mers și am verificat magazinele de la colț, dar, cumva, cu timiditate s-a încercat să se intre pe acest control al persoanelor fizice’