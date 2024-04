Arsenal 'putea face mai mult' cu Bayern, a apreciat antrenorul Mikel Arteta

Arsenal Londra "ar fi putut face mai mult" contra lui Bayern Munchen (2-2), a afirmat antrenorul Mikel Arteta după partida din prima manşă a sferturilor de finală ale Ligii Campionilor la fotbal, o competiţie în care "nu trebuie lăsat nimic adversarului", relatează AFP, potrivit Agerpres.

"Am început bine, am dominat şi ne-am prelungit elanul după primul gol, fără să fructificăm însă ocaziile următoare", a declarat tehnicianul spaniol la o conferinţă de presă.

"În Liga Campionilor, nu trebuie să laşi nimic adversarului. Noi le-am dat două goluri astăzi (marţi, n. red.)", a spus Arteta.

Întrebat despre un penalty neacordat în prelungiri, Arteta a evitat să intre în polemică. "Decizia a fost luată, nu putem schimba asta, dar am fi putut face mai mult în seara asta".

"Înaintea meciului retur din Germania, suntem vii, dar va trebui să ne ridicăm nivelul pentru a fi mai buni", a adăugat antrenorul.

La rândul său, belgianul Leandro Trossard, viitorul adversar al României la EURO 2024, care a adus egalarea londonezilor în min. 76, a afirmat: "Am jucat bine în primele 15 minute. Am fost foarte buni. Am fi putut marca alte două sau trei goluri, dar adversara a fost o echipă de calitate".

"Nu suntem încântaţi de rezultat, dar când eşti condus cu 2-1 la pauză şi revii pe final, este ceva", a adăugat jucătorul.

Arsenal şi Bayern Munchen au încheiat nedecis, 2-2 (1-2), marţi seara, la Londra, în prima manşă a sferturilor de finală ale Ligii Campionilor la fotbal.

''Tunarii'' au fost conduşi multă vreme, prin golurile marcate de Serge Gnabry (18) şi de Harry Kane (32 - pemalty), dar a obţinut un egal, graţie reuşitelor lui Bukayo Saka (12) şi Leandro Trossard (76).

Partida retur va avea loc pe 17 aprilie la Munchen.