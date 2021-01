Artiştii acuză Guvernul de minciună: 'Am fost șocați de declarația ministrului Culturii. Nu am primit nimic'

Reprezentanții industriei de spectacole din România susțin că Ministerul Culturii i-a mințit în timpul negocierilor privind acordarea unui ajutor de stat pentru sectorul cultural afectat de pandemie. După discuțiile care au ținut câteva săptămâni, ministerul nu a acceptat nici una dintre propuneri.

Reprezentanții industriei de spectacole din România au organizat joi o conferință de presă pentru a anunța eșecul negocierilor cu Ministerul Culturii privitor la schema de ajutor pentru sectorul cultural. Artiștii, organizatorii de evenimente și ceilalți lucrători din domeniu susțin că reprezentanții Ministerului Culturii au mințit zilele trecute când au anunțat că au găsit o soluție.

„Am decis să ieșim public și să anunțăm eșecul negocierilor Nu am primit nimic, am fost indignați de PR-ul Ministerului Culturii care a spus că a rezolvat problemele din domeniu. Am fost șocați de declarația ministrului Culturii care a spus că după 15 runde de negocieri a reușit să găsească o soluție... Practic, ei au reluat o schemă de ajutor din noiembrie care atunci a dus la protestele de anul trecut. Ministrul a mai spus că artiștii au întârziat aplicarea măsurilor. Noi suntem nemulțumiți”, a declarat Daniel Klinger, unul dintre reprezentanții industriei de spectacole din România, potrivit Mediafax.

Artiștii susțin că în schema propusă de Ministerul Culturii nu este vorba despre ajutoare, ci despre plăți pentru prestații.

„Artiștii nu au nevoie de bani pentru proiecte viitoare, au nevoie de bani pentru ce nu s-a putut întâmpla, pentru tot sectorul cultural, care să încludă toți actorii sectorului cultural. Ajutorul să fie acordat direct, așa cum se întâmplă în toate țările din Europa. Am muncit de pomană, este aceeași schemă, doar că au mai dat niște bani în plus la granturi. Este revoltător, suntem mințiți de ministrul Culturii”, a spus artistul Tudor Chirilă.

Cei nemulțumiți mai spun că persoanele din industria de spectacole sunt într-o situație disperată și că în prezent sistemul cultural nu mai poate fi salvat în întregime.