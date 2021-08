Artistul fotograf orădean Ştefan Tóth István, fost preşedinte al Asociaţiei Artiştilor Fotografi din România, sărbătorit la 50 de ani de activitate

Artistul fotograf orădean Ştefan Tóth István, fost preşedinte al Asociaţiei Artiştilor Fotografi din România, timp de cinci ani, un ambasador cultural al municipiul Oradea în întreaga lume, a fost sărbătorit luni, de ziua sa de naştere, în Sinagoga Neologă Sion, de 100 de persoane, la cei 70 de ani de viaţă şi 50 de ani de activitate artistică neîntreruptă, conform agerpres.

Întâmpinaţi la intrare de sărbătorit, cu un pahar de şampanie şi cu catalogul expoziţiei sale aniversare, cei 101 invitaţi au avut parte de câteva discursuri emoţionante, rostite de artistul Ştefan Toth, deputata Biro Rozalia, criticul de artă Ramona Novicov, preşedintele Asociaţiei Fotocluburilor din Ungaria, Horvath Imre, şi profesorul universitar dr. Radu Igazság.

Amintiri, aprecieri, urări, intercalate cu momente muzicale susţinute de artişti - prieteni dragi. Ca de obicei, i-au fost alături Thurzo Sandor Jozsef (violă), Lucian Maliţa (vioară) şi fondatorii Fundaţiei Rock Filarmonica Oradea - soţii Iuliana şi Florian Chelu, împreună cu fiica lor, Alexandrina."În cei 50 de ani, am trăit şi am trecut prin cele trei etape de dezvoltare a artei fotografiei: analog, digital şi cu telefoane inteligente. Acum, când am fost nevoit să-mi scriu o autobiografie documentară, m-am speriat când am văzut câte lucruri am reuşit să organizez, cu sprijinul colaboratorilor şi susţinut de soţia şi familia mea," a spus artistul fotograf Ştefan Toth."Omul sfinţeşte locul", a spus deputata UDMR Biro Rozalia, despre cel pe care l-a numit "Excelenţa Sa domnul Ştefan Toth", de mai multe ori distins cu premiul Ambasadorul anului în Oradea. "Am putea enumera foarte multe iniţiative ale domniei sale care au contribuit la imaginea oraşului nostru şi a României la nivel mondial în ce priveşte arta fotografică. Cele două aniversări de azi se împletesc armonios, pentru că nu poţi să vorbeşti despre omul Ştefan Toth fără să nu vorbeşti de artistul sau liderul Ştefan Toth. Omul - se scrie cu litere mari şi de aur, iar artistul - exemplu demn de urmat pentru toţi cei care, în cariera proprie, doresc să realizeze ceva inedit, ieşit din comun, construit, deopotrivă, cu sprijinul familiei şi cu un devotament enorm şi pasiune", a declarat, pentru AGERPRES, Biro Rozalia.Grupul cameral Duo Varadiensis a interpretat mai multe bijuterii muzicale, iar violonistul Lucian Maliţa a oferit o scurtă lucrare în premieră absolută, "The Tram" (Tramvaiul), compusă de Temfli Zsolt."În spatele zâmbetului lui fermecător, a prezenţei sale de prieten adevărat, cine vrea să vadă şi cine ştie vede multă suferinţă. A ştiut să o înfrângă cu o eleganţă extraordinară, aşa cum o face şi în această seară. Îi mulţumesc încă o dată lui Ştefan pentru eleganţa, graţia şi delicateţea cu care ştie să primească şi cele frumoase şi cele mai puţin frumoase în viaţa lui şi pentru faptul că ne-a fost şi ne este - şi sper să ne fie mulţi ani de acum încolo - un model de tenacitate şi de putere extraordinară de muncă, de a iubi, de a crea şi de a crede în frumuseţe şi adevăr", a spus criticul de artă Ramona Novicov.În opinia profesorului universitar Radu Igazság, prietenul său Ştefan Toth are azi "un destin asumat şi împlinit: în familie, ca soţ, părinte şi bunic şi în societatea orădeană, ca fotograf, pedagog şi organizator al vieţii fotografice pe durata a 50 de ani"."De competenţa sa şi eficienţa sa profesională şi managerială au beneficiat fotografia orădeană, fotografia ardeleană, fotografia românească, fotografia maghiară şi fotografia internaţională", a subliniat Radu Igazság.Membrii Rock Filarmonicii Oradea Iuliana, Florian şi Alexandrina Chelu au interpretat mai multe momente muzicale: Arta, de Carmen Sylva; Labirnt, de Horia Gane; Muza Sonetului, de Kazinczy Ferenc şi Ţie, de Veronica Porumbacu.În final, toţi prietenii artistului s-au fotografiat alături de Ştefan Toth.Întrebat de corespondentul AGERPRES cu ce gânduri aniversează în acest an cele două date importante pentru viaţa şi cariera sa, Ştefan Toth a răspuns: "Cu o satisfacţie imensă. Sunt extrem de bucuros că am reuşit să realizez multe proiecte în premieră absolută în România, dar şi mult dincolo de graniţele acesteia. Sunt extrem de satisfăcut şi pentru faptul că în Oradea am reuşit să inaugurăm în anul 2019 Centrul Expoziţional FIAP Oradea - România, primul din România şi cel de al 17-lea din lume! Acest lucru în ciuda faptului că actuala conducere a Asociaţiei Artiştilor Fotografi din România (al cărei preşedinte am fost timp de cinci ani, în perioada 2007-2012) a fost împotriva înfiinţării acestui Centru Expoziţional!".