Arno, legenda muzicii pop-rock belgiene, a murit la 72 de ani

Cântăreţul Arno, o legendă a muzicii pop-rock belgiene, devenit celebru pentru vocea lui răguşită cu accent flamand, coafura lui mereu dezordonată şi excesele sale din viaţa privată, a murit sâmbătă la vârsta de 72 de ani din cauza unui cancer, informează AFP, potrivit Agerpres.

Artistul belgian, comparat uneori în ţara lui natală cu Alain Bashung şi cu Tom Waits, a anunţat în februarie 2020 că suferea de un cancer al pancreasului."Ne va lipsi tuturor, dar va fi mereu alături de noi graţie muzicii sale, care l-a ajutat să reziste până la sfârşit", a declarat agentul său, Filip De Groote.Născut pe 21 mai 1949 în Ostende, oraş de pe coasta flamandă a Belgiei, de care a rămas foarte ataşat şi pe care l-a evocat în multe dintre cântecele sale, Arno Hintjens a debutat în cadrul grupului TC Matic în anii 1980 cu cântecul "Putain, putain" ("C'est vachement bien, nous sommes quand meme tous des Europeens"), reluat recent în duet alături de un alt artist belgian celebru, Stromae.După destrămarea grupului TC Matic, Arno a devenit apoi cunoscut publicului larg în calitate de artist solo, graţie unor cântece precum "Les yeux de ma mere"."Era un imens cântăreţ şi poet, un monument naţional belgian. Şi un monument al Europei prin intermediului cântecului 'Putain, putain'. A plecat dintre noi în momentul în care avem nevoie cel mai mult de Europa", a declarat Boris Vedel, directorul festivalului Printemps de Bourges.Legendă europeanăPe 21 februarie, în obişnuitul său costum negru de scenă, Arno a fost primit la Palatul Regal din Bruxelles de regele Philippe, care l-a descris drept "o legendă a scenei belgiene".Cântăreţul, care spunea că "nu are frontiere în cap", întruchipa "un anumit spirit belgian, un suflet european şi, desigur, atât de multă poezie", a declarat Celine Tellier, care ocupă o funcţie de ministru în Guvernul belgian."Rust zacht (Odihneşte-te în pace), Arno. A fost minunat!", a reacţionat prim-ministrul belgian, Alexander De Croo, într-un mesaj bilingv.Oraşul Ostende s-a declarat "în doliu" şi a salutat "o legendă vie", "unul dintre principalii săi ambasadori", precizând totodată că cenuşa artistului va fi dispersată în Marea Nordului în largul localităţii sale natale.La Bruxelles, care i-a acordat titlul de cetăţean de onoare, cântecele sale au fost difuzate sâmbătă seară în Grand-Place.Arno a anunţat că suferea de cancer în timp ce promova un album - "Santeboutique", lansat în septembrie 2019. A fost nevoit să îşi întrerupă turneul pentru a suporta o operaţie. Apoi, pandemia de COVID-19 a afectat reluarea concertelor, deşi artistul a putut să înregistreze un nou album: "Vivre", cu pianistul francez Sofiane Pamart, lansat în mai 2021.Arno a revenit şi pe scenă în februarie 2022, programând şase spectacole la Bruxelles şi Ostende în cadrul unui mini-turneu intitulat "Vivre".Singurul care contează este adevărulÎn timpul ultimelor sale show-uri, artistul belgian, aşezat în faţa unui microfon şi cu chipul slăbit de boală, făcea cu regularitate aluzii la starea lui de sănătate şi evoca excesele din trecut prin intermediul unor piese precum "Lady Alcohol".Părinte al mai multor fii, dar discret în viaţa lui privată, Arno o evoca adeseori şi pe mama lui, decedată prematur. Recent, după ce a cântat "Les Yeux de ma mere", unul dintre cântecele sale celebre, artistul a dezvăluit în faţa publicului că va merge în curând să fie alături de ea, "acolo sus".Starul belgian a fost nevoit să anuleze ultimul concert din acel mini-turneu, programat pe 15 martie la Ancienne Belgique (AB), o legendară sală rock din Bruxelles."În starea în care mă aflu, trecutul nu mai există, singurul care contează este adevărul", declara Arno pe 23 martie în ultimul său interviu, acordat pentru France Inter."Muzica mă salvează încă o dată, ajutându-mă să îmi păstrez starea de spirit", adăugat el şi dezvăluind că se pregătea să înregistreze un cântec alături de Mireille Mathieu, o reorchestrare a unei piese din repertoriul vedetei franceze, "Paloma Adieu".Mireille Mathieu a înregistrat sâmbătă partea sa din acea piesă într-un studio din sudul Franţei. "Am aflat vestea teribilă la sfârşitul şedinţei de înregistrări, moartea lui mă tulbură profund", a declarat Mireille Mathieu pentru AFP."Am avut o viaţă minunată", declara Arno pentru France Inter. "Am călătorit peste tot în lume graţie muzicii, m-am bucurat de viaţă. Iau această bucurie cu mine. Îţi mulţumesc, viaţă!", adăuga starul belgian în utimul său interviu.