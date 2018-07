Armata rusă a doborât drone în apropierea bazei aeriene Hmeimim în Siria (VIDEO)

Drone neidentificate au fost doborâte în apropierea bazei aeriene ruse Hmeimim în Siria, a anunţat duminică un purtător de cuvânt al bazei citat de RIA Novosti, scrie Reuters, potrivit news.ro.

Baza nu a fost afectată în cursul incidentului, au declarat surse militare ruse pentru Interfax.

Potrivit unor mesaje postate pe reţele de socializare ar fi vorba despre drone lansate de rebeli.

in Video , Russian air-defenses shoot down militants attacking drones near Hmeimim Airbasehttps://t.co/JBaMWUAohx pic.twitter.com/V2yZAM8trO