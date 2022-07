Art Safari face schimb de exponate cu Muzeul Tehnic, găzduind expoziţii simultane, timp de două săptămâni

Art Safari, cel mai amplu eveniment dedicat artei din România, anunţă un nou parteneriat cu un muzeu naţional, după ce recent a găzduit Săptămâna Antipa. De data aceasta, Muzeul Tehnic, creat în urmă cu mai bine de un secol, aduce câteva exponate faimoase în Palatul Dacia-România (Lipscani, 18-20), între 21 şi 31 iulie. În acelaşi timp, Art Safari împrumută o parte dintre operele-vedetă în Muzeul Tehnic (Strada General Candiano Popescu, nr. 2, Parcul Carol - Bucureşti): machete ale unor aparate de zbor, printre care şi cea a navetei spaţiale COLUMBIA, un costum de astronaut, celebra motoretă Carpaţi, o bicicletă de acum 150 de ani şi alte invenţii pot fi văzute în Centrul Vechi. În acelaşi timp, arta lui Felix Aftene şi a Irinei Dragomir se alătură machetei primului avion cu reacţie din lume conceput de Henri Coandă şi macazului cu ac şi inimă de lemn, în Parcul Carol.

Biletele pot fi achiziţionate pe site-ul Art Safari şi la Muzeul Tehnic.

„Invităm toţi micii şi marii savanţi la Art Safari! V-am pregătit o călătorie în lumea fascinantă a artei, dar şi o plimbare printre invenţii şi dispozitive extraordinare, vestigii interesante ale tehnologiei româneşti şi internaţionale, importante pentru progresul tehnologic. Mulţumesc Muzeului Tehnic că a primit cu deschidere propunerea noastră şi că ne împrumută câteva dintre exponatele importante, pentru 2 săptămâni. Veţi putea admira aparate de zbor, biciclete, un velociped, scutere de epocă în Palatul Dacia-România, care se vor „plimba” prin expoziţiile Picasso şi Dali, Theodor Aman sau Irina Dragomir. Iar expoziţia organizată de noi la sediul Muzeului Tehnic va cuprinde picturile Irinei Dragomir şi lucrările pline de poveste semnate de Felix Aftene”, declară Ioana Ciocan, general manager Art Safari.

„Oricât de diferite ar fi ştiinţa şi arta, nu putem nega faptul că pe alocuri se aseamănă şi se influenţează reciproc. Filosoful francez Étienne Gilson spunea că oamenii produc opere de artă, în timp ce maşinile produc „obiecte culturale” sau, mai simplu spus, „lucruri”. Fără îndoială, ştiinţa joacă un rol dinamic şi decisiv în determinarea stilului cultural al epocii noastre. Întregul edificiu cultural tinde să fie influenţat de raţionalitatea sa şi de valorile subiacente. Ce au reuşit astăzi Muzeul Naţional Tehnic şi Art Safari este să aducă la un loc arta, ştiinţa şi tehnologia, într-o simbioză pură. Pot spune că ştiinţa şi tehnologia au dobândit un loc fără precedent în sfera culturii, devenind opere de artă, pe care vizitatorii le pot admira atât la muzeul nostru din Parcul Carol, cât şi la Art Safari în Palatul Dacia-România”, declară Laura Maria Albani, directorul Muzeului Tehnic.

Expoziţia marca Muzeul Tehnic la Art Safari oferă o călătorie care îmbină arta şi invenţiile celebre care stau la baza tehnologiei de azi. Operele lui Picasso şi Dali, alături de invenţiile create ulterior. Lucrările artistei Irina Dragomir, alături de descoperirile mai „bătrâne” cu 100 de ani, în Palatul Dacia-România (Muzeul Municipiului Bucureşti - viitorul sediu al Pinacotecii Bucureşti).

În acelaşi timp, în Muzeul Tehnic, expoziţia organizată de Art Safari este asemeni unei plimbări prin lumea descrisă de Jules Verne, căreia i se adaugă poveşti pictate de Felix Aftene şi universul plin de culoare al Irinei Dragomir.

