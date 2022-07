Armata din Belarus monitorizează atent baza militară de la Câmpia Turzii din România: 'Am observat drone'

Zborurile dronelor de luptă și recunoaștere sunt adesea înregistrate de-a lungul frontierei belaruse, a declarat comandantul adjunct al Forțelor Aeriene și al Forțelor de Apărare Aeriană ale Forțelor Armate ale Republicii Belarus, generalul-maior Dmitri Miholop.

"În special, am observat zborul unei mașini destul de serioase - MQ-9 Reaper, de pe aerodromul Câmpia-Turzii, România. Chiar în timpul instruirii forțelor de serviciu, am monitorizat situația care se întâmpla în țara noastră. Dar astfel de dispozitive sunt destul de comune. Cel mai recent, la frontierele de sud, am înregistrat zborul unei drone pe teritoriul adiacent, care a fost calificat drept Bayraktar", a spus el în la postul de televiziune STV din Belarus, citat de Interfax.