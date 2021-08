Artă şi noi tehnologii, la Bucharest International Dance Film Festival 2021

Bucharest International Dance Film Festival propune, pe lângă lungmetraje de ficţiune, documentare şi scurtmetraje, un performance digital de live video-mapping şi lucrări cinematografice în realitate virtuală la cea de-a VII-a ediţie, a cărei temă este „Potential Worlds”, potrivit news.ro.

În premieră în România, „Cosmogony”, un performance digital live în care dansatori virtuali apar prin video-mapping pe faţada Teatrului Odeon din Bucureşti, va putea fi văzut pe 4 septembrie, de la ora 21:00.

Cea de-a şaptea ediţie BIDFF include, pe lângă secţiunile competitive de scurtmetrajel şi patru documentare premiate internaţional, o selecţie de 9 lucrări cinematografice VR, ce vor fi disponibile publicului la /SAC @ MALMAISON între 3 şi 5 septembrie.

Prezentat în premieră mondială în primăvara acestui an la Singapore International Festival of Arts, unul dintre cele mai mari festivaluri de profil, „Cosmogony”, inovativul spectacol al companiei de dans elveţiene Cie Gilles Jobin, a atras atenţia publicului şi a presei. Prin utilizarea tehnologiei de captare a mişcării în timp real pe care compania a dezvoltat-o, dansatorii îşi conectează avatarurile în spaţiile 3D de pe ecrane pentru a compune cosmogonia unei lumi virtuale în suspensie. Mişcările sunt capturate de la distanţă, în timp real, din studioul Cie Gilles Jobin din Geneva, şi transpuse într-un spaţiu sideral sau într-o pădure virtuală.

BIDFF invită bucureştenii să se alăture, pe toată durata festivalului, unei comunităţi globale de utilizatori ai aplicaţiei inovatoare Dance Trail, creată de Gilles Jobin, ce propune fiecăruia o întâlnire cu dansatori virtuali, de oriunde s-ar afla, prin intermediul realităţii augmentate, de pe orice telefon sau tabletă iOS. Aplicaţia lansată la Sundance Film Festival în 2020 este disponibilă gratuit, iar fotografiile şi clipurile realizate de orice utilizator prin intermediul acesteia sunt vizibile pe platformele social media utilizând hashtag-ul #dancetrail.

Cu o experienţă de peste 20 de ani, Cie Gilles Jobin, compania de dans condusă de Gilles Jobin, dansator, coregraf şi regizor, a început din 2016 să exploreze noile spaţii digitale, creând proiecte în realitate virtuală (VR), realitate augmentată (AR) şi realitate mixtă (XR). În martie 2020, artistul a decis să se concentreze pe tehnologia în timp real pentru colaborări şi performance-uri la distanţă.

BIDFF VR ‘21, un alt eveniment inedit din cadrul festivalului, susţinut de Conceptual Lab, care va avea loc între 3 şi 5 septembrie la /SAC @ MALMAISON, prezintă o selecţie de 9 lucrări cinematografice ale unor artişti consacraţi, care se bucură de un palmares bogat în premii internaţionale. BIDFF VR ‘21 este un caleidoscop de lumi potenţiale în care spectatorii vor călători în mijlocul triburilor din Kenya şi al pădurilor amazoniene, în inima Indiei contemporane, pe alte planete şi în realităţi paralele.

Integrarea noilor tehnologii în artă reprezintă punctul central al ediţiei 2021 a BIDFF, unde creatorii de film de dans Gilles Jobin şi Weronika Lewandowska vor susţine conferinţe prin care contribuie la dezvoltarea profesională a industriei creative locale.

Pe 3 septembrie, de la ora 17:00, la MARe/Muzeul de Artă Recentă, va avea loc întâlnirea cu dansatorul, coregraful şi regizorul elveţian Gilles Jobin, iar pe 4 septembrie, de la ora 16:00, prezentarea susţinută de Weronika Lewandowska (regizoare, scriitoare şi producătoare executivă „VR Nightsss”, doctor în studii culturale). Accesul este gratuit, pe baza unei înscrieri prealabile prin e-mail (la adresa contact@bidff.ro).

„Digital Territories: The New Spaces for the Performing Arts” este tema prelegerii ce va fi susţinută de Gilles Jobin, care va prezenta diferitele proiecte de dans digital pe care le-a creat în ultimii ani şi va expune modul în care tehnologia de captare a mişcării poate îmbunătăţi incluziunea diferitelor origini ale creaţiilor de dans şi poate dezvolta noi reţele internaţionale de colaborări bazate pe mişcare. Weronika Lewandowska va prezenta la BIDFF un studiu de caz, „Nightsss: From Erotic Poem to Immersive Poetry to Neuroscience Research”, despre VR şi procesul de creare a experienţelor imersive.

Biletele pentru toate proiecţiile şi evenimentele BIDFF, ce are loc între 1 şi 5 septembrie, sunt disponibile pe platforma Eventbook.