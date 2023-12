Artificiile și petardele trase în noaptea de revelion sunt un adevărat dezastru

Petardele și artificiile care în fiecare decembrie transformă străzile în locuri asemănătoare cu un câmp de luptă au efecte negative asupra sănătății oamenilor, dar și asupra animalelor și plantelor, avertizează cercetătorii.

La sfârșit de an, aceeași poveste: în locul unor sărbători liniștite, străzile sunt acaparate de zgomotul asurzitor al petardelor. Materialele pirotehnice au efecte negative asupra animalelor, păsărilor și mediului înconjurător.

Auzul animalelor este mult mai sensibil decât cel al oamenilor, astfel că exploziile petardelor și artificiilor le pot afecta sever auzul. Artificiile pot produce sunete de până la 190 decibeli, cu 110-115 peste limita de 75-80 de decibeli pe care o pot suporta urechile noastre. Spre comparație, artificiile pot produce un zgomot mai puternic decât petardele, focurile de armă (140 de decibeli) și motoarele unor avioane (100 de decibeli), arată organizația Animal Ethics.

Exploziile artificiilor și petardelor pot provoca pierderea auzului animalelor sau pot duce la apariția tinnitusului (țiuit în urechi). În cazul câinilor aflați în apropierea focurilor de armă (cei din dotarea forțelor de poliție și grăniceri sau cei de vânătoare) s-a observat pierderea ireversibilă a auzului.

Animalele rămân cu frică și stres

Dacă nouă, oamenilor, zgomotele petardelor și artificiilor ne provoacă stres, teamă și furie, animalele resimt în primul rând o frică extremă la fiecare explozie. Expunerea repetată la zgomotele imprevizibile poate duce la instalarea unei fobii, accentuându-le reacțiile de panică la orice zgomot puternic.

Se estimează că 1 din 5 cazuri de dispariție a animalelor de companie e provocat de zgomote foarte puternice, în special ale artificiilor și furtunilor, potrivit Societății americane pentru prevenirea cruzimii față de animale.

Efectele petardelor și artificiilor asupra animalelor pot fi observate foarte clar asupra exemplarelor din grădinile zoologice. Rinocerii, cimpanzeii și elefanții au devenit foarte nervoși, iar rozătoarele au continuat să fugă și la câteva minute după ce zgomotele au încetat, arată un studiu din 2014.

Animalele respiră același aer otrăvit

Explozia materialelor pirotehnice eliberează în aer particule chimice toxice, precum pulberile fine (PM10). Fumul nociv al petardelor și artificiilor poate agrava afecțiunile respiratorii și poate cauza altele, iar din acest motiv reprezintă un pericol atât pentru animalele care trăiesc în zonele în care sunt detonate materialele pirotehnice, cât și pentru cele din zonele învecinate, unde vântul împinge particulele toxice.

De exemplu, focurile de artificii trase în 2020, pe 4 iulie, de ziua națională a Statelor Unite, au generat cel mai ridicat nivel de poluare a aerului înregistrat vreodată în acea perioadă, potrivit South Coast Air Quality Management District. În 2021, s-a înregistrat al doilea nivel de poluare din istoria măsurătorilor, cu 14% mai mic decât cel din anul precedent, dar cu 50% mai mare decât media anuală din intervalul 2010 - 2019, a anunțat agenția care monitorizează calitatea aerului în districtele Los Angeles, Orange, San Bernardino și Riverside.

Iar potrivit unui studiu național din 2015, nivelul concentrației de particule fine din aer înregistrat pe 4 iulie, timp de 24 de ore, începând cu ora 8:00, a fost cu 42% mai mare decât cel înregistrat cu două zile înainte și după această dată.

Această poluare puternică afectează nu doar plămânii oamenilor. Particulele toxice sunt periculoase pentru câini și pisici, care pot dezvolta afecțiuni respiratorii precum astmul.

Mutilări și răni fatale

Spre deosebire de oameni, un risc major care planează asupra multor animale este cel al înghițirii reziduurilor petardelor și artificiilor. De asemenea, apropierea accidentală de o explozie le poate provoca leziuni oculare.