În condiţiile în care toată lumea dispune azi de tehnică performantă, Ştefan Toth a fost întrebat cum apreciază că va fi viitorul artei fotografice."Eu mă consider extrem de norocos, deoarece am fost martorul şi beneficiarul etapelor de dezvoltare a artei fotografice. Am început cu fotografia analog, a urmat apoi cea digitală şi în final, recent, şi telefoanele inteligente cu care m-am împrietenit foarte repede. În opinia mea, în scurt timp aparatele de fotografiat digitale vor dispărea, exact aşa cum s-a întâmplat şi cu aparatele de fotografiat analog. Aproape nimeni nu ar fi crezut acest lucru, aşa cum sunt foarte mulţi, şi în zilele noastre, care nu cred în acest lucru. Timpul va demonstra adevărul", a spus el.În cele din urmă, după atâţia ani închinaţi artei fotografice, mesajul său către toţi cei care iubesc această artă este acesta: "În doar în câteva cuvinte, mesajul meu către artiştii fotografi contemporani este să nu caute în creaţiile lor înlocuirea mesajului artistic cu 'senzaţionalul'. Să nu uite niciodată că în simplitate este complexitatea, şi nu invers! Să selectăm cu ocazia alegerii subiectelor elementele esenţiale, reprezentative, care să devină simboluri în exprimare".Ştefan Tóth István are o carte de vizită impresionantă. Născut în 9 august 1951, a cochetat cu fotografia din fragedă copilărie, în arta fotografică fiind de-a lungul anilor autodidact. A debutat ca artist fotograf în anul 1973 cu lucrarea "Luptând cu timpul", care a fost expusă în Sala Dalles din Bucureşti, în cadrul Salonului Internaţional al României, organizat sub patronajul FIAP. De-a lungul carierei sale de o jumătate de secol a creat sute de fotografii artistice acceptate la sute de saloane naţionale şi internaţionale de artă fotografică, multe dintre ele fiind distinse cu medalii şi premii.În 1973 a devenit membru al Asociaţiei Artiştilor Fotografi din România, iar în 1978 a devenit artist al Federaţiei Internaţionale de Artă Fotografică. În anul 1978 a fost ales secretar al Societăţii Fotocluburilor Unite din România, cu sediul în Sibiu. În 2001 a fost membru fondator al Asociaţiei Mondiale a Artiştilor Fotografi Maghiari de Pretutindeni, iar în 2002 a fost membru fondator al Atelierului Regional de Artă Fotografică FIAP - Oroshaza, din Ungaria. A îndeplinit funcţia de preşedinte al Asociaţiei Artiştilor Fotografi din România în perioada iunie 2007 - decembrie 2012. A fondat în 2016 Colecţia de Tehnică şi Artă Fotografică "Ştefan Tóth István" a Muzeului Oraşului Oradea şi a donat muzeului majoritatea obiectelor expuse, în valoare de 20.000 euro. În 2019 a devenit director al Centrului Expoziţional FIAP Oradea - România, cel de al 17-lea din lume.De-a lungul celor 50 de ani de activitate în domeniul artei fotografice a devenit ambasadorul cultural al municipiul Oradea în întreaga lume.Are 85 de expoziţii personale în mai multe ţări europene, precum şi în China, Japonia, Bangladesh, Noua Zeelandă, Brazilia, California, Argentina. A avut sute de fotografii incluse în 57 de expoziţii de grup în întreaga lume. A participat în 22 de jurii ale unor saloane naţionale de artă fotografică şi în 31 de jurii ale unor saloane internaţionale de artă fotografică organizate cu patronaj FIAP. A fost declarat membru şi consilier de onoare în 14 fotocluburi şi societăţi fotografice din întreaga lume pentru meritele sale în promovarea relaţiilor de colaborare culturală bilaterală de-a lungul carierei. A participat la 40 de simpozioane şi colocvii internaţionale de artă fotografică şi 34 de festivaluri internaţionale de artă fotografică.În calitate de preşedinte al Clubului Fotografic "Nufărul" Oradea (1976-2021), al Asociaţiei Internaţionale Euro Foto Art (2008-2021) şi al Asociaţiei Artiştilor Fotografi din România (2007-2021) a organizat şi coordonat foarte multe proiecte fotografice naţionale şi internaţionale.De 45 de ani este lectorul a peste 200 de cursuri de iniţiere în tehnică şi artă fotografică, organizate în cadrul "Euro Photo Art" Academy Oradea, care au fost absolvite de peste 2.000 de iubitori ai fotografiei din Canada, Republica Moldova, România, Serbia, Slovacia, SUA, Ucraina, Ungaria.