'Aş dori ca preşedintele să desemneze, conform Constituţiei, un prim-ministru responsabil', este dorinţa unui deputat UDMR

Deputatul UDMR Biró Rozália a declarat, joi, că ar dori ca preşedintele Klaus Iohannis să desemneze un premier responsabil şi să respecte, în această decizie, Constituţia, potrivit Agerpres.

"Eu aş dori ca domnul preşedinte să desemneze un prim-ministru responsabil, care să fie capabil să gestioneze această situaţie foarte complexă şi dificilă din viaţa politică românească de azi. Pentru că este în joc, pe de o parte, credibilitatea ţării noastre şi pe de altă parte, nivelul de trai al oamenilor. Conform Constituţiei, preşedintele trebuie să desemneze un premier care, după credinţa lui, poate să aibă majoritate în parlament. Şi eu sper şi sunt sigură că domnul preşedinte va respecta Constituţia", a declarat, în conferinţă de presă, Biró Rozália.Deputatul UDMR a explicat motivele pentru care reprezentanţii Uniunii au votat moţiunea de cenzură, anume nerespectarea unei înţelegeri stabilite între UDMR şi PNL de a nu modifica legislaţia electorală înainte de alegeri cu minimum un an, precum şi faptul că alegerile în două tururi nu sunt favorabile pentru comunitate.

"Axioma UDMR este că noi atunci intrăm la guvernare cu cineva sau sprijinim o altă formaţiune dacă înainte am avut un dialog constructiv şi am putut să ne înţelegem în anumite aspecte ce privesc activităţile sau principalele obiective politice pe care putem să le urmărim împreună. Atunci când am acordat încredere acestui Guvern PNL, am avut o înţelegere foarte clar stipulată că, având în vedere hotărârile Curţii Constituţionale, ale Comisiei de la Veneţia ş.a.m.d., şi necesitatea unui echilibru şi climat focusat pe om în primul rând, nu modificăm legislaţia alegerilor înainte de alegeri cu minimum un an. Aceasta a fost o înţelegere agreată şi acceptată atât de UDMR cât şi de PNL. În momentul în care unul dintre parteneri nu respectă angajamentul luat, nici noi nu credem că trebuie să-l respectăm pe mai departe", a declarat Biro.



Pe de altă parte, ea a mai precizat că UDMR este o formaţiune politică având ca obiectiv de bază respectarea intereselor comunităţii maghiare.



"După 30 de ani de politică internă, putem să afirmăm că alegerile în două tururi nu sunt favorabile pentru noi. Din acest motiv şi din obligativitatea de a reprezenta interesul comunităţii, noi nu am avut cum să acceptăm alegerile în două tururi. Acesta a fost motivul pentru care am votat moţiunea, decizia s-a luat în unanimitate şi am şi votat în unanimitate. Şi am şi spus partenerului înaintea demersurilor că, în cazul în vor dori acest lucru, noi nu vom putea să le fim parteneri în acest domeniu. Nu este vorba că am devenit parteneri cu altcineva. Nici măcar cu cei care împreună cu noi am votat moţiunea. Este vorba de simplul fapt că nu suntem de acord cu alegeri în două tururi, pentru că ne dezavantajează şi nu putem accepta ca un partener să nu-şi respecte cuvântul. Dacă noi ne respectăm cuvântul, cerem acelaşi lucru şi de la partenerul nostru", a conchis Biro.