Exploziile petardelor și artificiilor le pot provoca mutilări și accidente fatale animalelor aflate în preajmă sau produc incendii care pot afecta animalele.

Câinii capătă fobii din primii ani de viață

Câinii au un auz foarte fin, fiind capabili să audă sunete până la frecvențe de 60.000 de hertzi, în timp ce oamenii aud doar până la 20.000 hz. Sensibilitatea auditivă le este de mare ajutor acestor prieteni ai omului, dar îi face și foarte sensibili la exploziile petardelor și artificiilor. Când sunt expuși la zgomote foarte intense, câinii dau semne de anxietate puternică.

Ca și alte animale, câinii sunt afectați și de alte fenomene care produc sunete puternice, precum furtunile. Însă aceste fenomene naturale sunt însoțite de semne pe care aceste patrupede le pot percepe. Ele nu pot, însă, să anticipeze exploziile neașteptate ale artificiilor și petardelor.

Potrivit specialiștilor, teama de aceste zgomote e mai răspândită în rândul câinilor în vârstă.

Simptomele negative ale exploziilor artificiilor și câinilor:

blocaj sau paralizie

încercarea necontrolată de a fugi și de a se ascunde

tremurat

salivare

tahicardie

lătrat puternic

urinare sau defecare necontrolată

hiperactivitate

vigilență ridicată

tulburări gastrointestinale

Toate aceste manifestări sunt semne ale unui disconfort puternic.

Experții au arătat că reacția câinilor la zgomotele artificiilor și petardelor echivalează cu stresul post-traumatic observat la animalele de companie. Întrucât n-au capacitatea unui răspuns cognitiv care să le permită să reacționeze corespunzător la această teamă, se pare că ei trăiesc mai intens decât alte animale teroarea provocată de petarde.

În plus, fobia de zgomote puternice poate fi mai mare la unii câini, din cauza diferențelor de personalitate dintre rase. Este important de știut că, în primii ani de viață, câinii sunt foarte vulnerabili la dezvoltarea unor fobii, iar expunerea lor la zgomote precum exploziile petardelor și artificiilor poate contribui în viitor la reacții pe care în mod normal nu le-ar fi avut, subliniază Animal Ethics.

Se estimează că unul din doi câini are reacții puternice la petarde și artificii.

Pisicile pot fi otrăvite

Efectele petardelor și artificiilor sunt mai puțin vizibile în cazul pisicilor, dar reacțiile lor sunt asemănătoare cu cele ale câinilor. De cele mai multe ori, ele fug sau încearcă să se ascundă repede.

Însă indiferent de teama pe care o resimt, ele au un risc mai mare de a fi otrăvite. Multe pisici din zonele în care sunt detonate aceste materiale ajung să înghită reziduuri toxice. În plus, pot fi orbite de explozii.

Să ucizi o pasăre cântătoare… cu o petardă

Zgomotul asurzitor al petardelor și artificiilor le poate provoca păsărilor tahicardie și chiar deces prin infarct, din cauza sperieturii, arată un studiu din 2019.

Nivelul ridicat de stres pe care îl resimt păsările este vizibil când acestea abandonează temporar sau permanent zonele în care obișnuiau să trăiască. S-a observat că în zonele survolate de avioane, rațele leșești, cunoscute și sub denumirea de rațe creole, sunt mai puțin dezvoltate decât cele din zonele fără zgomote intense.

Gâștele albe (Chen) afectate de zgomote puternice mănâncă mai puțin în timpul zilei și încearcă să compenseze noaptea, ceea ce le reduce timpul de odihnă și de somn și implicit rata de supraviețuire.

Dezorientarea și panica provocate de petarde și artificii pot împinge păsările să se lovească de clădiri când zboară sau să zboare în largul mării.

Speciile care trăiesc în populații aglomerate, precum pescărușul argintiu, sunt mai expuse la exploziile petardelor și artificiilor. Multe păsări care își părăsesc cuibul din cauza zgomotelor puternice nu mai știu cum să se întoarcă după ce se termină exploziile, iar puii rămân fără ajutor și protecție.

