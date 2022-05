AS Roma a pierdut puncte în campionat fiindcă a jucat 14 meciuri joi în Europa Conference League (Mourinho)

AS Roma a pierdut puncte în campionat fiindcă a jucat 14 meciuri joi în Europa Conference League, a declarat pentru Sky Sport antrenorul echipei de fotbal din capitala Italiei, Jose Mourinho.

Cu o săptămână înainte de finala Europa Conference League, împotriva lui Feyenoord Rotterdam, Mourinho a subliniat că această competiţie, aflată la prima ediţie, este importantă pentru el: "Pentru mine are întotdeauna aceeaşi semnificaţie, nu se schimbă, chiar dacă istoria şi prestigiul competiţiilor sunt diferite. Pentru mine aceasta e cea mai importantă, pe celelalte le-am jucat deja, pe aceasta nu.""Am avut 14 meciuri în Conference începând din august, am călătorit mult şi am jucat meciuri grele, mai ales în deplasare. Apoi, cu Vitesse, Bodo şi Leicester, totul s-a schimbat, ţinând cont că au fost meciuri eliminatorii. Nu a fost uşor să joci joi şi apoi să revii pe teren în Serie A şi am pierdut puncte din cauza asta. Când mă uit la clasament, văd că după meciurile europene şi cu greşelile de arbitraj am pierdut ceva. Dacă vom reuşi însă să câştigăm trofeul va merita efortul. Dar trebuie să câştigăm", a spus Mourinho, a cărui echipă este pe locul 6 în campionat, din care a rămas o singură etapă."Noi am jucat toate meciurile din Conference cu seriozitate şi ambiţie, încercând să mergem până la capăt. Trebuie să facem totul ca să câştigăm cupa", a adăugat tehnicianul.Portughezul a vorbit despre Feyenoord, adversara Romei în finala Europa Conference League: "Ei au marele avantaj că au terminat campionatul, noi va trebui să jucăm un meci important cu Torino. Este greu să-i menajezi pe jucători, ei vor pleca în cantonament în Portugalia şi se vor concentra doar pe asta. Dar înainte de o finală trebuie să uiţi mereu de aceste mici probleme. Toată lumea vrea să joace şi să câştige aceste meciuri. Pentru noi nu vor exista dezavantaje.