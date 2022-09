Armata Ucrainei: Rușii nu mai pot avansa în Sud, doar își mențin liniile de apărare

În sudul Ucrainei, trupele ruse nu mai avansează nicăieri și nu sunt capabile să desfășoare acțiuni ofensive, a declarat miercuri purtătoarea de cuvânt a trupelor ucrainene din sud, Nataliya Humenyuk, potrivit Pravda Ucraineană.

„„Ei (armata rusă - n.red.) nu pot avansa, țin de mult timp liniile de apărare pe care și le-au amenajat, în special prin utilizarea structurilor din beton armat. În regiunea Herson, in directia noastra, din moment ce este o suprafata deschisa, acestea sunt stepe nesfarsite, in care nu se pot ascunde in spate, sunt foarte putine paduri, asa ca folosesc acele fortificatii construite de foarte mult timp, exclusiv in regim defensiv. Și nu au unde să avanseze... Ieri au încercat să avanseze cu un pluton de tancuri. Primul tanc a explodat pe o mină antitanc și celelalte s-au întors”, a spus aceasta.

Liderul ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat că războiul se va termina doar atunci când Ucraina va recuceri toate teritoriile ocupate de ruși.

Kremlinul spune că focul nu va înceta până când Donbasul și alte regiuni ucrainene nu vor fi „denazificate”.