Caii au reacții necontrolate

Nu doar animalele de companie din mediul urban suferă mult de pe urma acestei practici umane inutile - caii și poneii pot resimți petardele și artificiile ca pe o amenințare din cauza hipervigilenței lor native care îi ține în gardă pentru a se feri de prădători.

Ca și câinii și pisicile, caii dau semne de stres și teamă și încearcă să fugă când se produc zgomote. Se estimează că 79% din cai au anxietate din cauza petardelor și artificiilor, iar 26% suferă diverse răni din cauza acestora, potrivit British Horse Society. De multe ori, caii se sperie de zgomotele artificiilor și o iau la fugă, fiind loviți de mașini, arată un studiu din Noua Zeelandă.

O alternativă la fel de spectaculoasă, dar sigură pentru animale și pentru mediu este coregrafia impresionantă a dronelor, așa cum au organizat autoritățile din Shanghai în 2020:

Nici plantele nu scapă

Exploziile colorate ale artificiilor sunt rezultatul acțiunii unor compuși chimici dăunători pentru mediul înconjurător. De exemplu, clorura de litiu produce culoarea roz, iar clorura de sodiu produce culoarea galben.

"Fiecare rachetă constă în 75% nitrat de potasiu, 15% carbon și 10% sulf", a explicat chimistul și pirotehnistul german Günter Klein-Sommer, citat de Deutsche Welle.

În funcție de efectul dorit, artificiile pot avea și alte componente, precum cupru, bariu și stronțiu, care colorează focurile în roșu, albastru sau verde.

Un cercetător a explicat pentru Forbes că, atunci când explodează artificiile, sărurile metalice și explozivii produc o reacție care eliberează fum și gaze în aer. Acest amestec include dioxid de carbon, monoxid de carbon și azot, trei gaze cu efect de seră responsabile pentru schimbarea climatică.

În 2016, artificiile au produs 5.000 de tone de particule fine (PM10), care măsoară sub 10 microni în diametru, numai în Germania, potrivit agenției federale de mediu (UBA). Acest nivel echivalează cu 17% din emisiile de particule generate de mașini.

Un studiu publicat de International Journal of Environmental Research and Public Health a descoperit concentrații înalte de particule fine și co-poluanți (urme de metale și ioni solubili în apă). Aceste particule măsoră sub 2,5 micrometri în diametru, iar potrivit agenției de protecție a mediului din SUA (EPA), prezintă un risc ridicat pentru sănătate, putând pătrunde în plămâni și în sistemul sanguin.

Conform EPA, Statele Unite generează sute de tone de deșeuri prin stocarea artificiilor și petardelor nefolosite, avariate, defecte sau din alte motive care le transformă în deșeuri.

Artificiile și petardele nu lasă în urma lor doar nori toxici. După ce distracția de Revelion se termină, bucăți aruncate de explozii ajung pe străzi, în grădini, pe acoperișuri și în apă.

Aerul toxic afectează creșterea plantelor și productivitatea acestora. "Gazele toxice și substanțele chimice emanate în timpul exploziilor petardelor afectează rata de absorbire a dioxidului de carbon sau vapori de apă emanați prin frunze", a spus Aradhana Mishra, cercetător principal la Institutul Național de Botanică din India (NBRI).

În plus, sistemul de transport al plantelor este afectat, iar mineralele și apa nu mai ajung la frunze și în tulpină, astfel că acestea se usucă. Metabolismul este perturbat, afectând dezvoltarea plantei.

Detonarea unei petarde lângă plante precum cea de curry, coriandru sau busuioc trebuie evitată, întrucât pulberile fine și substanțele chimice emanate le vor afecta sănătatea.

Acoperirea plantelor nu este recomandată, întrucât le afectează concentrația de dioxid de carbon cu rol în procesul de fotosinteză, subliniază Mishra.

Vivek Pandey, un alt cercetător de la NBRI, a explicat că celulele stoma din frunze se închid noaptea, însă se redeschid dimineața, iar substanțele chimice dăunătoare depuse pe frunze pot pătrunde în plante, afectându-le sănătatea, scrie spotmedia.ro.