Printre exponatele Muzeului Tehnic prezente la Art Safari:

● Aparatul portativ de zbor brevetat de Justin Capră şi Ion Munteanu în 1958, numit şi „rucsacul zburător”; funcţiona pe baza unui combustibil special, un amestec de alcool şi oxigen, ce producea o putere îndeajuns de mare încât să ridice şi să propulseze un om;

● Electroscuterul OROLES realizat de Justin Capră în anul 1980 – numit „rege dac”, cântăreşte doar 65 kg, are greutatea sursei de 70 kg, o viteză medie de 27km/h şi o autonomie de 90 de kilometri, până la încărcarea bateriei;

● Macheta unei locomotive cu abur - Motorul cu abur a fost folosit intens de la începutul secolului al XIX-lea, până la mijlocul secolului al XX-lea. Cu toate că au existat progrese în ceea ce priveşte motoarele cu abur, acestea au fost înlocuite ulterior de motoare diesel şi electrice. În prezent, acest tip de locomotive mai sunt folosite pe linii istorice;

● Costum spaţial - Primele costume spaţiale au fost create folosind tehnologii deja existente la vremea aceea, precum costumul uşor sub presiune, măştile de oxigen şi respiratorul. Apoi s-au dezvoltat rapid datorită competiţiei dintre SUA şi Rusia;

● Bicicletă cu roţi din lemn de la 1875 - înainte de a fi realizate din metal şi dotate cu viteze sau frâne, bicicletele erau mijloace de transport destul de periculoase, din cauza instabilităţii la curbe;

● Velociped tip 1900 - bicicletă cu două roţi, cea din faţă mai mare decât cea din spate. Pentru a urca, era necesar un scaun, iar regula de bază era să te opreşti în pantă;

● Macheta navetei spaţiale COLUMBIA - Aceasta este prima navă spaţială a cunoscutei flote NASA. Prima sa misiune, STS-1, a fost între 12 şi 14 aprilie 198, reuşind să orbiteze planeta de 36 de ori. După 27 de misiuni reuşite, în timpul intrării în spaţiul terestru, pe 1 februarie 2003, nava spaţială Columbia s-a dezintegrat;

● Bicicletă cu motor NSU - NSU a fost un producător german de automobile, motociclete şi cicluri de pedale, fondat în 1873. În secolul XX au lansat mai multe modele de biciclete, iar cel mai cunoscut este cel cu motor;

● Machetă avion IAR 80 - Avion românesc folosit pentru vânătoare şi bombardament în picaj în timpul celui de-al Doilea Război Mondial. A fost realizat la IAR Braşov de profesor Ion Grosu, Ion Coşereanu, inginer Gheorghe Zotta, Viziru Grosu şi Ion Wallner. Au fost înlocuite cu modele sovietice, iar la 5 ani după război, au fost casate;

● Machetă avion cu reacţie IAR 99 S-001 ŞOIM - Avion militar, produs de Avioane Craiova SA şi destinat Forţelor Aeriene Române. Era folosit ca avion de antrenament pentru misiuni de atac la sol, dar şi pentru misiuni de recunoaştere.

● Motoretă Carpaţi - Prima motoretă de larg consum din România, produsă la Zărneşti. Făcută după modelul german Simson SR2, aceasta a fost introdusă pe piaţă în 1959;

● Machetă doc plutitor - o construcţie plutitoare folosită pentru ridicarea navelor din apă, pentru a întreţine şi a repara opera vie - partea care se află sub linia de plutire. Acesta este format dintr-un ponton mare compartimentat sau mai multe pontoane separate, bine legate unul de celălalt.

Colecţiile permanente Art Safari

Programul celei de-a 9-a ediţii Art Safari cuprinde: o expoziţie cu peste 150 de lucrări semnate Theodor Aman, primul maestru al picturii româneşti; expoziţia „Picasso, Dali & Falla – Pălăria cu trei colţuri” - artă grafică; artă contemporană românească în expoziţia „Roşu, galben şi albastru” semnată de Irina Dragomir; fotografii din Germania de Vest şi de Est, dar şi din România comunistă în cadrul expoziţiei Barbarei Klemm; o expoziţie dedicată lui Marcel Iancu, artist-fenomen al secolului XX. Art Safari derulează şi Art Safari Kids, un program educaţional cu ateliere de creaţie pentru copii, adaptate vârstei lor (de la 3 la 12 ani).

Program de vizitare expoziţii:

Art Safari: joi-duminică (12:00-21:00), până pe 7 august 2022, Palatul Dacia-România, strada Lipscani nr. 18-20, Bucureşti

Muzeul Tehnic: miercuri-duminică (10:30-18:00), Strada General Candiano Popescu, nr. 2, Parcul Carol