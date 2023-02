BREAKING Armata americană a doborât balonul chinezesc - VIDEO

Armata americană a doborât balonul suspect de spionaj chinezesc deasupra Oceanului Atlantic, afirmă un oficial american, transmite CNN. Președintele Joe Biden a aprobat doborârea balonului, a declarat același oficial american pentru CNN.

Mijloacele Marinei și ale Pazei de Coastă sunt în așteptare, dacă va fi necesar, pentru eventuale eforturi de recuperare, a declarat un oficial al apărării pentru CNN înainte de doborârea balonului. Balonul a fost observat pentru prima dată pe cer deasupra statului Montana la începutul acestei săptămâni și a călătorit prin mijlocul țării, urmând modelele meteorologice, înainte de a ieși din Statele Unite continentale sâmbătă.

Interdicție de ultimă oră

Înainte ca balonul să fie doborât, Administrația Federală a Aviației a emis o interdicție de aterizare pentru aeroporturile din Wilmington, Carolina de Nord, Charleston, Carolina de Sud, și Myrtle Beach, Carolina de Sud. De asemenea, FAA a restricționat spațiul aerian din apropierea Myrtle Beach "pentru a sprijini Departamentul Apărării într-un efort de securitate națională".

Înalți oficiali militari au recomandat să nu se doboare balonul în timp ce se află deasupra SUA continentale din cauza riscului pe care l-ar putea reprezenta resturile pentru civili și proprietățile de la sol, dar oficialii au susținut că toate opțiunile rămân pe masă.

Răspunsul lui Biden

Anterior, sâmbătă, Biden declarase reporterilor din Syracuse, New York, că administrația sa "va avea grijă" de balon, când a fost întrebat de CNN dacă SUA îl vor doborî. El a discutat opțiunile cu șefii militari de când a fost informat marți despre balon. Vineri, Pentagonul a declarat că balonul nu reprezenta o amenințare militară sau politică.

Poziția Chinei

Ministerul de Externe al Chinei a declarat că balonul a intrat accidental în spațiul aerian al SUA. Dar Departamentul de Stat a declarat că prezența balonului deasupra teritoriului american a fost "o încălcare clară a suveranității noastre, precum și a dreptului internațional, și este inacceptabil că acest lucru s-a întâmplat". Descoperirea balonului l-a determinat pe secretarul de stat american Antony Blinken să își amâne mult așteptata vizită diplomatică în China, afirmând că incidentul "a creat condițiile care subminează scopul călătoriei".

Moment the Chinese Spy Balloon was shot down off the Coast of South Carolina; that’s one for the History Books. pic.twitter.com/r9WkaZGCcd