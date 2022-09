Armata ucraineană dezvăluie pierderile Rusiei în război / Foto

Forţele armate ale Ucrainei au publicat cea mai recentă estimare oficială a pierderilor ruse în război până acum. Potrivit armatei ucrainene, 49.500 de soldaţi ruşi şi-au pierdut viaţa din februarie, dar aceste cifre nu pot fi verificate, anunță news.ro.

„Ruşii au pierdut probabil 70.000 sau 80.000 de soldaţi în mai puţin de şase luni”, declara jurnaliştilor, la începutul lui august, Colin Kahl, secretar adjunct al Apărării SUA pe probleme politice, subliniind că această cifră acoperă morţii şi răniţii.

Forţele ruse au pierdut de asemenea „3.000 sau 4.000 de vehicule blindate dar şi rachete ghidate de precizie, inclusiv rachetele aer-sol şi mare-sol, a adăugat el.

Kievul a raportat cel puţin 10.000 de morţi şi 30.000 de răniţi în rândul trupelor sale. Potrivit unei surse militare care a cerut să fie anonimă, armata ucraineană, care avea 170.000 de soldaţi activi şi 100.000 de rezervişti la începutul războiului, pe 24 februarie, a fost întărită pentru a ajunge la 300.000 până la 350.000 de soldaţi.

Înainte de invazia Ucrainei, aproximativ 150.000 până la 200.000 de soldaţi ruşi au fost dislocaţi la graniţele Ucrainei, potrivit estimărilor occidentale.

